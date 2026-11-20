Những món quà giản dị mà chất chứa yêu thương
Mỗi dịp 20/11, những bó hoa tươi thắm lại được gửi đến các thầy cô giáo như lời tri ân cho những tháng ngày tận tụy với nghề. Nhưng ở bậc học mầm non, có những món quà chẳng cần gói giấy, chẳng cần nơ hoa. Đó có thể là một lời chào còn ngọng nghịu, một thìa cơm trẻ tự xúc hay vòng tay bé xíu ôm lấy cô giáo. Tại Trường Mầm non Liên Minh A, xã Liên Minh, những điều giản dị ấy đang kể câu chuyện đẹp về tình cảm cô trò.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/nhung-mon-qua-gian-di-ma-chat-chua-yeu-thuong-246261120113056028.htm