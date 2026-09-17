Những nền kinh tế có lợi suất trái phiếu tăng nhanh nhất trong một năm qua

Đồ họa thông tin dưới đây so sánh lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm tại các nền kinh tế lớn, dựa trên dữ liệu của hãng tin Bloomberg cập nhật đến ngày 15/9/2026.

Chi phí vay dài hạn của nhiều chính phủ đang lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Ngày 15/9, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có lúc chạm 5,041%, cao nhất kể từ tháng 7/2007. Đến cuối phiên 16/9, lợi suất vẫn trên 5%, ở mức 5,003%.

Tuy nhiên, trong một năm qua, lợi suất trái phiếu chính phủ cùng kỳ hạn tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia và Pháp tăng mạnh hơn tại Mỹ.

Diễn biến tại Nhật Bản đặc biệt đáng chú ý, đánh dấu sự thay đổi lớn so với thời kỳ lãi suất siêu thấp kéo dài nhiều thập kỷ. Lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Nhật Bản đã vượt 3%, cao nhất trong 30 năm, khi thị trường dự báo Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Lợi suất tăng cũng có thể làm gia tăng áp lực lên gánh nặng nợ công vốn đã rất lớn của Nhật Bản.

Làn sóng bán tháo trái phiếu cũng lan sang châu Âu. Ngày 15/9, lợi suất trái phiếu chính phủ Đức kỳ hạn 10 năm lên mức cao nhất kể từ năm 2009, trong khi lợi suất trái phiếu chính phủ Anh vượt 5%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ là mức tham chiếu để xác định chi phí vay vốn trong nền kinh tế. Vì vậy, khi lợi suất tăng, lãi suất vay mua nhà, vay doanh nghiệp và các hình thức tín dụng khác cũng có thể tăng theo. Các chính phủ cũng phải trả chi phí cao hơn khi vay mới để thanh toán những khoản nợ đến hạn, trong bối cảnh nợ công tại nhiều nền kinh tế phát triển đã ở mức cao.

Thị trường chứng khoán cũng chịu sức ép. Với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức khoảng 5%, nhà đầu tư có thể thu được mức sinh lời tương đối cao từ một tài sản an toàn hơn. Do đó, những tài sản rủi ro như cổ phiếu phải có triển vọng sinh lời hấp dẫn hơn mới có thể thu hút vốn.

Hiện các nhà quản lý quỹ toàn cầu đánh giá bất ổn trên thị trường trái phiếu là rủi ro lớn nhất đối với thị trường tài chính.