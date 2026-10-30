Những nền kinh tế có nợ công nhiều nhất và ít nhất thế giới năm 2026, Việt Nam thuộc nhóm nợ thấp

Dựa trên dữ liệu từ báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới tháng 10/2026 của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), đồ họa thông tin dưới đây xếp hạng 20 nền kinh tế có tỷ lệ nợ công cao nhất và 20 nền kinh tế có tỷ lệ thấp nhất thế giới năm 2026, chia theo 5 khu vực.

Tỷ lệ này so sánh tổng nợ công, gồm nợ của chính quyền trung ương và chính quyền bang/địa phương, với tổng sản phẩm trong nước (GDP). Bảng xếp hạng chỉ tính các nền kinh tế có dân số từ 1 triệu người trở lên.

Theo báo cáo, Sudan dẫn đầu bảng xếp hạng với tỷ lệ nợ công ước tính 334,4% GDP, bỏ xa mọi nền kinh tế còn lại. Nhật Bản đứng thứ hai với 199,4%, tiếp theo là Singapore với 166,4%.

Việc Singapore đứng thứ ba có thể gây bất ngờ. Khác với nhiều chính phủ nợ cao, Singapore sở hữu khối tài sản tài chính lớn bên cạnh các khoản nợ. Chính phủ nước này cũng chủ yếu dùng vốn vay để đầu tư và phát triển thị trường nợ trong nước, chứ không phải để chi tiêu thường xuyên.

IMF ước tính nợ công của Trung Quốc lần đầu vượt mốc 100% GDP, lên 104,4% trong năm nay. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh thị trường bất động sản suy thoái kéo dài và nợ của chính quyền địa phương ngày càng phình to.

So với Trung Quốc, Mỹ có tỷ lệ nợ còn cao hơn, ở mức 126,8% GDP. Chi phí trả lãi ròng của Chính phủ liên bang Mỹ được dự báo đạt 1 nghìn tỷ USD trong năm 2026 và sẽ tăng gấp hơn hai lần vào năm 2036.

Tại châu Âu, 5 nền kinh tế lớn có tỷ lệ nợ công vượt 100% GDP là Italy, Hy Lạp, Pháp, Bỉ và Anh. Italy dẫn đầu với 137,9%, một trong những mức cao nhất trong nhóm các nền kinh tế phát triển.

Ở chiều ngược lại, nhóm có tỷ lệ nợ công thấp nhất bao gồm một số nền kinh tế giàu có như Đan Mạch, Đài Loan và Hồng Kông.

Tỷ lệ nợ công của Đan Mạch chỉ ở mức 26,4% GDP, dù chi tiêu chính phủ của nước này tương đương khoảng 44% GDP. Nhờ thặng dư ngân sách 2,9% trong năm 2025, Đan Mạch duy trì nhu cầu vay nợ ở mức thấp.

Tuy nhiên, nợ thấp chưa hẳn là dấu hiệu của sức mạnh tài khóa. Trường hợp Haiti, với tỷ lệ nợ chỉ 10,5%, cho thấy mức nợ rất thấp cũng có thể bắt nguồn từ việc khó tiếp cận tín dụng và năng lực vay nợ hạn chế.

Nhìn chung, khả năng quản lý nợ của một chính phủ không chỉ phụ thuộc vào quy mô khoản nợ, mà còn phụ thuộc vào tài sản, chi phí vay và tốc độ tăng trưởng kinh tế. Khi chi phí lãi vay tăng, các nền kinh tế nợ nhiều sẽ ngày càng khó cân đối giữa nghĩa vụ trả các khoản vay cũ và nguồn lực cho tăng trưởng trong tương lai.

Với Việt Nam, tỷ lệ nợ công năm 2026 được dự báo ở mức 28,3% GDP, thuộc nhóm 20 nền kinh tế có tỷ lệ nợ công thấp nhất thế giới.