Những mùa chờ con dưới mưa và câu chuyện khuyến học ở làng quê

Gia đình ông Dương Tùng Lâm và bà Bùi Thị Hồng Nga cùng 3 người con.

Những chuyến xe 15 km và hành trình nuôi con chữ của cha mẹ

Từng phải nghỉ học sớm vì nghèo khó, ông Dương Tùng Lâm (làm nghề chở gas, sửa bếp) và bà Bùi Thị Hồng Nga (thợ may, thu gom rác) thấu hiểu sâu sắc giá trị của tri thức.

Vợ chồng ông bà tâm niệm, dù khó khăn đến đâu cũng phải cố gắng cho các con học đến nơi đến chốn. Sức lao động, sự chắt chiu từng đồng và niềm tin vào con chữ là tài sản duy nhất họ dành cho các con.

Không chỉ vậy, bà Bùi Thị Hồng Nga còn nhiều năm tham gia hoạt động thiện nguyện tại địa phương. Trong ba năm liên tiếp, bà nấu và phát cơm miễn phí tại Bệnh viện Phú Ninh cho bệnh nhân nghèo; gia đình cũng thường xuyên thăm hỏi các cụ già neo đơn.

Bà Bùi Thị Hồng Nga làm nghề may, kiên trì chồng nuôi dạy con cái.

Các con lớn lên trong hoàn cảnh ấy, hiểu rằng việc học không chỉ gắn với điểm số hay bằng cấp, mà còn gắn với cách cha mẹ sống, làm việc và chia sẻ với những người xung quanh.

Nhờ điểm tựa vững chắc ấy, ba người con lần lượt trưởng thành. Là con trai cả, anh Dương Quốc Bảo từ nhỏ đã được cha mẹ nhắc nhở làm gương cho các em. Thi đỗ Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) theo nguyện vọng 1 và được kết nạp Đảng khi vừa tròn 18 tuổi, Dương Quốc Bảo luôn ý thức mỗi đồng tiền cha mẹ gửi lên đều đổi bằng mồ hôi nhọc nhằn.

Ngay từ cấp 3, anh đã biết dành dụm tiền ăn sáng để photo tài liệu tiếng Anh miễn phí cho bạn bè. Khi tốt nghiệp đại học, anh mở lớp dạy Tiếng Anh miễn phí cho hơn 200 trẻ em nghèo tại địa phương.

Công việc giáo dục ngoại ngữ sau đó đã đưa đến cho anh nhiều cơ hội. Anh đã ba lần đại diện thanh niên Việt Nam tham gia các chương trình giao lưu lãnh đạo trẻ quốc tế tại Ấn Độ (2017), Campuchia (2017) và diễn đàn Việt Nam - Singapore (2024).

Bên cạnh người anh cả mở đường, hai cô em gái cũng nối tiếp truyền thống hiếu học. Con gái thứ 2 - Cựu học sinh chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, từng đạt giải học sinh giỏi Vật lý và Viết chữ đẹp, nay là dược sĩ tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.

Cô con gái út Cựu học sinh chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, sở hữu chứng chỉ IELTS 7.0, tốt nghiệp loại Giỏi Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh và hiện làm việc trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại.

Tiếp nối ngọn lửa khuyến học

Điều đáng quý nhất là sự tiếp nối tinh thần nhân ái. Trưởng thành từ sự chắt chiu của cha mẹ, anh Dương Quốc Bảo nay đã trở về quê hương giữ vai trò Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học thôn Dương Đàn.

Tại đây, anh cùng chi hội vận động các nguồn lực chăm lo cho việc học của con em, tuyên dương học sinh giỏi và hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn (như năm học 2025-2026 vận động được 16,15 triệu đồng).

Lãnh đạo Hội KHuyến học Đà Nẵng trao học bổng cho các em học sinh.

Từ một cậu học trò nghèo được nâng bước, anh nay đứng vào hàng ngũ những người tiếp lửa, vận động nguồn lực chăm lo cho việc học của con em địa phương.

Ngày Khuyến học Việt Nam (2/10) là dịp để nhắc lại một giá trị đã trở thành truyền thống của dân tộc: coi trọng việc học, chăm lo cho người học và khuyến khích mỗi người học tập suốt đời.

Ở thành phố Đà Nẵng, tinh thần ấy không chỉ hiện diện trong những chương trình lớn mà còn được vun đắp từ từng gia đình, từng thôn, khu dân cư, trường học và cộng đồng.

Những suất học bổng, phần thưởng cho học sinh, những khoản hỗ trợ học sinh nghèo, những người âm thầm vận động quỹ khuyến học… đều góp thêm một phần vào con đường học tập của trẻ em.

Câu chuyện của gia đình ông Dương Tùng Lâm và bà Bùi Thị Hồng Nga chính là một minh chứng sống động như thế.

Đó là một vòng tròn trọn vẹn của lòng biết ơn và sự sẻ chia. Cha mẹ từng kiên nhẫn chờ con học dưới mưa, để hôm nay, những người con ấy lại tiếp bước cha mẹ, thắp sáng tương lai cho thế hệ mai sau.