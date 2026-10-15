Những nền kinh tế nợ IMF nhiều nhất

Dựa trên dữ liệu tín dụng chính thức của IMF tính đến đầu tháng 10/2026, đồ họa dưới đây xếp hạng các nền kinh tế theo dư nợ tại tổ chức này. Dư nợ được quy đổi sang USD, kèm tỷ lệ so với GDP ước tính năm 2026 của từng nền kinh tế.

Argentina dẫn đầu bảng xếp hạng, với dư nợ IMF vượt tổng dư nợ của 6 nền kinh tế xếp ngay sau cộng lại. Đứng thứ hai là Ukraine với 14,4 tỷ USD, tiếp theo lần lượt là Pakistan (10,8 tỷ USD), Ai Cập (10,6 tỷ USD) và Ecuador (9,4 tỷ USD).

Dư nợ IMF của Argentina tương đương 8,2% GDP ước tính năm 2026, cho thấy quy mô đáng kể của khoản nợ so với nền kinh tế.

Khoản dư nợ lớn này là hệ quả của nhiều lần Argentina phải tìm đến IMF sau hàng thập kỷ đối mặt với khủng hoảng tiền tệ, lạm phát cao và khả năng tiếp cận thị trường vốn quốc tế hạn chế.

Trong những năm 2000, dưới thời cựu Tổng thống Nestor Kirchner, Argentina từng trả hết nợ IMF. Tuy nhiên, khủng hoảng tiền tệ năm 2018 khiến nước này phải quay lại tìm kiếm hỗ trợ khẩn cấp, thông qua thỏa thuận tài trợ trị giá kỷ lục 57 tỷ USD.

Sau đó, suy thoái kinh tế, đồng nội tệ mất giá và khó khăn trong việc trả nợ buộc Argentina tiếp tục đàm phán với IMF. Quá trình này dẫn tới một chương trình hỗ trợ quy mô lớn khác vào năm 2022.

Dưới thời Tổng thống Javier Milei, Argentina theo đuổi chính sách cắt giảm chi tiêu, siết chặt kỷ luật tài khóa và chuyển sang cơ chế tỷ giá linh hoạt hơn. Vào tháng 4/2025, IMF phê duyệt thỏa thuận mới trị giá 20 tỷ USD để hỗ trợ các cải cách này, trong đó 12 tỷ USD được giải ngân ngay. Chương trình hướng tới ổn định kinh tế, khôi phục dự trữ ngoại hối và lấy lại niềm tin của nhà đầu tư.

Tiếp đó, đợt đánh giá của IMF vào tháng 5/2026 đã mở đường cho khoản giải ngân thêm 1 tỷ USD.

Với Ukraine, nhu cầu vay vốn IMF bắt nguồn từ gánh nặng chi phí của chiến tranh Nga - Ukraine, nổ ra năm 2022. Cuộc chiến đã gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng, làm gián đoạn hoạt động kinh doanh và tạo sức ép lớn lên tài chính công của quốc gia này.

Trong bối cảnh đó, hỗ trợ quốc tế đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì ổn định kinh tế Ukraine. Vào tháng 2/2026, nước này đạt thỏa thuận với IMF về chương trình mới trị giá 8,1 tỷ USD, nằm trong gói hỗ trợ quốc tế tổng trị giá 136,5 tỷ USD. Nguồn vốn này nhằm giúp Ukraine duy trì ổn định tài chính trong thời chiến, đồng thời đặt nền móng cho tái thiết và phục hồi.

Trong khi đó, Pakistan đối mặt với những khó khăn kéo dài, gồm nguồn thu thuế thấp, thiếu hụt ngoại tệ và nợ trong ngành năng lượng. Các cải cách do IMF hậu thuẫn tập trung vào mở rộng cơ sở thuế, khôi phục dự trữ ngoại hối và cải thiện tài chính công của nước này.

Vào tháng 5/2026, đợt đánh giá tiếp theo của IMF đối với chương trình hỗ trợ Pakistan đã mở đường cho khoản giải ngân khoảng 1,3 tỷ USD, trong đó có nguồn vốn giúp nước này tăng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu.