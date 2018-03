Những món ăn nhẹ bụng dễ làm lại tốt cho sức khỏe

Bạn đã quá quen thuộc với những món khó tiêu như thịt lợn, thịt bò nhiều chất đạm, vậy hãy thử vào bếp làm những món nhẹ bụng này nhé.

Salad ức gà rau

Salad ức gà rau là món ăn dễ làm nhưng được nhiều người ưa thích

Nguyên liệu làm salad ức gà rau: 300g ức gà; 2 quả cà chua; 1/2 củ hành tây; 1/2 quả ớt chuông; 1 củ cà rốt; 2 cây rau xà lách xoăn; Gia vị: hạt tiêu, lá orenago khô, dấm táo, hạt tiêu, muối tinh.

Cách làm salad ức gà rau

- Ức gà rửa sạch, ướp hạt tiêu, lá orenago khô, muối, một thìa canh dầu oliu, đem áp chảo hai mặt hơi xém gắp ra đĩa.

- Rau xà lách rửa sạch, để ráo nước. Cà chua rửa sạch, bỏ ruột thái hạt lựu. Ớt chuông rửa sạch, thái hạt lựu. Hành tây lột vỏ, rửa sạch, thái hạt lựu. Cà rốt gọt vỏ, thái hạt lựu.- Nếu có lò nướng: Làm nóng lò trong 10p ở nhiệt độ 200 độ. Lót giấy nến vào khay, xếp lườn gà đã áp chảo qua, xếp tất cả các loại củ quả thái hạt lựu vào cùng (trừ cà chua) và nướng trong 10 phút, lấy ra lật mặt nướng thêm 5 phút nữa là chín.

- Nếu không có lò nướng áp chảo tất cả các nguyên liệu cho chín hẳn.

- Sau khi các nguyên liệu đã chín, đem thái lườn gà hạt lựu hoặc thái mỏng, đợi tất cả nguội xếp ra đĩa cùng rau xà lách và cà chua thái hạt lựu.

- Pha hỗn hợp trộn salad: 2 thìa dầu oliu + muối tinh + 1 thìa dấm + hạt tiêu rưới lên các nguyên liệu trộn đều thưởng thức.

Me ngâm chua ngọt

Me ngâm chua ngọt ít đạm, giàu chất xơ lại dễ làm và dễ ăn

Nguyên liệu làm me ngâm chua ngọt: Me: 1kg; đường: 500g; muối biển: 1 thìa; ớt tươi; muối để chấm me.

Cách làm me ngâm chua ngọt

Me ngâm nước nóng (khoảng 60 - 70 độ) 10 phút rồi gọt lớp vỏ ngoài. Me sau khi gọt vỏ thì ngâm ngay vào bát nước muối loãng để me không bị thâm lại ngâm tiếp 30 phút.

Hòa tan 500ml nước + 500g đường + 1 thìa muối biển. Nấu sôi để nguội, ớt thái miếng. Xếp me và ớt vào hộp theo hướng dọc.

Đổ phần nước đường đã nguội vào hộp me. Sau 2 - 3 ngày là ăn được. Để ngon hơn thì chấm với muối ớt hoặc muối tôm.

