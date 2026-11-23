Một trong những minh chứng rõ nét cho nỗ lực bảo tồn, phát huy di sản gắn với phát triển du lịch là Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, diễn ra từ ngày 15 - 21/10 tại phường Nghĩa Lộ. Sự kiện gắn với dấu mốc kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Điểm nhấn của lễ hội là màn đại xòe với sự tham gia của 2.026 nghệ nhân, diễn viên và người dân. Trong vòng xòe rộng lớn ấy, những bàn tay nắm chặt, những bước chân nhịp nhàng không chỉ tái hiện vẻ đẹp của di sản mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó cộng đồng.

“Hội xòe rất đẹp, lung linh, hoành tráng, xếp được hình hoa, múa Thái rất đẹp”, anh Cà Văn Dũng, du khách đến từ tỉnh Sơn La đặc biệt ấn tượng.

Từ vòng xòe đại đoàn kết đến các gian hàng giới thiệu sản vật của địa phương, không gian văn hóa và ẩm thực, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò đang cho thấy một hướng đi rõ nét: bảo tồn di sản không chỉ là gìn giữ những giá trị đã có, mà còn tạo không gian để di sản tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay. Khi văn hóa trở thành trải nghiệm hấp dẫn, du khách có thêm lý do khám phá bản làng, tìm hiểu sản phẩm truyền thống; người dân có thêm cơ hội phát triển dịch vụ, tạo sinh kế từ chính những giá trị văn hóa của quê hương.

Không chỉ tập trung tại Nghĩa Lộ, sức lan tỏa của lễ hội còn được mở rộng đến các xã, phường phía Tây của tỉnh như: Văn Chấn, Tú Lệ, Liên Sơn, Cầu Thia, Trung Tâm thông qua nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn hóa, thể thao từ “Một ngày sống cùng bản Thái”, hội thi “Bắt cá ruộng” đến Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng, hoạt động dù lượn “Bay trên mùa vàng”, mỗi địa phương góp thêm một sắc màu riêng, tạo nên chuỗi trải nghiệm phong phú cho du khách. Qua đó, di sản, cảnh quan và sản vật địa phương được kết nối, góp phần thúc đẩy du lịch khu vực phía Tây của tỉnh.

Tiếp nối không khí lễ hội ấy, tại vùng cao biên giới Mường Khương, Lễ hội “Mường Khương - Sắc màu biên cương” lần đầu tiên được tổ chức đã mở ra không gian giao lưu văn hóa nhiều sắc màu. Tiếng đàn, lời ca, những điệu múa truyền thống cùng các hoạt động trải nghiệm tạo nên bức tranh sinh động về đời sống văn hóa của đồng bào các dân tộc.

Với người dân địa phương, đây không chỉ là dịp vui chơi, gặp gỡ mà còn là cơ hội để thể hiện tình yêu, niềm tự hào về bản sắc dân tộc mình.

Chị Pờ Thị Xuân, thôn Sa Pả, xã Mường Khương, hào hứng kể về niềm vui được mang đàn đến lễ hội, cùng bà con hát những bài ca quen thuộc. “Cũng lâu rồi, bà con trên này mới được tham gia một lễ hội tưng bừng đến như vậy. Chúng tôi rất vui!”, chị Xuân chia sẻ.

Từ niềm vui bình dị ấy có thể thấy, khi được tạo không gian và điều kiện tham gia, những giá trị văn hóa truyền thống không chỉ trong ký ức hay những sinh hoạt riêng của cộng đồng. Chúng được đánh thức, được trao truyền và lan tỏa rộng hơn. Người dân vừa là chủ thể gìn giữ, vừa trực tiếp giới thiệu bản sắc quê hương đến với du khách.

Không dừng ở tổ chức một sự kiện văn hóa, Mường Khương còn hướng tới khai thác những lợi thế sẵn có để phát triển nông nghiệp hàng hóa và du lịch trải nghiệm.

Ông Nguyễn Đình Thức - Phó Chủ tịch UBND xã Mường Khương cho biết, địa phương có lợi thế về đất, khí hậu, sản vật đặc trưng và bản sắc văn hóa đa dạng. Đây là những tiềm năng đang được từng bước khai thác, kết nối để tạo thêm sản phẩm du lịch, quảng bá hình ảnh quê hương. Ông Thức kỳ vọng: “Lễ hội thành công, để du khách biết đến nhiều hơn về con người, về sản vật của Mường Khương. Mong muốn của chúng tôi là ngành nông nghiệp và du lịch thêm phát triển, nâng cao thu nhập cho bà con”.

Điểm chung trong cách tổ chức lễ hội ở nhiều địa phương là không tách rời hoạt động văn hóa khỏi những lợi thế kinh tế sẵn có. Văn hóa được kết nối với nông nghiệp, sản phẩm đặc sản, cảnh quan và du lịch trải nghiệm. Mỗi lễ hội vì thế không chỉ là dịp tôn vinh truyền thống mà còn mở thêm cơ hội quảng bá hình ảnh quê hương, kết nối thị trường và thúc đẩy phát triển kinh tế. Cách làm này được thể hiện rõ tại xã Thác Bà, nơi địa phương xác định hai hướng phát triển trọng tâm từ những lợi thế sẵn có: nâng cao giá trị vùng bưởi đặc sản Đại Minh và khai thác tiềm năng du lịch hồ Thác Bà.

