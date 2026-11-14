Những mùa quả ngọt trên vùng đất Mường Cơi

Thay đổi cây trồng mở hướng làm giàu

Trở lại Mường Cơi những ngày này, dễ dàng bắt gặp những vườn cam, quýt xanh mướt trải dài trên các triền đồi. Những hàng cây được chăm sóc ngay ngắn, cành lá sum suê, nhiều vườn đã bước vào thời kỳ cho thu hoạch ổn định.

Ít ai nghĩ rằng, trước đây, phần lớn diện tích đất đồi nơi này chủ yếu được người dân sử dụng để trồng ngô, sắn. Địa hình dốc, sản xuất phụ thuộc nhiều vào thời tiết, năng suất thấp khiến cuộc sống của không ít hộ gia đình còn khó khăn.

Một góc vườn cam tại xã Mường Cơi (Ảnh: PV).

Gần hai thập kỷ trước, những hộ tiên phong đưa cây ăn quả có múi lên đất dốc đã phải đối mặt với nhiều trở ngại do thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc và thị trường tiêu thụ chưa ổn định.

Qua quá trình vừa làm vừa học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, những vườn cây đầu tiên dần bén rễ, sinh trưởng tốt và cho thu hoạch. Hiệu quả kinh tế từng bước được khẳng định, tạo động lực để nhiều hộ dân học tập, mở rộng diện tích.

Với khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp, nhiều diện tích đất đồi ở Mường Cơi có lợi thế phát triển cây ăn quả có múi. So với ngô, sắn, các loại cam, quýt, bưởi mang lại giá trị kinh tế cao hơn, đồng thời tạo điều kiện để người dân chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa.

Ông Đinh Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Mường Cơi cho biết: Hiện nay, toàn xã có trên 500 ha cây ăn quả, trong đó khoảng 400 ha cây có múi, gồm cam, quýt và bưởi. Cây ăn quả có múi đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế nông nghiệp địa phương.

Nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn thu về hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng mỗi năm. Các vườn cây cũng tạo thêm việc làm, góp phần cải thiện thu nhập và nâng cao đời sống người dân.

Để có được kết quả đó, bên cạnh sự chủ động của người dân còn có vai trò định hướng, hỗ trợ của chính quyền địa phương. Từ năm 2012, huyện Phù Yên trước đây đã xây dựng Đề án phát triển cây ăn quả có múi, lồng ghép các nguồn vốn từ Chương trình 135, Chương trình 30A, xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn sự nghiệp để hỗ trợ người dân chuyển đổi đất dốc, đất sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả. Việc hỗ trợ giống gắn với hướng dẫn kỹ thuật, lựa chọn cây trồng phù hợp đã tạo nền tảng cho vùng sản xuất từng bước hình thành và phát triển.

Những vườn cam trĩu quả đang hứa hẹn một mùa bội thu cho người nông dân Mường Cơi (Ảnh: PV).

Cùng với mở rộng diện tích, địa phương quan tâm xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị nông sản. Năm 2017, sản phẩm Cam Phù Yên được Cục Sở hữu trí tuệ cấp nhãn hiệu chứng nhận; quýt ngọt được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Đây là những dấu mốc quan trọng, góp phần khẳng định chất lượng và tạo thêm cơ hội đưa nông sản của Mường Cơi đến với người tiêu dùng.

Nâng tầm thương hiệu, chắp cánh bay xa

Nếu trước đây người dân chủ yếu quan tâm mở rộng diện tích, tăng sản lượng thì nay tư duy sản xuất ở Mường Cơi đang từng bước chuyển sang chú trọng chất lượng và giá trị sản phẩm. Người trồng cây ăn quả quan tâm hơn đến quy trình chăm sóc, an toàn thực phẩm, sử dụng vật tư nông nghiệp hợp lý và khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Để nâng cao năng suất, chất lượng quả, cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chăm sóc diện tích cây ăn quả theo đúng quy trình kỹ thuật, chủ động áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu bệnh. Một số hộ đã mạnh dạn đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ, lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước và thực hiện quy trình chăm sóc theo hướng an toàn.

Những vườn cam xanh mướt trên đất Mường Cơi (Ảnh: CTV).

Trong quá trình chuyển đổi phương thức sản xuất, các hợp tác xã đang đóng vai trò quan trọng. Thông qua tổ chức sản xuất, hướng dẫn kỹ thuật và kết nối tiêu thụ, các hợp tác xã góp phần khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết.

Hiện toàn xã có 4 hợp tác xã tham gia sản xuất cây ăn quả có múi, với 20 ha được chứng nhận VietGAP. Đây là cơ sở để từng bước mở rộng quy trình sản xuất an toàn, nâng cao chất lượng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Cùng với đó, sản phẩm cam, quýt Mường Cơi đã tham gia các hội chợ giới thiệu nông sản trong và ngoài tỉnh, từng bước tiếp cận hệ thống cửa hàng nông sản an toàn tại Hà Nội và một số thị trường khác.

Hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại giúp nông sản địa phương có thêm cơ hội tìm kiếm đối tác, mở rộng đầu ra, đưa người trồng cây ăn quả đến gần hơn với phương thức sản xuất gắn với nhu cầu thị trường.

Những cây cam sai chi chít quả (Ảnh: PV).

Theo lãnh đạo xã Mường Cơi, thời gian tới, địa phương tiếp tục phát triển cây ăn quả có múi theo hướng nông nghiệp xanh, nông nghiệp sạch và nông nghiệp hữu cơ; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, từ nhật ký điện tử đến truy xuất nguồn gốc bằng mã QR.

Qua đó, nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm, từng bước xây dựng vùng cây ăn quả phát triển bền vững, khẳng định thương hiệu trên thị trường, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống nhân dân.

Từ những triền đồi trồng ngô, sắn kém hiệu quả đến những vùng cam, quýt, bưởi xanh tốt, Mường Cơi đang từng ngày đổi thay nhờ lựa chọn hướng sản xuất phù hợp với tiềm năng đất đai. Những vườn cây không chỉ mang lại những mùa quả ngọt mà còn tạo dựng sinh kế mới, giúp người dân nâng cao thu nhập và làm giàu.