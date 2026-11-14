Những năm tháng không quên của nữ cán bộ dầu khí

Từ những ngày làm địa vật lý

Trong cuộc hội ngộ các thế hệ cán bộ công đoàn nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Công đoàn PETROVIETNAM, bà Đặng Hải Thu, nguyên chuyên viên Xí nghiệp Khai thác Dầu khí thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, gây ấn tượng bởi dáng người nhỏ nhắn, nụ cười và phong thái gần gũi. Nhắc đến những năm tháng công tác, bà không giấu được sự hào hứng, ánh mắt ánh lên niềm vui. Những công việc đầu tiên, những đồng nghiệp từng gắn bó, những dấu mốc trong đời lần lượt được bà kể lại.

Bà Đặng Hải Thu, nguyên chuyên viên Xí nghiệp Khai thác Dầu khí thuộc Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro (thứ 2 từ phải sang) tại buổi gặp mặt cán bộ Công đoàn PETROVIETNAM các thời kỳ khu vực phía Nam.

Sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, bà Thu được phân công về Đoàn Địa vật lý 36F tại Xuân Thủy, thuộc tỉnh Hà Nam Ninh cũ (nay thuộc tỉnh Ninh Bình). Được làm đúng ngành, đúng nghề là điều bà luôn xem như một may mắn của cuộc đời mình.

Đó là những năm ngành Dầu khí còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc. Từ các đoàn khảo sát địa chất, địa vật lý trên những vùng đồng bằng phía Bắc, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân từng bước thu thập, xử lý tài liệu, tìm kiếm triển vọng dầu khí. Bà Thu bắt đầu công việc chuyên môn và trưởng thành trong môi trường ấy.

Sau khoảng 5 năm công tác tại miền Bắc, bà chuyển vào phía Nam, tiếp tục làm việc tại Vietsovpetro. Chặng đường nghề nghiệp của bà từ đây gắn với sự phát triển của ngành công nghiệp dầu khí biển, với những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân Việt Nam cùng các chuyên gia Liên Xô trong xây dựng cơ sở vật chất, tiếp nhận công nghệ và triển khai hoạt động ngoài khơi.

Nhìn lại quãng thời gian ấy, điều bà nhớ nhất là sự cần cù, chịu khó và tinh thần trách nhiệm của những người đồng nghiệp. Điều kiện vật chất còn thiếu thốn, song mỗi người đều nỗ lực hết mình, cùng hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển ngành. Niềm tự hào của bà về nghề cũng bắt nguồn từ những con người và công việc cụ thể như thế.

Là một nữ cán bộ kỹ thuật trong lĩnh vực có đông lao động nam, bà Thu dành nhiều tình cảm khi nhắc đến những đồng nghiệp nữ. Trong ký ức của bà, có thời kỳ Vietsovpetro có khoảng 600-800 lao động nữ, thậm chí gần 1.000 người trong tổng số khoảng 7.000 cán bộ, công nhân viên. Do đặc thù nghề nghiệp, phụ nữ phần lớn làm việc trên bờ, đảm nhiệm các vị trí chuyên môn, quản lý, dịch vụ và hậu cần; lực lượng trực tiếp sản xuất ngoài biển chủ yếu là nam giới. Với bà Thu, ở vị trí nào, mỗi người cũng đóng góp bằng năng lực, trách nhiệm và sự tận tụy. Trong một ngành công nghiệp đòi hỏi nhiều bộ phận phối hợp chặt chẽ, những công việc trên bờ là một phần quan trọng trong hoạt động chung.

Với sự cần cù và tinh thần trách nhiệm, các thế hệ nữ lao động dầu khí đã và đang đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ vào những thành tựu của ngành.

Từ công tác chuyên môn, bà tham gia hoạt động nữ công và công đoàn, có thêm điều kiện quan tâm đến đời sống, tâm tư của người lao động, đặc biệt là lao động nữ. Bà từng tham gia hai nhiệm kỳ Công đoàn Vietsovpetro và là Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Dầu khí Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2008-2013. Qua những hoạt động ấy, sự gắn bó với đồng nghiệp được nối dài bằng trách nhiệm với tập thể.