Trong khuôn khổ Lễ hội Bưởi Đại Minh và khám phá Danh thắng quốc gia hồ Thác Bà năm 2026, các hoạt động thi cây bưởi đẹp, vườn bưởi đẹp, trưng bày nông sản, trò chơi dân gian, trình diễn mô tô nước, đua thuyền nan và các tour khám phá hồ đã tạo nên không gian trải nghiệm đa dạng. Mỗi hoạt động góp phần giới thiệu một khía cạnh của địa phương, từ sản vật nông nghiệp, cảnh quan thiên nhiên đến đời sống văn hóa cộng đồng. Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh - Bí thư Đảng ủy xã Thác Bà cho biết: “Thông qua hoạt động này chúng tôi mong muốn quảng bá sản phẩm bưởi của địa phương đến đông đảo du khách và ngày càng nhiều người biết đến Danh thắng quốc gia hồ Thác Bà để trải nghiệm và có ấn tượng tốt đẹp”.

Ở xã Sín Chéng, việc tổ chức Lễ hội Mùa vàng lần thứ nhất cũng là một bước cụ thể hóa định hướng phát triển du lịch từ bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, địa phương đã ban hành 3 đề án, 4 nghị quyết và 3 kế hoạch hành động, trong đó chú trọng khai thác tiềm năng du lịch gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân.

Ông Lê Đình Nghiệp - Phó Chủ tịch UBND xã Sín Chéng, cho biết, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm tổ chức lễ hội và định hướng duy trì hoạt động này vào tháng 8 hằng năm. Ông Nghiệp nhấn mạnh: “Năm nay là năm đầu tiên Lễ hội Mùa vàng Sín Chéng được tổ chức, từ năm sau cứ đến tháng 8 lễ hội sẽ diễn ra, là lễ hội của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”.

Từ nghị quyết đến những đề án, kế hoạch cụ thể, rồi được hiện thực hóa bằng một lễ hội mang dấu ấn riêng của địa phương, Sín Chéng cho thấy vai trò chủ động của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong lựa chọn hướng phát triển phù hợp. Đặc biệt, định hướng để lễ hội thuộc về Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân cũng chính là yếu tố tạo nên sức sống lâu dài cho hoạt động văn hóa cộng đồng. Khi người dân được tham gia tổ chức, giới thiệu sản vật và các giá trị truyền thống, họ không chỉ là người thụ hưởng mà còn trở thành chủ thể tạo nên sức hấp dẫn cho ngày hội.

Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, yêu cầu đặt ra đối với các địa phương là chủ động rà soát nguồn lực, lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện thực tế. Trong lĩnh vực văn hóa, điều đó đòi hỏi mỗi địa phương phải nhận diện được giá trị đặc trưng của mình, từ đó, xây dựng cách làm phù hợp, tránh tổ chức lễ hội theo phong trào hoặc chạy theo quy mô mà thiếu chiều sâu.

Theo ông Dương Tuấn Nghĩa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thời gian tới sẽ có nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng từ các giá trị văn hóa, đồng thời tạo ra những sản phẩm đặc trưng, mang dấu ấn riêng cho du lịch Lào Cai.

Định hướng ấy đặt ra yêu cầu kết hợp hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Bởi nếu chỉ khai thác để thu hút du khách mà thiếu sự gìn giữ, những nét riêng của văn hóa địa phương có thể bị mai một. Ngược lại, khi người dân được tham gia, được hưởng lợi từ chính những giá trị văn hóa của mình, di sản sẽ có thêm điều kiện để tiếp tục được gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ.

Từ ngày 20 - 24/11, Ngày hội Sắc màu văn hóa Lào Cai sẽ tiếp tục là dịp hội tụ, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc trong tỉnh. Mỗi lễ hội, mỗi hoạt động văn hóa, nếu được tổ chức bằng sự trân trọng di sản và đặt người dân ở vị trí trung tâm, sẽ góp thêm một nhịp cầu đưa bản sắc địa phương đến gần hơn với bạn bè, du khách.

Những mùa lễ hội đang mở ra không chỉ bằng tiếng trống, tiếng khèn hay những điệu múa rộn ràng. Đằng sau đó là sự chuyển động trong tư duy phát triển, là nỗ lực đánh thức tiềm năng từ mỗi vùng đất và khơi dậy niềm tự hào trong mỗi cộng đồng. Khi nghị quyết được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, khi người dân thực sự là chủ thể gìn giữ và phát huy văn hóa, những giá trị truyền thống sẽ không chỉ được lưu giữ trong ký ức, mà còn trở thành nguồn lực vun đắp cho tương lai.