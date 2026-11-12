Những nền kinh tế có hệ thống hưu trí tốt nhất thế giới

Dựa trên Chỉ số Hưu trí Toàn cầu 2026 của Marsh CFA Institute, đồ họa thông tin dưới đây đánh giá 55 hệ thống hưu trí trên thế giới.

Mỗi hệ thống được chấm điểm theo 3 tiêu chí gồm mức độ đầy đủ (chiếm trọng số 40%), tính bền vững (35%) và tính toàn vẹn (25%). Các tiêu chí này lần lượt phản ánh mức độ đáp ứng nhu cầu tài chính của người nghỉ hưu, khả năng duy trì hệ thống trong dài hạn và chất lượng quản trị.

Bảng xếp hạng đánh giá tổng thể mỗi hệ thống, từ mức độ bao phủ, nguồn tiết kiệm đến tính bền vững và quản trị, thay vì chỉ so sánh mức lương hưu. Ngoài điểm số, chỉ số còn xếp các hệ thống hưu trí theo hạng chữ cái, trong đó hạng A là cao nhất.

Châu Âu chiếm 6 trong 10 vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Hà Lan đứng đầu với 85,8 điểm, tiếp theo là Đan Mạch với 84,1 điểm và Iceland với 84,0 điểm. Cả 3 nền kinh tế đều đạt hạng A nhờ mức trợ cấp hưu trí cao, nền tảng tài chính bền vững và chất lượng quản trị tốt.

Xét theo từng tiêu chí, Đan Mạch dẫn đầu về tính bền vững, còn Hà Lan nằm trong nhóm 3 nền kinh tế đứng đầu cả về mức độ đầy đủ và tính bền vững. Thụy Điển, Phần Lan và Na Uy cũng góp mặt trong nhóm 10 vị trí cao nhất, cho thấy thế mạnh của các hệ thống hưu trí Bắc Âu.

Phần Lan và Na Uy đặc biệt nổi bật về tính toàn vẹn, tiêu chí phản ánh chất lượng quy định, quản trị và tính minh bạch. Tuy nhiên, xếp hạng giữa các nền kinh tế châu Âu vẫn chênh lệch đáng kể khi Italy xếp thứ 41 với 57,4 điểm, còn Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 54 với 46,6 điểm.

Tại châu Á và châu Đại Dương, Singapore xếp thứ 4 toàn cầu với 82 điểm, tiếp theo là Israel ở vị trí thứ 5 với 81,9 điểm và Australia ở vị trí thứ 6 với 80,6 điểm. Cả 3 cùng đạt hạng A, bên cạnh Hà Lan, Đan Mạch và Iceland.

Singapore nổi bật về quản trị, với điểm tính toàn vẹn đạt 90,4, thuộc nhóm cao nhất. Hệ thống hưu trí của nền kinh tế này chủ yếu dựa vào tiết kiệm bắt buộc thông qua Quỹ Dự phòng Trung ương (CPF), giúp người lao động tích lũy tài sản cho tuổi nghỉ hưu.

Năm nay, Australia gia nhập nhóm hạng A. Hệ thống hưu trí của nước này vận hành theo cơ chế bắt buộc, theo đó người sử dụng lao động phải đóng góp vào khoản tiết kiệm hưu trí của người lao động.

Tại châu Mỹ, Chile dẫn đầu và xếp thứ 7 toàn cầu với 79,2 điểm. Điểm tính toàn vẹn đạt 88,2 phản ánh chất lượng quản trị và khuôn khổ pháp lý của hệ thống.

Trong khi đó, Mỹ đứng thứ 33 với 61,6 điểm, thấp hơn Chile gần 18 điểm và xếp sau Mexico ở vị trí thứ 16, Canada ở vị trí thứ 18.

Mỹ đạt hạng C+, với điểm tính bền vững và tính toàn vẹn tương đối thấp, lần lượt là 57,1 và 60,2. Hệ thống kết hợp An sinh xã hội, các chương trình do người sử dụng lao động bảo trợ và tiết kiệm cá nhân, khiến thu nhập khi nghỉ hưu của người lao động Mỹ phụ thuộc nhiều vào quá trình làm việc và khả năng tích lũy của mỗi người.

Argentina đứng cuối bảng xếp hạng toàn cầu, ở vị trí thứ 55 với 43,7 điểm.