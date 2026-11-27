Giám đốc Sở GD&ĐT TP Huế Nguyễn Tân chia sẻ tại Hội thảo Giáo dục 2026.

Dấu ấn an sinh học đường từ nguồn lực ngân sách

Thủ đô với quy mô hơn 2,3 triệu học sinh, trong đó có khoảng 763.000 học sinh tiểu học, Hà Nội đã khẳng định vai trò tiên phong khi trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước ban hành và triển khai cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học bằng nguồn ngân sách cấp thành phố từ năm học 2025-2026.

Chia sẻ về nền tảng thực hiện chính sách quy mô lớn này, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế khả quan cùng quy mô thu ngân sách lớn, ổn định đã giúp thành phố chủ động cân đối nguồn chi dài hạn. Việc bố trí kinh phí trực tiếp từ ngân sách cấp thành phố với mức khoảng 3.600 tỷ đồng mỗi năm học (tương đương khoảng 18.000 tỷ đồng cho giai đoạn 2026-2031) không chỉ bảo đảm tính bền vững của chính sách, mà còn giải tỏa hoàn toàn áp lực tài chính cho ngân sách cấp xã.

Những con số tổng kết của UBND TP Hà Nội sau một năm triển khai đã chứng minh sức lan tỏa của quyết sách nhân văn này: 99,86% cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn đã tổ chức hỗ trợ bữa ăn bán trú cho 633.323 học sinh, đạt tỷ lệ 83,97% tổng số học sinh toàn cấp. So với mốc khoảng 502.000 em ăn bán trú tại thời điểm xây dựng chính sách, số lượng học sinh tham gia đã tăng khoảng 26%, cho thấy rào cản tài chính đối với các gia đình đã được tháo gỡ đáng kể.

Nghị quyết số 84/2026/NQ-HĐND ngày 15/7/2026 của HĐND Thành phố áp dụng cho năm học 2026-2027 đã nâng mức ăn tối thiểu lên 40.000 đồng/học sinh/ngày; trong đó mức hỗ trợ cho nhóm 1 tăng từ 30.000 lên 40.000 đồng (+33,3%) và nhóm 2 tăng từ 20.000 lên 28.000 đồng (+40,0%), phần chênh lệch nếu phụ huynh và nhà trường thống nhất mức ăn cao hơn sẽ do phụ huynh đóng góp.

Từ thực tiễn điều hành, PGS.TS Nguyễn Văn Hiền đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc. Trước hết, sự công khai, minh bạch về tài chính, đơn giá, nguồn gốc nguyên liệu, cùng việc mời cha mẹ học sinh trực tiếp giám sát là yếu tố quyết định tạo nên sự đồng thuận xã hội. Cùng với đó, hoạt động kiểm tra thường xuyên, đột xuất không báo trước của các đoàn liên ngành đã hình thành ý thức tự giác chấp hành tại các nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn.

Việc chuẩn hóa hồ sơ pháp lý xác định đối tượng thụ hưởng ngay từ đầu năm học giúp ngăn ngừa tình trạng thanh, quyết toán dựa trên số liệu ước tính. Đồng thời, trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc cập nhật dữ liệu chuyển đổi số theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống" hằng ngày kết hợp với chuẩn chung của thành phố và trách nhiệm rõ ràng của UBND xã, phường sẽ bảo đảm chính sách được vận hành đồng đều, thông suốt.

Kiến tạo hệ sinh thái đánh giá thực chất và chuẩn hóa khảo thí

Song hành với bài toán bảo đảm điều kiện học tập, việc đổi mới kiểm tra, đánh giá để nâng cao chất lượng thực chất cũng đang tạo ra những chuyển biến rõ nét. Tại TP Huế, Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Tân cho biết, địa phương đã cụ thể hóa Nghị quyết số 71-NQ/ bằng nhiều giải pháp đồng bộ trên nền tảng hệ thống giáo dục hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học. Ngoài việc đầu tư trường đạt chuẩn quốc gia và chăm lo giáo dục vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ngành Giáo dục Huế đặc biệt chú trọng phương châm dạy thực chất, học thực chất.

Từ năm 2020, Huế đã triển khai quy trình tổ chức kiểm tra chung và xây dựng ngân hàng đề kiểm tra dùng chung trong các nhà trường. Theo đó, giáo viên không tự ra đề kiểm tra cho học sinh lớp mình giảng dạy; riêng các khối cuối cấp từ lớp 9 đến lớp 12, Sở GD&ĐT trực tiếp tổ chức ra đề chung. Cách làm này không chỉ bảo đảm sự công bằng, khách quan, từng bước đẩy lùi bệnh thành tích và hạn chế dạy thêm sai quy định, mà còn là kênh thông tin giúp chuyên viên Sở nắm bắt sát sao mức độ triển khai Chương trình GDPT 2018 của giáo viên để kịp thời hỗ trợ chuyên môn.

Ở tầm vĩ mô, từ việc phân tích dữ liệu công khai của hai kỳ thi tốt nghiệp THPT đầu tiên theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (năm 2025, 2026), kết quả PISA 2025 và kinh nghiệm quốc tế, PGS.TS Nghiêm Xuân Huy (Viện Quản lý chất lượng và Khảo thí, Đại học Quốc gia Hà Nội) đã đề xuất cơ chế điều chỉnh liên trường gồm 3 bước, khởi đầu bằng phương pháp điều chỉnh thống kê, nhưng vẫn giữ nguyên thứ hạng học sinh do giáo viên xác định. Ông cũng đưa ra các phương án đổi mới bồi dưỡng giáo viên, thay thế chức năng hỗ trợ chuyên môn của Phòng GD&ĐT, đồng thời đóng góp 5 kiến nghị trọng tâm cho hai đề án đang xây dựng theo Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 281/NQ-CP.

Cụ thể, PGS.TS Nghiêm Xuân Huy kiến nghị xây dựng Khung quốc gia về đánh giá năng lực học sinh theo kiến trúc "một chuẩn đầu ra - ba tầng đánh giá - bốn vòng phản hồi" (gồm đánh giá vì học tập trong lớp, đánh giá công nhận kết quả học tập và thi chuẩn hóa; phản hồi tới học sinh, giáo viên, nhà trường và cơ quan quản lý) kèm hành lang pháp lý cho điều chỉnh liên trường.

Đối với Đề án thi trên máy tính, cần có nghiên cứu tương đương riêng cho từng môn và công bố phương pháp quy đổi bảo đảm tính so sánh với thi trên giấy trong giai đoạn tổ chức song song. Trong tuyển sinh đại học, cần xác lập ngưỡng năng lực tối thiểu có căn cứ thực chứng, chuẩn hóa trách nhiệm giải trình và chỉ sử dụng điểm học bạ khi cơ chế điều chỉnh liên trường đã vận hành.

Bên cạnh đó, cần thiết lập quy trình cân bằng đề thi tốt nghiệp THPT giữa các năm, công bố báo cáo kỹ thuật thường niên, tổ chức đánh giá diện rộng trên mẫu làm phép đo đối chứng độc lập và tích hợp bộ chỉ số bảo đảm chất lượng đánh giá vào cơ chế phân bổ vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035, nhằm ưu tiên đầu tư bù đắp cho những địa bàn khó khăn nhất.