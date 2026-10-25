Những món đồ trang trí giúp căn phòng của bạn có cá tính và mang dấu ấn riêng

Đèn bàn có thiết kế đẹp

Ánh sáng có thể thay đổi hoàn toàn cảm giác của một căn phòng. Thay vì chỉ dùng đèn trần, hãy thêm một chiếc đèn bàn có phom dáng thú vị ở tab đầu giường, bàn làm việc hoặc một góc nhỏ trong phòng.

Đèn thủy tinh, đèn chụp vải hay những thiết kế có hình dáng lạ đều có thể trở thành một điểm nhấn ngay cả khi không bật đèn. Chọn một chiếc có kiểu dáng đủ đẹp để nhìn như một món đồ trang trí, thay vì chỉ đơn thuần là vật dụng chiếu sáng.

Sách và tạp chí thời trang

Một vài cuốn sách đẹp được đặt trên bàn cà phê, kệ hoặc tủ đầu giường có thể khiến căn phòng trông sống động hơn rất nhiều. Những cuốn sách về thời trang, nghệ thuật, nhiếp ảnh hay kiến trúc còn có lợi thế về mặt hình ảnh nhờ bìa sách đẹp.

Không cần xếp cả chồng sách thật cao. Chỉ cần chọn vài cuốn có màu sắc hợp với không gian, đặt nằm ngang hoặc dựng đứng xen kẽ là đã đủ để tạo cảm giác có chủ ý.

Bình gốm cắm hoa hoặc đồ gốm thú vị

Một chiếc bình gốm có bề mặt không hoàn hảo, một lọ hoa nhỏ thiết kế cấu trúc lạ mắt, hay những món đồ gốm được làm thủ công luôn có khả năng khiến căn phòng bớt cảm giác nhàm chán.

Bạn cũng không nhất thiết phải cắm hoa cầu kỳ. Một vài cành cây, hoa khô hoặc thậm chí chiếc bình trống cũng có thể trở thành một chi tiết đẹp trên bàn.

Tranh hoặc poster mang dấu ấn cá nhân

Không gian có gu thường không chỉ đẹp mà còn kể được một chút về người sống trong đó. Vì vậy, đừng ngại treo poster bộ phim bạn thích, ảnh chụp trong một chuyến đi, tranh minh họa hay một tác phẩm nghệ thuật khiến bạn thấy vui khi nhìn vào.

Điều quan trọng không phải là bức tranh có sang hay không, mà là nó thực sự hợp với bạn. Một căn phòng đầy những món đồ đắt tiền nhưng không có dấu ấn cá nhân đôi khi vẫn có thể trông khá vô hồn.

Một chiếc ghế hoặc bàn phụ thật đẹp

Nếu có đủ diện tích, hãy đầu tư vào một món nội thất nhỏ có thiết kế nổi bật. Một chiếc ghế màu sắc thú vị, bàn phụ hình dáng lạ hoặc đôn nhỏ có chất liệu đẹp có thể trở thành điểm nhấn cho cả góc phòng.

Đây cũng là cách đơn giản để tạo cảm giác căn phòng được đầu tư thay vì chỉ đơn giản là đặt đủ đồ để sử dụng.