Đầu bếp, tác giả người Mỹ Anthony Bourdain thưởng thức món ăn đường phố tại Hà Nội. Ảnh: The New Yorker.

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Bí mật nhà bếp - Giới đầu bếp và những chuyện bếp núc động trời

Tác giảAnthony Bourdain, Lê Thảo Nguyên dịch

Nhà xuất bảnNXB Phụ Nữ Việt Nam - Phanbook

Bí mật nhà bếp - Giới đầu bếp và những chuyện bếp núc động trời (Kitchen Confidential) là tác phẩm đưa tên tuổi Anthony Bourdain (1956-2018) đến với đông đảo độc giả, trước khi ông trở thành gương mặt nổi tiếng của truyền hình ẩm thực và du lịch Mỹ. Cuốn sách đưa độc giả bước qua cánh cửa nhà bếp, khám phá thế giới ít được nhìn thấy phía sau những món ăn hấp dẫn. Bằng giọng kể thẳng thắn, hài hước và đôi khi gai góc, Bourdain tái hiện những áp lực, luật bất thành văn cùng góc khuất của nghề đầu bếp từ chính trải nghiệm nhiều năm trong ngành.

Mới ngày hôm trước, tôi thấy một cái bảng trước một trong mấy nhà hàng Nhật lai Trung Hoa đang bắt đầu mọc lên như nấm tại các thành phố lớn, ghi rằng: "Sushi giảm giá". Tôi không thể nghĩ ra một ví dụ nào khác chính xác hơn sushi hạ giá để dẫn chứng cho những thứ bạn cần phải cảnh giác trong làng ẩm thực. Vậy mà cứ nhìn đi, người ta vẫn vô đó ăn. Tôi tự hỏi, nếu như cái bảng có ghi những từ đồng nghĩa với "Sushi giảm giá" như "Sushi rẻ mạt" hay "Sushi thừa từ hôm qua", không biết người ta có còn xếp hàng vô ăn hay không?

Tôi không bao giờ gọi hải sản vào thứ Hai, trừ khi tôi đi ăn ở nhà hàng Le Bernardin - một nhà hàng bốn sao, nơi tôi biết họ lấy hàng ngay từ vựa hải sản. Ngoài ra, tôi biết hải sản của các nhà hàng khác cũ đến mức nào - ít nhất là từ bốn đến năm ngày!

Tôi cũng không bao giờ chọn ăn chem chép hay vẹm xanh ở nhà hàng trừ phi tôi thân thiết lắm với người bếp trưởng hoặc đã tận mắt thấy cách họ bảo quản và xử lý chúng để phục vụ thực khách. Tôi thích vẹm xanh lắm chứ. Nhưng với kinh nghiệm của tôi, đa số các đầu bếp đều không bao giờ chu đáo khi chế biến chúng. Thông thường, bọn vẹm xanh hay chem chép sẽ được thỏa sức bơi lội trong đống nước bùn hôi hám của chúng ở tận cùng tủ bếp.

Cuốn Bí mật nhà bếp - Giới đầu bếp và những chuyện bếp núc động trời của Anthony Bourdain hé lộ những góc khuất trong các gian bếp chuyên nghiệp. Ảnh: Kafka Bookstore.

Vậy còn ăn hải sản vào ngày Chủ nhật có an toàn không? Ừ thì... đôi khi, nhưng không bao giờ nên ăn nếu bạn cảm thấy những món ăn trên tờ thực đơn trong ngày cứ như là một sự cố gắng dọn sạch tủ lạnh, tôi nói ví dụ như, món salad cá trộn dầu giấm, hay món frittata hải sản cho bữa brunch.

