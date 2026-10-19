Những nền kinh tế phát thải khí nhà kính nhiều nhất thế giới

Dựa trên dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu phát thải phục vụ nghiên cứu khí quyển toàn cầu (EDGAR) của Ủy ban châu Âu (EC), đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng các nền kinh tế theo tỷ trọng trong tổng lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu năm 2025, chia theo 6 khu vực.

Số liệu quy đổi theo lượng CO2 tương đương, không tính hoạt động hàng không, vận tải biển quốc tế và lĩnh vực sử dụng đất, lâm nghiệp. Một số nhóm trong đồ họa gộp nhiều khu vực địa lý theo cách phân loại của nguồn dữ liệu.

Theo EDGAR, Trung Quốc đứng đầu thế giới về phát thải khí nhà kính trong năm 2025, với gần 16 tỷ tấn, chiếm 30,3% tổng lượng phát thải toàn cầu. Mức này cao gấp khoảng 2,7 lần của Mỹ, nền kinh tế đứng thứ hai với tỷ trọng 11,4%.

Ấn Độ xếp thứ ba, chiếm 8,5% tổng lượng phát thải toàn cầu, tiếp đến là Nga và Indonesia với tỷ trọng lần lượt 4,9% và 2,6%.

Tính chung, 5 nền kinh tế này chiếm gần 58% tổng lượng phát thải toàn cầu, cho thấy nguồn phát thải khí nhà kính tập trung chủ yếu ở một nhóm nhỏ nền kinh tế. Trong khi đó, Việt Nam chiếm khoảng 1%, tương đương Nam Phi và Pakistan.

Quy mô dân số chỉ lý giải được một phần sự chênh lệch về lượng phát thải giữa các nền kinh tế. Mức tiêu thụ năng lượng và hoạt động công nghiệp cũng đóng vai trò lớn.

Chẳng hạn, Saudi Arabia có dân số ít hơn nhiều so với Pakistan nhưng lại phát thải nhiều khí nhà kính hơn. Tương tự, dân số Australia chưa bằng 1/6 dân số Bangladesh, song lượng phát thải cao gấp hơn 2 lần.

Những chênh lệch này phản ánh nhiều yếu tố, từ mức độ phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, tỷ trọng các ngành công nghiệp tiêu tốn nhiều năng lượng đến cơ cấu nguồn năng lượng được sử dụng tại mỗi nền kinh tế.

Dù chiếm tỷ trọng lớn trong tổng lượng phát thải toàn cầu, một số nền kinh tế dẫn đầu bảng xếp hạng đã bắt đầu ghi nhận mức giảm.

Năm 2025, lượng phát thải CO2 từ lĩnh vực năng lượng của Trung Quốc giảm khoảng 0,5%, nhờ sản lượng điện tái tạo và điện hạt nhân tiếp tục tăng. Tại Ấn Độ, lượng phát thải CO2 từ lĩnh vực này cũng giảm trong cùng năm, nhờ điện tái tạo tăng trưởng và thời tiết mát hơn.

Trong khi đó, châu Âu duy trì xu hướng giảm phát thải trong thời gian dài hơn. Trong 10 năm qua, lượng phát thải của Italy, Đức và Anh đều giảm ở mức hai chữ số.

Trên toàn Liên minh châu Âu (EU), lượng phát thải khí nhà kính đã giảm 40% so với năm 1990, trong khi quy mô kinh tế tăng hơn 70% trong cùng giai đoạn.

Những xu hướng này cho thấy tăng trưởng kinh tế có thể song hành với cắt giảm phát thải. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, trong thời gian tới, lượng phát thải toàn cầu vẫn sẽ tập trung chủ yếu ở một số ít nền kinh tế.