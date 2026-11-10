Những mối nguy hiểm chết người từ bình ắc quy ô tô: Bỏng nhiệt do đeo trang sức và nguy cơ nổ khí hydro

Bình ắc quy ô tô phổ biến hiện nay chủ yếu là loại axit-chì, chứa dung dịch axit sulfuric pha loãng khoảng 29-32% cùng với chì và các hợp chất khác. Mặc dù axit sulfuric trong bình được pha loãng nhưng vẫn rất ăn mòn và có thể gây bỏng nặng khi tiếp xúc với da hoặc mắt.

Kỹ thuật viên thao tác bình ắc quy ô tô cần đeo găng tay để tránh bỏng và nguy cơ chập điện khi tiếp xúc trực tiếp. Ảnh: SlashGear

Theo dữ liệu từ Cục An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA), các thương tích phổ biến liên quan đến bình ắc quy bao gồm bỏng hóa chất, bầm tím, vết rách và các vấn đề về mắt. Ngoài ra, các tờ thông tin an toàn của một số hãng ắc quy cũng xếp loại sản phẩm này là chất dễ nổ, ăn mòn, độc hại và có khả năng gây ung thư.

Một trong những nguy hiểm thường bị bỏ qua là khí hydrogen sulfide thoát ra từ bình ắc quy bị hỏng hoặc rò rỉ. Khí này có mùi trứng thối đặc trưng, rất độc và dễ cháy nổ. Việc hít phải khí này có thể gây đau đầu, chóng mặt, thậm chí tử vong trong trường hợp nặng.

Nguy cơ cháy nổ còn gia tăng khi chì dioxit trong bình ắc quy là chất oxy hóa mạnh, có thể thúc đẩy phản ứng cháy nếu có tia lửa hoặc nguồn nhiệt gần đó. Các vụ nổ bình ắc quy do tia lửa nhỏ đã được ghi nhận, gây thương tích nghiêm trọng cho người sử dụng.

Ngoài ra, việc đeo trang sức kim loại khi thao tác với bình ắc quy cũng tiềm ẩn rủi ro lớn. Một trường hợp được ghi nhận là một người đàn ông bị bỏng sâu do vòng kim loại trên tay tiếp xúc với cực âm của bình cùng lúc cầm dụng cụ kim loại, gây ra hiện tượng bỏng nhiệt do dòng điện chạy qua.

Chì trong bình ắc quy cũng là một vấn đề về sức khỏe và môi trường nghiêm trọng khi tái chế không đúng cách. Khoảng một phần ba các trường hợp ngộ độc chì trên toàn cầu có liên quan đến việc xử lý và tái chế bình ắc quy ô tô không an toàn.

Để đảm bảo an toàn, người dùng cần kiểm tra bình ắc quy định kỳ, tránh để bình bị rò rỉ axit, không đeo trang sức khi thao tác và xử lý bình ắc quy cũ tại các điểm thu hồi chuyên nghiệp nhằm hạn chế nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường.