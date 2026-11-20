Những món quà nhỏ bé ấy khiến người ta xúc động bởi phía sau là tình yêu thương trong trẻo, chân thành của những đứa trẻ dành cho người cô mà mình yêu quý.

Quà tặng cô của học sinh Cô Tô là quả bí.

Trong lớp học nhỏ ở huyện đảo Cô Tô, có một ngày 20-11 đặc biệt. Không có những hộp quà sang trọng, cũng chẳng phải những bó hoa rực rỡ, các em học sinh Lớp 2A1 lần lượt mang đến tặng cô những món quà được chuẩn bị từ chính cuộc sống thường ngày của gia đình mình.

Quà tặng cô là những bông hoa lơ.

Em Tú Anh mang đến tặng cô những con mực. Đó là thành quả từ chuyến đi câu mực của bố. Nhà Tú Anh ở thôn Hồng Vàn, nơi biển cả gắn bó với cuộc sống của mỗi gia đình.

Quà tặng cô là con cua...

... hoặc con cá.

Một món quà khác cũng chan chứa tình cảm là túi ốc em Gia Huy mang đến lớp. Những con ốc ấy do mẹ em đi bắt. Món quà mộc mạc, mang theo cả sự vất vả và tình yêu thương của người mẹ, được cậu học trò nhỏ nâng niu trao tặng cô.

Quà tặng cô là đặc sản của biển khơi...

... và tình cảm chân thành dành cho cô giáo.

Cô giáo đón lấy những con mực, túi ốc, những bó rau xanh, chiếc bắp cải, quả bí... bằng nụ cười rạng rỡ. Các em cũng hào hứng, tự hào giới thiệu món quà của mình. Có em còn cẩn thận hai tay nâng món quà lớn, có em vui vẻ chờ đến lượt được trao tặng cô.

Quà tặng cô là sự yêu thương.

Những sản vật biển và rau củ thân thuộc bỗng trở nên đặc biệt khi được mang đến lớp học bằng tình cảm hồn nhiên của trẻ thơ.

Ở Cô Tô, biển không chỉ là cảnh sắc làm nên vẻ đẹp của hòn đảo mà còn là nguồn sống, gắn với công việc thường ngày của nhiều gia đình. Bố đi biển, mẹ bắt ốc, lao động sản xuất... Những đứa trẻ lớn lên trong nhịp sống ấy và mang chính những gì gần gũi nhất trong cuộc sống gia đình đến trường. Các em có thể chưa biết chọn một món quà thật đẹp, chưa biết nói những lời chúc thật hay, nhưng lại biết dành cho cô những gì mình nghĩ là quý giá.

Thành quả của cô là những món quà đáng trân trọng từ học trò...

... và những gương mặt ngây thơ đáng yêu.

Điều đáng quý là trong suy nghĩ của những học trò nhỏ, món quà không nhất thiết phải đắt tiền. Một con mực bố câu được, một túi ốc mẹ bắt về cũng đủ để thể hiện tình cảm. Đằng sau món quà ấy là hình ảnh người bố lênh đênh theo những chuyến biển, người mẹ cần mẫn với công việc mưu sinh và một đứa trẻ muốn chia sẻ thành quả lao động của gia đình với cô giáo.

Có lẽ, điều khiến cô Nguyễn Thị Chuyên hạnh phúc không nằm ở giá trị vật chất của những món quà, mà ở sự chân thành của những người học trò. Bởi với người làm nghề giáo, niềm vui đôi khi đến từ những điều rất nhỏ: Một lời chào lễ phép, một ánh mắt trìu mến, một cái ôm bất ngờ hay món quà giản dị được học trò nâng niu mang đến lớp.

Những món quà ấy cũng nhắc chúng ta về một điều đẹp đẽ trong giáo dục: Tình cảm thầy trò không chỉ được vun đắp qua những bài học trên trang sách, mà còn được nuôi dưỡng từ những cử chỉ quan tâm, sẻ chia trong cuộc sống thường ngày.

Ngày 20-11, người ta thường nghĩ đến hoa tươi, những tấm thiệp và lời tri ân dành tặng thầy cô. Nhưng ở lớp học nhỏ nơi đảo xa, những con mực, túi ốc và bó rau quê nhà cũng có thể trở thành món quà đặc biệt. Bởi đôi khi, món quà chạm đến trái tim nhất lại là món quà được trao đi bằng tất cả sự hồn nhiên.