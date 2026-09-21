Những món quà ý nghĩa tiếp sức học sinh vùng cao đầu năm học mới

Ông Đoàn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Ngân hành Nhà nước Khu vực 1 trao quà cho các em học sinh.

Hành trình “Thắp sáng ước mơ” năm 2026 là chương trình do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 1 cùng các đơn vị đồng hành tổ chức với mong muốn tiếp tục mở ra những hành trình mới, kết nối nhiều hơn những tấm lòng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng, đồng hành cùng trẻ em, học sinh tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Chương trình đã trao tặng và bàn giao 7 hệ thống máy lọc nước sạch cho các trường, điểm trường thuộc xã Đà Bắc và xã Cao Sơn. Đây là món quà thiết thực, giúp thầy và trò được sử dụng nguồn nước sạch ngay tại trường học.

Trao tặng hệ thống lọc nước tới Điểm trường Trầm Mít - Phân hiệu Tân Minh - Trường mầm non Cao Sơn.

Ngoài ra, chương trình cũng đã trao tặng 2.000 ly sữa, 480 quyển vở và 35 suất quà được dành tặng 35 học sinh tiêu biểu.

Một hoạt động khác của chương trình là khám sức khỏe tổng quát và phát thuốc miễn phí cho học sinh, giáo viên, đồng thời trao 110 túi thuốc tới Phân hiệu Hiền Lương - Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Lê Lợi.

Bác sĩ Bệnh viện Châm cứu Trung ương khám cho các em học sinh.

Đà Bắc và Cao Sơn là hai xã thuộc địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn. Địa hình rộng, hiểm trở khiến việc đi lại, học tập của học sinh còn nhiều trở ngại. Điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học tại một số trường, điểm trường cũng còn thiếu thốn.

Chương trình đã góp phần động viên, chia sẻ khó khăn với thầy và trò các trường trên địa bàn xã Đà Bắc và xã Cao Sơn.

Hành trình “Thắp sáng ước mơ” của tuổi trẻ ngành ngân hàng sẽ còn tiếp tục được lan tỏa đến nhiều hơn những ngôi trường ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. ​