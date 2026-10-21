Những nền kinh tế du lịch lớn nhất thế giới: Trung Quốc thách thức ngôi đầu của Mỹ

Cuộc cạnh tranh ngôi đầu giữa Mỹ và Trung Quốc

Theo báo cáo “25 nền kinh tế du lịch lớn nhất năm 2025” do Visual Capitalist sử dụng dữ liệu từ Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC) vừa công bố, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ và Trung Quốc cũng đang dẫn đầu về lĩnh vực du lịch, bên cạnh nhiều ngành công nghiệp khác.

Cụ thể, ngành du lịch đóng góp 2,63 nghìn tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ năm 2025, cao hơn khoảng 50% so với đối thủ xếp sau là Trung Quốc (1,75 nghìn tỷ USD). Báo cáo của Visual Capitalist tính đến cả nguồn thu từ du lịch nội địa và quốc tế, cùng với các hoạt động kinh tế du lịch liên quan khác.

Mỹ và Trung Quốc là hai cường quốc du lịch hàng đầu thế giới, bên cạnh nhiều lĩnh vực khác. Ảnh: CC/Wiki

Năm 2025, người Mỹ đi du lịch trong nước đã chi 1,54 nghìn tỷ đô la, gần gấp chín lần so với 176 tỷ đô la mà du khách quốc tế chi tiêu. Thị trường nội địa khổng lồ đó đã giúp duy trì nhu cầu ngay cả khi số lượng du khách nước ngoài giảm.

Trong khi đó, nền kinh tế du lịch của Trung Quốc đã tăng trưởng 9,9% trong năm 2025, gấp hơn hai lần tốc độ tăng trưởng toàn cầu. Lượng khách quốc tế tăng 15,5% lên hơn 68 triệu người, với chi tiêu của du khách nước ngoài vượt qua mức trước đại dịch.

Việc nới lỏng các quy định nhập cảnh đang giúp thu hút nhu cầu này. Trung Quốc đã mở rộng chính sách miễn visa và gia hạn thời gian quá cảnh cho phép, đồng thời cải thiện thủ tục nhập cảnh và thanh toán kỹ thuật số, giúp việc đi lại trở nên thuận tiện hơn. Đến tháng 6 năm 2026, các thỏa thuận miễn visa của nước này đã bao gồm hơn 50 quốc gia, cho phép du khách đủ điều kiện lưu trú tối đa 30 ngày.

Dù còn khoảng cách khá xa so với Mỹ, nền kinh tế du lịch của Trung Quốc đã tạo ra trị giá 1,75 nghìn tỷ đô la và đang tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với Mỹ. Bởi vậy, Trung Quốc vẫn là đối thủ đáng gờm nhất thách thức vị trí dẫn đầu của Mỹ trong tương lai.

Đức dựa vào nguồn thu nội địa, Nhật Bản hút khách quốc tế

Mỹ và Trung Quốc đang dẫn đầu và bỏ xa phần còn lại về nguồn thu du lịch. Đức xếp thứ ba và dẫn đầu châu Âu trong danh sách này song tổng nguồn thu chỉ khoảng 566 tỷ USD. Thứ hạng này của Đức gây ra khá nhiều ngạc nhiên, khi mà Vương quốc Anh, Pháp và Tây Ban Nha mới được xem như điểm đến du lịch nổi tiếng hàng đầu ở châu Âu.

Lý giải cho điều này là vì thị trường du lịch nội địa khổng lồ tại Đức vẫn phát triển ổn định. Người dân trong nước chiếm khoảng 83% tổng số đêm lưu trú được ghi nhận trong năm 2025, đẩy nhu cầu lưu trú lên mức kỷ lục hàng năm, bất chấp sự sụt giảm số đêm lưu trú của khách nước ngoài.

Trong khi đó, Nhật Bản xếp thứ năm trong danh sách này theo cách ngược lại. Xứ sở mặt trời mọc đã đón lượng khách quốc tế kỷ lục 42,7 triệu người, tăng 15,8% so với năm 2024, đóng góp lớn vào tổng nguồn thu du lịch. Các điểm tham quan theo mùa như hoa anh đào và các môn thể thao mùa đông vẫn đang tạo ra sức hút lớn đưa du khách quốc tế đến với Nhật Bản.

Theo Cục Du lịch Quốc gia (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), lượng khách và tổng thu từ khách du lịch của Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ. Năm 2025, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 21,5 triệu lượt, tăng 21% so cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, khách nội địa ước đạt 135 triệu lượt, tăng 22,7% so cùng kỳ năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng (khoảng hơn 38 tỷ USD).