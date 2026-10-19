Những món quà đặc biệt dành tặng nữ bệnh nhân ngày 20/10

Các nữ bệnh nhân tham gia các hoạt động nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Sáng 19/10, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tổ chức chương trình “Sưởi ấm những trái tim quả cảm” dành cho người bệnh nữ đang điều trị tại bệnh viện. Chương trình là dịp gửi trao những lời chúc tốt đẹp, những món quà yêu thương và sự quan tâm đến các nữ người bệnh trên hành trình điều trị. Qua đó, góp phần mang đến niềm vui, sự động viên tinh thần và tiếp thêm nghị lực để các chị em vững tin vượt qua khó khăn.

TS.BS Võ Đức Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cho biết, chương trình với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người bệnh như tặng tóc giả tư vấn sức khỏe, vẽ tranh, tô tượng, vẽ tranh trên túi vải, tặng hoa tươi và các hoạt động làm đẹp. “Đặc biệt, ban tổ chức trao tặng tổng cộng 100 triệu đồng cho 20 trường hợp người bệnh, góp phần hỗ trợ chi phí và tiếp thêm động lực tinh thần để họ vững tin trên hành trình điều trị”, BS Hiếu nói.

Nhiều bệnh nhân hào hứng xin chữ từ các ông đồ, mong chọn được những chữ thư pháp, câu đối mang ý nghĩa tốt đẹp. Mỗi nét chữ không chỉ gửi gắm ước mong bình an, sức khỏe mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để người bệnh vững vàng trên hành trình chiến đấu với bệnh tật.

Bệnh nhân được phát túi vải miễn phí và được hướng dẫn tô màu, trang trí theo sở thích.

Gian hàng tặng áo dài miễn phí thu hút nhiều bệnh nhân nữ ghé tới. Ai cũng mong muốn chọn cho mình một bộ áo dài thật đẹp.

Bệnh nhân ung thư được tặng tóc giả. Với nhiều bệnh nhân ung thư phải hoá trị, xạ trị, một mái tóc dài, mượt mà là cả mơ ước.

Các hoạt động nhân dịp 20/10 thu hút nhiều bệnh nhân và người nhà tham gia.

Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức tổ chức chương trình “Tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam”, gửi gắm tình yêu thương và trân trọng những giá trị tốt đẹp của phụ nữ. Với sự đồng hành của các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm, nghệ sĩ và tình nguyện viên, chương trình góp phần kết nối những tấm lòng nhân ái, lan tỏa thông điệp yêu thương, sẻ chia và hy vọng đến người bệnh.

Trong khuôn khổ chương trình, 20 phiếu tạm ứng viện phí mỗi phiếu trị giá 1.000.000 đồng đã được trao tặng đến 20 người bệnh đang điều trị chạy thận tại Khoa Nội thận - Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Bên cạnh đó, nhiều phần quà, suất ăn do các nhà hảo tâm tài trợ cũng được trao cho các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Với nhiều bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện, 20/10 không được quây quần cùng người thân, gia đình, những khoảnh khắc này sẽ trở nên thật ấm áp, ý nghĩa.

Trong hành trình chiến đấu với bệnh tật nhiều khó khăn, thử thách, những món quà nhỏ, những lời động viên như tiếp thêm sức mạnh để người bệnh lạc quan, kiên cường hơn.