Mang tiếng nói người lao động đến nghị trường

Một dấu mốc đặc biệt trong chặng đường công tác của bà Đặng Hải Thu là việc bà được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa X, nhiệm kỳ 1997-2002, thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Từ công việc kỹ thuật tại Vietsovpetro, bà bước vào nghị trường, mang theo trải nghiệm của một người trưởng thành trong môi trường sản xuất.

Với bà, được đại diện cho tiếng nói người lao động ngành Dầu khí là niềm vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Việc một nữ cán bộ kỹ thuật được giới thiệu ứng cử và trở thành đại biểu Quốc hội cũng là sự ghi nhận đối với những đóng góp của nữ lao động trong ngành.

Trong nhiệm kỳ, bà dành sự quan tâm, nêu những vấn đề liên quan đến quá trình xây dựng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Cùng với các vấn đề của ngành, những nội dung chất vấn được lưu trữ tại Thư viện Quốc hội cho thấy góc nhìn của bà đối với nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội.

Năm 1998, bà đặt vấn đề về dạy thêm, hệ thống trường chuyên, lớp chọn và chương trình giảng dạy, học tập; đồng thời chất vấn về tiến độ triển khai Luật Thuế giá trị gia tăng. Đến năm 2002, những khó khăn ở nông thôn, việc nâng cao đời sống người dân và các chương trình phát triển nông nghiệp tiếp tục được bà đề cập trong các phiên chất vấn. Bên cạnh lĩnh vực chuyên môn, giáo dục và đời sống người dân cũng trở thành những mối quan tâm của người đại biểu.

Trên chặng đường công tác, gia đình luôn là hậu phương vững chắc, cùng bà chia sẻ những khó khăn và niềm vui trong cuộc sống. Ngày 19/11/2011, gia đình bà là một trong 70 gia đình được vinh danh tại Lễ tuyên dương gia đình dầu khí tiêu biểu, xuất sắc lần thứ nhất do Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức. Sự ghi nhận ấy góp thêm một kỷ niệm đáng trân trọng, bên cạnh những năm tháng làm công tác kỹ thuật, hoạt động đoàn thể và tham gia Quốc hội.

Nguyên Chủ tịch HĐTV PETROVIETNAM Phùng Đình Thực trao Bằng khen cho gia đình bà Đặng Hải Thu.

Sau hơn một thập niên nghỉ hưu, bà vẫn giữ liên hệ với đồng nghiệp cũ, tham gia hoạt động của Ban Liên lạc hưu trí Xí nghiệp Khai thác Dầu khí và dõi theo sự phát triển của ngành. Mối gắn bó được gìn giữ qua những cuộc gặp mặt, qua câu chuyện về công việc và những người đã cùng bà đi qua một thời gian khó.

Khi PETROVIETNAM bước vào giai đoạn phát triển mới với vai trò là Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, bà kỳ vọng các thế hệ người lao động tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của những người đi trước. Theo bà, chuyển dịch năng lượng và sự phát triển của khoa học, công nghệ đòi hỏi mỗi người phải thường xuyên học hỏi, cập nhật kiến thức, tiếp cận công nghệ và những lĩnh vực năng lượng mới.

Trở lại câu chuyện trong cuộc hội ngộ vừa qua, điều bà nhắc đến với niềm tự hào vẫn là may mắn được làm đúng nghề, được đứng trong đội ngũ người lao động PETROVIETNAM và đóng góp một phần sức lực vào sự phát triển chung của ngành. Qua nhiều vai trò và chặng đường công tác, tình cảm ấy vẫn theo bà đến hôm nay, hiện lên trong giọng kể hào hứng mỗi khi nhắc về đồng nghiệp, về những năm tháng cống hiến cho nghề.