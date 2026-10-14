Những món ăn ngày se lạnh nên có trong thực đơn gia đình

Khi thời tiết chuyển se lạnh, những món ăn nóng hổi, giàu dinh dưỡng không chỉ giúp bữa cơm gia đình thêm hấp dẫn mà còn góp phần duy trì sức khỏe trong những ngày giao mùa.

1. Canh rau củ nấu thịt

Canh rau củ nấu thịt là lựa chọn phù hợp cho những ngày thời tiết se lạnh nhờ cách chế biến đơn giản, dễ ăn và có thể kết hợp nhiều nguyên liệu. Các loại rau củ như cà rốt, khoai tây, bí đỏ, củ cải trắng khi nấu cùng thịt lợn hoặc thịt gà sẽ tạo nên món canh có vị ngọt tự nhiên.

Món ăn cung cấp protein từ thịt, đồng thời bổ sung vitamin, khoáng chất và chất xơ từ rau củ. Một bát canh nóng dùng cùng cơm giúp bữa ăn thêm cân bằng, phù hợp với nhiều thành viên trong gia đình.

Khi chế biến, nên lựa chọn nguyên liệu tươi, hạn chế nêm quá nhiều muối và ưu tiên đa dạng các loại rau củ để tăng giá trị dinh dưỡng.

2. Cá hấp gừng

Cá hấp gừng là món ăn đáng cân nhắc khi xây dựng thực đơn ngày lạnh. Cá cung cấp protein chất lượng cao, trong khi một số loại cá béo còn chứa axit béo omega-3 có lợi cho sức khỏe tim mạch.

Gừng giúp món ăn có mùi thơm đặc trưng, tạo cảm giác ấm nóng khi thưởng thức. Cá có thể hấp cùng gừng thái sợi, hành lá và một lượng gia vị vừa phải để giữ được hương vị tự nhiên.

So với các món cá chiên ngập dầu, cá hấp thường sử dụng ít chất béo bổ sung hơn. Khi chế biến, cần bảo đảm cá chín hoàn toàn, đặc biệt khi phục vụ trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người có sức đề kháng yếu.

3. Thịt bò xào rau củ

Trong những ngày se lạnh, thịt bò xào rau củ là gợi ý giúp thay đổi khẩu vị cho bữa cơm gia đình. Thịt bò cung cấp protein, sắt và vitamin B12, những dưỡng chất tham gia vào quá trình tạo máu và duy trì hoạt động bình thường của cơ thể.

Có thể kết hợp thịt bò với bông cải xanh, cà rốt, ớt chuông hoặc hành tây để món ăn thêm màu sắc và đa dạng dưỡng chất. Cách chế biến nhanh với lượng dầu vừa phải cũng giúp hạn chế chất béo bổ sung.

Tuy nhiên, không nhất thiết phải ăn thịt bò thường xuyên mới bảo đảm dinh dưỡng. Gia đình nên luân phiên các nguồn protein như cá, thịt gia cầm, trứng, đậu phụ và các loại đậu để thực đơn phong phú hơn.

4. Cháo gà nấu nấm

Một bát cháo gà nóng hổi có thể là lựa chọn thích hợp cho bữa sáng hoặc bữa tối nhẹ trong ngày thời tiết lạnh. Gạo cung cấp carbohydrate, thịt gà bổ sung protein, còn nấm góp phần tăng hương vị và cung cấp thêm một số vitamin, khoáng chất.

Để món cháo cân bằng hơn, có thể nấu cùng cà rốt, bí đỏ hoặc thêm một ít rau xanh thái nhỏ. Cháo mềm, dễ ăn, phù hợp với người muốn dùng bữa nhẹ nhàng, nhưng vẫn cần bảo đảm đủ năng lượng và dưỡng chất theo nhu cầu của từng người.

Khi nấu, nên hạn chế sử dụng quá nhiều bột nêm hoặc muối. Với người đang mắc bệnh cần chế độ ăn riêng, chẳng hạn bệnh thận hoặc đái tháo đường, nên điều chỉnh nguyên liệu và khẩu phần theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

5. Đậu phụ sốt cà chua

Không phải bữa cơm ngày lạnh nào cũng cần có thịt cá. Đậu phụ sốt cà chua là món ăn dễ chế biến, có chi phí hợp lý và phù hợp với gia đình muốn đa dạng nguồn protein thực vật.

Đậu phụ cung cấp protein, còn cà chua bổ sung vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa như lycopene. Khi nấu cùng hành, gia vị vừa phải và một lượng dầu ăn phù hợp, món ăn có vị chua ngọt nhẹ, dễ kết hợp với cơm nóng.

Gia đình có thể dùng đậu phụ sốt cà chua xen kẽ với các món thịt, cá trong tuần. Việc phối hợp nhiều nhóm thực phẩm giúp thực đơn cân bằng hơn thay vì phụ thuộc vào một vài món quen thuộc.

6. Khoai lang hấp hoặc luộc

Khoai lang hấp, luộc là món ăn đơn giản, thích hợp dùng trong bữa phụ hoặc kết hợp với các thực phẩm khác trong ngày se lạnh. Khoai lang cung cấp carbohydrate, chất xơ và một số vitamin, trong đó khoai lang ruột cam có chứa beta-carotene, tiền chất của vitamin A.

So với các món khoai chiên nhiều dầu, cách hấp hoặc luộc thường giúp giảm lượng chất béo bổ sung. Món ăn cũng có thể kết hợp với sữa chua không đường, trứng hoặc một nguồn protein phù hợp để bữa phụ đa dạng hơn.

Dù vậy, khoai lang không nên thay thế hoàn toàn các nhóm thực phẩm khác. Người ăn cần duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối, với rau xanh, trái cây, protein và các nguồn chất béo lành mạnh.

Những lưu ý khi xây dựng thực đơn ngày se lạnh

Thời tiết se lạnh có thể khiến nhiều người thích các món nóng, đậm đà hoặc ăn nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên, để duy trì sức khỏe, điều quan trọng vẫn là bảo đảm khẩu phần cân đối thay vì chỉ tập trung vào những món ăn có tác dụng làm ấm.

Mỗi bữa ăn nên kết hợp rau củ, thực phẩm giàu protein và nguồn tinh bột phù hợp. Gia đình cũng nên thay đổi cách chế biến giữa hấp, luộc, nấu canh và xào ít dầu; hạn chế ăn quá nhiều món chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn hoặc món có hàm lượng muối cao.

Bên cạnh đó, cần duy trì uống nước đầy đủ dù thời tiết mát khiến cảm giác khát giảm đi. Thực phẩm đã nấu chín nên được bảo quản đúng cách, tránh để ở nhiệt độ phòng quá lâu và cần hâm nóng kỹ trước khi ăn lại.

Một thực đơn ngày se lạnh không cần cầu kỳ hay đắt đỏ. Chỉ với những nguyên liệu quen thuộc, được chế biến hợp lý và thay đổi linh hoạt, mỗi gia đình vẫn có thể duy trì những bữa cơm nóng hổi, ngon miệng và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng trong những ngày giao mùa.