Thực đơn brunch mà bạn đang cầm chính là một lời mời gọi rơi vào cạm bẫy của những gã bếp trưởng hà tiện, các món brunch là cơ hội để họ quẳng vào đó những thứ thực phẩm còn sót lại từ tối thứ Sáu và thứ Bảy hoặc những thứ thừa thãi mà nhà hàng nào cũng có. Bạn thấy một khúc cá tươi chỉ nên nướng nhanh rồi dọn cùng một lát chanh lại bỗng dưng bị tưới lên trên một đống dầu giấm? Nếu thấy dòng chữ dầu giấm trên thực đơn, thì nó có nghĩa là: "Đồ tồn kho cải trang thành mâm son".

Tiện thể nói về bữa brunch, nhiều người thích xốt hollandaise? Khoái khẩu. Tôi thì không. Vi khuẩn rất thích xốt hollandaise. Thứ xốt được đánh tơi lên từ trứng gà sống cùng với bơ đó bắt buộc phải được giữ trong một nhiệt độ không quá nóng, không quá lạnh để không bị vỡ khi rưới lên món trứng chần của bạn. Chẳng may làm sao, cái nhiệt độ âm ấm đó là môi trường hoàn hảo để vi khuẩn sinh sôi nảy nở trong đó.

Không một ai trong giới dám gọi món xốt hollandaise. Chẳng ai biết cái thứ xốt vàng vàng trên món trứng chần của bạn đã được làm cách đây bao nhiêu tiếng đồng hồ và cứ thế để tơ hơ trên bàn bếp bao lâu.

"Saving for well-done" là một truyền thống trong ngành có từ rất lâu đời. Bạn biết đấy, cá thịt thì lúc nào cũng đắt đỏ. Mỗi khúc thịt bò đã được xử lý và chuẩn bị để chế biến phải được bán ra ít nhất gấp ba hay bốn lần số tiền mua vào thì bếp trưởng mới có "lời". Vậy nếu như gã ta tìm thấy một miếng thăn bò đã được xử lý nhưng lại hơi có mùi thum thủm đã bị đẩy qua đẩy lại từ bếp này đến bếp khác? Gã có thể quẳng nó đi, nhưng như vậy là lỗ, bị lẹm mất vào phần tiền lời. Gã có thể đem về cho nhà ăn, vậy thì cũng coi như lỗ. Hoặc... gã có thể biến nó thành "phần ăn dành cho kẻ thích ăn thịt bò chín" - nấu cho những kẻ sợ ăn đồ tái mà đối với gã là phí phạm nếu phục vụ cho đám người này một miếng thịt bò ngon nhưng lại phải nướng chín đến mức dai như cao su và chẳng còn mùi vị gì.

Tôm ư? Tất nhiên tôi sẽ khuyến khích bạn ăn nếu nhìn chúng tươi rói, có mùi thơm của biển và trên hết, bạn phải xem coi nhà hàng đó có bận rộn không. Nếu nhà hàng đông khách nghĩa là tôm lúc nào cũng là lứa mới. Nhưng còn món chả tôm Trung Hoa? Thôi cho tôi xin khước.

Nếu bạn bước vào một nhà hàng vắng khách với ông chủ đang bực bội nhìn lơ đãng ra cửa sổ thì tạm biệt món tôm đi nhé.

Điều quan trọng ở đây là vòng xoay chuyển của thực phẩm trong bếp.

Nếu như nhà hàng đó khá bận rộn và bạn thấy cứ vài phút thì món xúp truyền thống bouillabaisse lại bay ra khỏi cửa bếp, thì bạn nên gọi món đó. Nhưng nếu bạn nhìn vô tờ thực đơn đa dạng, nhiều món mà nhà hàng lại chậm như rùa với nửa số bàn trống? Những món không phổ biến như gan bê hay cá thu nướng chắc chắn đã bị bỏ quên đến nỗi mốc meo trong một góc tối của tủ bếp và chỉ xuất hiện trên tờ thực đơn cho đẹp mắt mà thôi. Bạn sẽ không muốn ăn chúng đâu.

**Bài viết được trích lược từ cuốn Bí mật nhà bếp - Giới đầu bếp và những chuyện bếp núc động trời của Anthony Bourdain, NXB Phụ Nữ Việt Nam, Phanbook liên kết xuất bản và phát hành.*