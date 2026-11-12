Những nâng cấp đáng chú ý trên iPhone 18e giá rẻ sắp ra mắt?

Sau iPhone 17e, Apple được cho là đang chuẩn bị ra mắt iPhone 18e với một số thay đổi về phần cứng. Dù vậy, người dùng không nên kỳ vọng thế hệ kế nhiệm sẽ có màn lột xác về ngoại hình. Những thông tin xuất hiện gần đây cho thấy hãng nhiều khả năng tiếp tục duy trì công thức quen thuộc của dòng máy này: ưu tiên nâng cấp bộ xử lý, trong khi các thành phần khác chỉ được điều chỉnh ở mức hạn chế.

Theo leaker Fixed Focus Digital, chip xử lý hiện là nâng cấp duy nhất của iPhone 18e có thể xác nhận ở thời điểm này. Trong bài đăng trên Weibo hôm thứ Hai, nguồn tin cho biết iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone 18e có thể sử dụng chung một số quy trình sản xuất. Điều đó khiến phiên bản giá rẻ khó có nhiều khác biệt đáng kể về phần cứng.

iPhone 18e có thể vẫn giữ nguyên “tai thỏ” như iPhone 17e.

Fixed Focus Digital từng dự đoán chính xác việc Apple giữ lại thiết kế màn hình khuyết trên iPhone 17e, thay vì chuyển sang Dynamic Island như một số tin đồn trước đó. Vì vậy, khả năng iPhone 18e tiếp tục sử dụng notch cũng đang được đặt ra. Tuy nhiên, nguồn tin chưa xác nhận trực tiếp chi tiết này, nên chưa thể loại trừ khả năng Apple thay đổi phương án thiết kế.

Ở khía cạnh cấu hình, Digital Chat Station từng tiết lộ iPhone 18e có thể được trang bị màn hình LTPS OLED 6,12 inch, tần số quét 60Hz. Đây là thông số cho thấy Apple có thể tiếp tục tạo khoảng cách giữa dòng máy giá rẻ với các phiên bản cao cấp, vốn được ưu tiên những công nghệ hiển thị tiên tiến hơn.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở bộ xử lý A20, được cho là sản xuất trên tiến trình 2nm. Nếu thông tin rò rỉ chính xác, đây sẽ là bước nâng cấp quan trọng về sức mạnh xử lý và hiệu quả sử dụng năng lượng. Tuy nhiên, chip mới không đồng nghĩa iPhone 18e sẽ sở hữu đầy đủ trải nghiệm của các mẫu iPhone đắt tiền hơn, bởi Apple vẫn có thể giới hạn một số tính năng để duy trì sự khác biệt giữa các phân khúc.

Hệ thống camera cũng được dự đoán tiếp tục theo hướng tối giản. Ở mặt sau, máy có thể sử dụng một camera đơn 48MP, trong khi camera trước được cho là sẽ tăng độ phân giải lên 24MP. Nếu được áp dụng, đây sẽ là thay đổi đáng chú ý bên cạnh bộ xử lý, dù khả năng chụp ảnh vẫn có thể bị giới hạn bởi việc thiếu các cảm biến bổ trợ.

Những nâng cấp trên cho thấy Apple có thể tập trung vào hiệu năng và khả năng sử dụng lâu dài thay vì thay đổi toàn diện thiết kế. Cách tiếp cận này cũng giúp hãng tận dụng các quy trình sản xuất sẵn có, qua đó hạn chế chi phí trong bối cảnh giá linh kiện công nghệ chịu áp lực từ nhu cầu ngày càng lớn của ngành AI, đặc biệt đối với bộ nhớ RAM và lưu trữ.

Về thời điểm ra mắt, iPhone 18e được cho là sẽ xuất hiện vào mùa xuân năm 2027, cùng iPhone 18 tiêu chuẩn và iPhone Air 2. Đây là một phần trong chiến lược phân chia lịch giới thiệu sản phẩm mới của Apple, thay vì tập trung toàn bộ dòng iPhone tại sự kiện mùa thu như trước đây. Trong năm 2026, hãng đã trình làng iPhone 18 Pro và iPhone Duo vào tháng 9, nhưng không ra mắt phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn trong cùng thời điểm.

Giá bán cũng là yếu tố có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức hút của sản phẩm. Theo thông tin được đề cập, iPhone 17e có giá khởi điểm 699 USD sau đợt điều chỉnh giá trong tháng 9. Nếu iPhone 18e tiếp tục duy trì mức giá tương đương nhưng được trang bị chip A20, mẫu máy này có thể thu hút nhóm khách hàng ưu tiên hiệu năng mà không muốn chi tiền cho dòng Pro.

Ngược lại, nếu giá bán tăng trong khi màn hình vẫn giới hạn ở 60Hz, camera sau chỉ có một cảm biến và thiết kế không thay đổi đáng kể, iPhone 18e sẽ phải đối mặt với bài toán thuyết phục người mua. Dù vậy, các thông số và kế hoạch ra mắt hiện vẫn dựa trên nguồn tin rò rỉ, chưa phải thông tin chính thức từ Apple.