Những 'mũi thép' hợp lực trên thao trường Tây Nguyên

Lực lượng Cảnh sát cơ động cùng các đơn vị quân đội, chó nghiệp vụ và an ninh mạng tổ chức hợp luyện quy mô lớn tại Tây Nguyên. Các lực lượng thực hành nhiều tình huống phức tạp như chống khủng bố, giải cứu con tin, truy tìm dấu vết, rà phá vật liệu nổ và kiểm soát không gian mạng.

Qua huấn luyện, khả năng phối hợp, tác chiến và xử lý tình huống được nâng cao, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các tình huống phức tạp, bảo đảm an ninh, trật tự và cuộc sống bình yên của Nhân dân./.