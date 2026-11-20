Học sinh tặng quà 20/11 tri ân cô giáo Nguyễn Thị Chuyên lớp 2A1, Trường Tiểu học và THCS Cô Tô. Ảnh: TTXVN phát

Với cô Nguyễn Thị Chuyên, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A1, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cô Tô, dịp tri ân năm nay trở thành một kỷ niệm khó quên. Chiều 19/11, dù không có tiết dạy nhưng khi nhận được điện thoại của phụ huynh mời lên lớp vì học trò đang chờ, cô Chuyên đã vội vã đến trường trong sự ngỡ ngàng. Trên tay các em nhỏ là những sản vật quen thuộc gắn với công việc mưu sinh hằng ngày của gia đình như, mực câu, cá ruội bố mẹ phơi, ốc hay cùm cùm bắt ngoài biển, trứng vịt nuôi, bí xanh, cá khé...

Chia sẻ về tình cảm đặc biệt này, cô Chuyên cho biết, sau 26 năm đứng lớp và 27 năm gắn bó với đảo, đây là lần khiến cô thấy ấm lòng và xúc động nhất. Theo cô, phần lớn học sinh trên đảo là con em ngư dân, lao động biển hoặc buôn bán nhỏ lẻ. Khi nhà trường quán triệt tinh thần tiết kiệm, không vận động đóng góp quỹ phụ huynh hay quà cáp cầu kỳ, chính sự chân thành, tự nguyện từ những sản vật đời thường của phụ huynh và học trò đã tạo nên ý nghĩa nhân văn sâu sắc cho ngày lễ tôn vinh nghề giáo.

Học sinh tặng quà 20/11 cho cô giáo Nguyễn Thị Chuyên lớp 2A1, Trường Tiểu học và THCS Cô Tô. Ảnh: TTXVN phát

Không khí ấm áp, nghĩa tình nhân ngày 20/11 cũng lan tỏa tới nhiều thầy cô giáo khác trên địa bàn đặc khu Cô Tô. Tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Lân, thầy Đặng Văn Tuấn, giáo viên chủ nhiệm lớp 5 cho biết, phụ huynh dành tặng các thầy cô nhiều món quà mộc mạc như trứng, gà khiến tập thể sư phạm thêm phần phấn khởi.

Đáng chú ý, đúng dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, thầy Tuấn sẵn sàng nhận nhiệm vụ ra đảo Trần công tác thay thế đồng nghiệp là thầy Trần Văn Luyện trở về Vân Đồn chăm sóc vợ sinh con. Với thầy Tuấn, việc xung phong nhận nhiệm vụ nơi đảo xa là trách nhiệm chung của người giáo viên, góp phần để đồng nghiệp yên tâm chăm lo gia đình.

Học sinh tặng quà 20/11 cho cô giáo Nguyễn Thị Chuyên, lớp 2A1, Trường Tiểu học và THCS Cô Tô. Ảnh: TTXVN phát

Những món quà bình dị từ biển cả, vườn nhà cùng tinh thần sẻ chia lặng lẽ của đội ngũ nhà giáo nơi hải đảo đã góp phần làm nên một mùa Hiến chương ấm áp, giàu tình người trên vùng biển quê hương.