Những món đồ mùa Hè vẫn mặc cực ổn trong ngày Thu nếu biết phối đúng cách

Áo thun graphic

Áo thun in hình graphic là một trong những item nổi bật của street style mùa Hè. Khi thời tiết chuyển dần sang thu, các nàng thường cất chúng đi và thay bằng áo len. Năm nay, hãy làm khác đi, biến những chiếc áo thun thành nền cho một set trang phục thanh lịch.

Phối cùng quần tây kẻ sọc và giày kitten heel mũi nhọn, đây là hai món đồ mang đậm tinh thần mùa Thu. Thêm vòng cổ ngọc trai baroque để tạo điểm nhấn ấn tượng.

Matching set không chỉ dành cho mùa Hè

Sự tiện lợi của những bộ đồ đồng điệu hoàn toàn có thể kéo dài đến hết năm. Bí quyết là chọn chất liệu và phom dáng phù hợp với mùa Thu Đông. Ví dụ như len, đan móc thay vì cotton hay vải lanh.

Lựa chọn đáng thử nhất là bộ áo khoác denim phối cùng chân váy midi đồng màu và chất liệu. Cấu trúc cứng cáp và dày dặn của denim giúp trang phục trông đúng mùa hơn.

Hoàn thiện outfit với một đôi giày bệt (ballet flat) và túi đeo vai hiện đại là bạn đã có một diện mạo thành thị rất dễ ứng dụng.

Preppy là phong cách của cả bốn mùa

Phong cách preppy cảm hứng học đường luôn có một sức hút đặc biệt với giới thời trang. Những món đồ như áo len cổ V, sơ mi và váy ngắn xếp ly, hoặc quần chino tạo cảm giác trẻ trung nhưng vẫn chỉn chu.

Khi thời tiết trở nên lạnh hơn, chỉ cần phối thêm áo khoác len và quần tất, boots hoặc khăn choàng len là bộ trang phục phong cách Preppy tiếp tục có “đất diễn” từ giờ đến tận cuối năm.

Nếu muốn tổng thể trang phục hiện đại hơn, hãy thêm một món phụ kiện bắt trend. Cách này sẽ giúp outfit quen thuộc trở nên mới mẻ và đúng xu hướng.