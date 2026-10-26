Những nếp nhà sàn người Tày níu giữ hồn cốt bản làng

Nơi lưu giữ hồn cốt bản làng

Nhà sàn của người Tày ở các bản làng phía Bắc (Thái Nguyên) là kết tinh của tri thức dân gian và kinh nghiệm sống hài hòa với tự nhiên. Từ việc chọn hướng nhà, nguồn nước đến cách bố trí không gian, mỗi công đoạn đều được tính toán để phù hợp với điều kiện khí hậu, địa hình và sinh hoạt của gia đình.

Tại thôn Kim Hỷ, xã Văn Lang, những nếp nhà sàn truyền thống vẫn hiện diện qua nhiều thế hệ, toàn thôn hiện còn hơn 150 ngôi nhà sàn, phần lớn đã tồn tại khoảng 80 năm, trong đó có những ngôi nhà đã gần 2 thế kỷ, lưu giữ dấu ấn kiến trúc và đời sống của người Tày qua thời gian.

Giữa những thay đổi của đời sống hiện đại, quần thể nhà sàn ở Kim Hỷ là dấu tích đáng chú ý về không gian cư trú truyền thống. Mỗi ngôi nhà gắn với lịch sử một gia đình, đồng thời phản ánh tập quán dựng nhà, quan niệm về tổ ấm và cách người Tày gìn giữ mối liên hệ với tổ tiên.

Những ngôi nhà sàn cổ của đồng bào Tày ở Thái Nguyên

Ngôi nhà của ông Nông Đức Chí ở thôn Kim Hỷ là một trong những nếp nhà mang dấu ấn thời gian, sau nhiều năm chống chọi với mưa nắng vùng cao, hệ thống cột, xà và mặt sàn gỗ vẫn được giữ gìn, mái ngói phủ rêu mang vẻ trầm mặc của một công trình đã đi qua nhiều mùa sương gió.

Nói về quan niệm dựng nhà của người Tày, ông Nông Đức Chí chia sẻ, từ xưa, đồng bào vẫn coi “tậu trâu, lấy vợ, làm nhà” là 3 việc lớn của đời người.

Dựng được ngôi nhà riêng không chỉ đánh dấu sự trưởng thành mà còn thể hiện trách nhiệm của người đàn ông đối với gia đình và tổ tiên.

Bởi vậy, việc chuẩn bị dựng nhà thường bắt đầu từ nhiều năm trước khi lập gia đình, những người con trai trong nhà tích lũy gỗ, chuẩn bị vật liệu và học hỏi kinh nghiệm của người đi trước, từng bước chuẩn bị cho ngày dựng mái ấm của riêng mình.

Ngôi nhà của ông Chí được dựng theo lối kiến trúc truyền thống gồm: 5 gian 2 chái, lợp gần 5 vạn viên ngói âm dương, những viên ngói đất nung được xếp đan xen theo từng lớp, tạo nên đường nét đặc trưng của mái nhà Tày giúp không gian bên trong mát mẻ vào mùa hè và giữ ấm khi mùa đông đến.

Ngôi nhà với mái ngói phủ rêu mang vẻ trầm mặc của một công trình đã đi qua nhiều mùa sương gió.

Kết cấu nhà chủ yếu dựa vào hệ thống cột gỗ, xà ngang và các mộng liên kết, kỹ thuật ghép mộng không cần sử dụng đinh sắt thể hiện kinh nghiệm của những người thợ dân gian tạo nên bộ khung có khả năng chịu lực và thích ứng với những biến đổi của thời tiết.

Quy mô ngôi nhà cũng cho thấy quan niệm về sự chăm chỉ, khả năng tích lũy và sự chu toàn của gia chủ, thay vì chỉ quan tâm đến diện tích như cách đo đếm hiện nay, người Tày xưa thường nhắc đến số cột gỗ, lượng vật liệu hay số ngói sử dụng khi nói về một căn nhà.

Cách định lượng ấy gắn với điều kiện kinh tế và tập quán xây dựng của mỗi gia đình, một ngôi nhà có bộ khung vững chắc, mái rộng và kết cấu được làm cẩn thận thể hiện công sức tích lũy qua nhiều năm cho thấy sự khéo léo của người dựng nhà.

Mái ấm kết nối mạch nguồn thế hệ

Giá trị của nhà sàn người Tày còn nằm trong cách tổ chức đời sống gia đình và những phong tục được duy trì dưới cùng một mái nhà.

Không gian sinh hoạt truyền thống là nơi các thế hệ cùng chung sống, người già truyền lại kinh nghiệm, người trẻ tiếp nối nếp nhà, còn trẻ nhỏ lớn lên trong môi trường văn hóa của cộng đồng.

Trong căn nhà sàn, bếp lửa giữ vị trí quan trọng đối với sinh hoạt hằng ngày, quanh bếp, các thành viên quây quần sau một ngày lao động, trò chuyện và truyền lại những câu chuyện gia đình, những kinh nghiệm làm ăn cùng phong tục được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Những chi tiết tưởng chừng bình dị như mặt sàn gỗ, hàng cột, mái ngói âm dương hay vị trí đặt bếp đều gắn với cách người Tày tổ chức không gian sống.

Kiến trúc vì thế không chỉ đáp ứng nhu cầu cư trú mà còn lưu giữ dấu ấn của một lối sống hình thành qua nhiều đời.

Ngôi nhà sàn của gia đình ông Nông Đức Chí vẫn giữ nguyên kiến trúc truyền thống khi để bếp nấu ăn giữa nhà sàn

Theo thời gian, một số ngôi nhà có thể được sửa chữa, thay thế vật liệu hoặc điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu sinh hoạt mới.

Tuy nhiên, việc bảo tồn những ngôi nhà còn giữ được kết cấu truyền thống vẫn có ý nghĩa quan trọng trong nghiên cứu kiến trúc dân gian và tìm hiểu đời sống văn hóa người Tày.

Tại những bản làng còn nhiều nhà sàn cổ như Kim Hỷ, việc gìn giữ di sản cần gắn với nhu cầu sống của người dân.

Khi ngôi nhà tiếp tục là nơi sinh hoạt của gia đình, những giá trị văn hóa cũng có điều kiện hiện diện trong đời sống thường ngày thay vì chỉ được lưu giữ như một dấu tích của quá khứ.

Những nếp nhà sàn người Tày vì thế mang trong mình nhiều lớp giá trị, từ kỹ thuật dựng nhà, kinh nghiệm thích ứng với tự nhiên đến phong tục và quan hệ giữa các thế hệ.

Qua từng bộ khung gỗ, mái ngói âm dương và không gian sinh hoạt gia đình, dấu ấn văn hóa truyền thống vẫn được lưu giữ giữa những đổi thay của đời sống hôm nay.