Không ít người dành nhiều thời gian, chi phí cho các sản phẩm chăm sóc da, mỹ phẩm và liệu trình làm đẹp với mong muốn sở hữu diện mạo tươi tắn, vóc dáng cân đối. Tuy nhiên, vẻ đẹp còn chịu ảnh hưởng nhiều từ sức khỏe bên trong, đặc biệt là chế độ dinh dưỡng hằng ngày. Làm đẹp vì thế không chỉ bắt đầu từ những sản phẩm bên ngoài mà còn cần được nuôi dưỡng từ bên trong.