Những nét vẽ nối nhịp tình hữu nghị Việt Nam - Cuba trong Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes chụp ảnh cùng các em thiếu nhi tham gia triển lãm tranh

Giữa không gian Hoàng thành Thăng Long là những bức tranh do các em thiếu nhi Việt Nam thực hiện mang theo thông điệp về tình yêu thương, sẻ chia và tình hữu nghị Việt Nam - Cuba, hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro.

Hoạt động có sự tham gia của nhiều "họa sĩ nhí" Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro (13.8.1926 - 13.8.2026).

Triển lãm tranh "Nét vẽ nối liền hai bờ đại dương - 66 năm thắm tình hữu nghị Việt Nam - Cuba”

Là người vẽ bức tranh về lãnh tụ Fidel Castro, Nguyễn Đăng Hải Nam (16 tuổi) cho biết, em có cơ duyên tìm hiểu về Lãnh tụ Fidel Castro sau khi được một nhà báo trao tặng cuốn sách viết về vị lãnh tụ Cuba. Cuốn sách trở thành nguồn cảm hứng để em cùng các bạn thành lập nhóm vẽ và thực hiện những tác phẩm dành cho hoạt động lần này.

Theo Nguyễn Đăng Hải Nam, những nét vẽ của các bạn nhỏ có thể trở thành một cách để gửi tình cảm của thiếu nhi Việt Nam tới những người bạn ở Cuba, dù hai đất nước cách nhau nửa vòng Trái đất.

Em Nguyễn Đăng Hải Nam bên bức tranh Lãnh tụ Fidel Castro

“Mỗi bức tranh không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà còn là cách để các bạn trẻ Việt Nam tìm hiểu và thêm trân quý đất nước Cuba. Em mong những hoạt động nhỏ như vậy có thể truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ cùng quan tâm hơn đến văn hóa, con người và tình hữu nghị giữa hai quốc gia”, Nguyễn Đăng Hải Nam chia sẻ.

Tại sự kiện, không gian hội hoạ đã giúp các bạn nhỏ được tự do sáng tạo, lựa chọn màu sắc và thể hiện tình cảm của mình qua hội họa. Các hoạt động này tại gian hàng đã giúp các em có thêm trải nghiệm với mỹ thuật mà còn tạo cơ hội để các bạn nhỏ thể hiện sự sẻ chia thông qua những việc làm gần gũi.

Các em thiếu nhi tham gia triển lãm

Chương trình cũng tạo điều kiện để các em nhỏ có thể tự do sáng tạo, giao lưu, đồng thời nuôi dưỡng sự đồng cảm và sẻ chia thông qua nghệ thuật, góp phần gắn kết thiếu nhi hai nước, tiếp nối tình hữu nghị Việt Nam - Cuba đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Giữa không gian Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long, những nét cọ nhỏ của các em thiếu nhi Việt Nam đang góp thêm những gam màu yêu thương, hướng về các bạn nhỏ Cuba cách Việt Nam nửa vòng Trái đất.

Thông qua hoạt động vẽ tranh và sẻ chia, hoạt động không chỉ thể hiện sự sáng tạo, mà còn là tình cảm của thiếu nhi Việt Nam dành cho những người bạn đồng trang lứa tại Cuba, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp về tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Sự kiện diễn ra trong dịp hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày sinh lãnh tụ Fidel Castro (13.8.1926 - 13.8.2026). Đây cũng là dịp để thế hệ trẻ hai nước tiếp tục được kết nối thông qua những hoạt động giao lưu giàu ý nghĩa nhân văn.

Mỗi bức tranh được hoàn thành không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật hồn nhiên, trong sáng của các em nhỏ, mà còn trở thành một nhịp cầu kết nối tình cảm, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba.