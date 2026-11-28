Sinh sống ở nhiều địa bàn miền núi của tỉnh Quảng Ninh, người Dao Thanh Y vẫn gìn giữ nếp sinh hoạt, phong tục tập quán cùng bộ trang phục truyền thống mang đậm dấu ấn riêng. Trên nền vải chàm đen đặc trưng, sắc đỏ, vàng, trắng, xanh nổi bật qua những họa tiết hoa, lá, chim, sao... được thêu bằng chỉ len nhiều màu ở vạt áo, vai áo, đai thắt lưng, mũ đội đầu hay yếm ngực.

Đằng sau vẻ rực rỡ ấy là sự kết tinh giữa kỹ thuật thêu tay điêu luyện và nghệ thuật tạo hình tinh xảo. Người thêu có thể vận dụng các kỹ thuật cơ bản như thêu nối đầu, thêu lướt vặn, thêu sa hạt, thêu đột, rồi kết hợp thêm kỹ thuật nâng cao như thêu đâm xô (thêu trùm, thêu tràn) hay thêu khoán vảy để tạo nên những mảng hoa văn cầu kỳ.

Những chiếc khăn đội đầu được thêu tay tỉ mỉ.

Với người mới cầm kim, mọi thao tác đều đòi hỏi sự kiên nhẫn và chuẩn xác. Giữ mặt vải vừa tay, kéo chỉ đủ độ căng, đưa kim theo đúng đường nét – chỉ một mũi thêu lệch cũng có thể làm hỏng sự cân đối của cả đoạn hoa văn, buộc người thêu phải tháo ra làm lại từ đầu.

Trang phục của bà con Dao Thanh Y ở Quảng Ninh cũng rất đa dạng. Trong lễ cưới hỏi, cô dâu, chú rể diện lễ phục thổ cẩm Dao Thanh Y rực rỡ, điểm xuyết bởi dây thắt lưng, mũ đội đầu và các vòng bạc trang trí. Trang phục lễ tết thì sặc sỡ, nhiều màu sắc. Dịp làm lễ hoặc ma chay nổi bật là trang phục của thầy mo có thêm áo rồng trang nghiêm, uy nghi…

Màu sắc của bộ trang phục cũng rất phong phú, như vàng, đen, trắng, xanh, đỏ kết hợp được trên nền vải đen, hội tụ đủ ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ). Mỗi màu sắc ấy lại tượng trưng cho tư tưởng tâm linh của đồng bào dân tộc Dao Thanh Y rằng nếu mặc trang phục sắc màu sặc sỡ sẽ tránh được thú dữ, bởi thú có dữ đến đâu cũng vẫn yêu cái đẹp. Điều này cho thấy một nếp nghĩ, tâm hồn đẹp của những con người quanh năm cuộc đời gắn bó với núi rừng.

Những đôi tay khéo léo của những người bà, người mẹ Dao Thanh Y vẫn miệt mài dệt từng chiếc dây đai, thêu từng mũi kim sợi chỉ cho ra những bộ trang phục rực rỡ sắc màu, vừa để mặc trong những dịp lễ hội, vừa làm của hồi môn cho con gái và quan trọng hơn cả, họ truyền dạy cho thế hệ đi sau gìn giữ gốc gác từ những điều bình dị nhất.

Gắn bó với nghề thêu đã hơn 30 năm, chị Chìu Thị Nhung vẫn miệt mài tạo nên những sản phẩm truyền thống.

Gắn bó với nghề thêu đã hơn 30 năm, chị Chìu Thị Nhung vẫn miệt mài tạo nên những sản phẩm truyền thống như khăn đội đầu, áo.... Với chị, công đoạn thêu khăn đội đầu khó nhất và tốn nhiều công sức nhất, thường phải mất từ 2 đến 3 tháng mới hoàn thiện được một chiếc. Dù vậy, hiệu quả kinh tế từ nghề chưa cao. Mỗi chiếc khăn bán cho người dân trong cộng đồng thường chỉ có giá khoảng 600.000 – 700.000 đồng, mức cao nhất cũng chỉ khoảng 700.000 – 800.000 đồng.

Chị Chìu Thị Nhung cho biết, từ nhiều năm nay ở bản đã hình thành tổ thêu thổ cẩm Dao Thanh Y và tổ dệt dây lưng người Dao. Tổ thêu, dệt ngoài việc tạo ra các sản phẩm truyền thống, còn có trách nhiệm truyền dạy cho lớp trẻ và những ai muốn đến học thêu, dệt thổ cẩm của người Dao. Ngoài ra, tổ thêu động viên bà con mặc quần áo truyền thống vào các dịp lễ tết, đám cưới, mùa lễ hội và bà con đã hưởng ứng làm theo rất tích cực. Hiện gần như 100% phụ nữ lớn tuổi trong xã đều biết thêu dệt quần áo dân tộc mình.