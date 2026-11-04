Những mô hình sinh kế tiếp sức người dân Kỳ Khang thoát nghèo

Trong căn nhà còn nhiều thiếu thốn ở thôn Quảng Ích, xã Kỳ Khang, niềm vui của vợ chồng bà Nguyễn Thị Ninh khi đón nhận con bò sinh sản được hỗ trợ từ chương trình giảm nghèo bền vững dường như càng thêm ý nghĩa. Với gia đình vốn thuộc diện đặc biệt khó khăn, đây không đơn thuần là một tài sản mà còn là niềm hy vọng về một hướng mưu sinh lâu dài.

Bà Nguyễn Thị Ninh với con bò giống vừa sinh bê, được xã hỗ trợ từ chương trình giảm nghèo bền vững.

Chồng bà Ninh, ông Nguyễn Lý, mắc bệnh thận nặng, không còn khả năng lao động. Bản thân bà Ninh sức khỏe yếu, trong khi các con đã lập gia đình nhưng đều có hoàn cảnh khó khăn, không thể hỗ trợ bố mẹ thường xuyên. Cuộc sống của hai ông bà vì thế chủ yếu dựa vào những nguồn trợ giúp ít ỏi, việc tự tạo thu nhập để cải thiện đời sống gặp nhiều trở ngại.

Thấu hiểu hoàn cảnh đó, thôn Quảng Ích phối hợp với chính quyền xã rà soát, hỗ trợ gia đình một con bò sinh sản. Điều đáng mừng là chưa đầy một tháng sau khi được trao, bò đã sinh con bê đầu tiên. Kết quả bước đầu tuy chưa thể giúp gia đình thay đổi ngay cuộc sống nhưng đã mở ra triển vọng phát triển đàn vật nuôi, tạo thêm nguồn thu trong tương lai.

Lãnh đạo xã Kỳ Khang và thôn Quảng Ích chia vui với gia đình bà Ninh

Bà Ninh xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe hai vợ chồng đều yếu nên không biết dựa vào đâu để cải thiện cuộc sống. Được thôn và xã quan tâm hỗ trợ bò sinh sản, vợ chồng tôi rất mừng. Bò đã sớm sinh bê, gia đình có thêm điều kiện để phát triển chăn nuôi. Chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt, mong có thể từng bước ổn định cuộc sống”.

Cùng chung niềm vui khi có sinh kế ổn định, gia đình chị Hồ Thị Lan ở thôn Tiến Thành, cũng đang từng bước vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Là hộ cận nghèo, chồng sức khoẻ yếu, không có khả năng lao động; bản thân chị cũng đau yếu thường xuyên, cuối năm 2025, từ nguồn hỗ trợ của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, gia đình chị được xã hỗ trợ 100 con gà giống và một con bò sinh sản.

Lứa gà sinh kế thứ hai của gia đình chị Hồ Thị Lan chuẩn bị được xuất bán.

Sau khi tiếp nhận con giống, chị dành nhiều thời gian chăm sóc, chủ động tìm hiểu kỹ thuật chăn nuôi, vệ sinh chuồng trại và phòng, chống dịch bệnh. Nhờ chăm sóc phù hợp, đàn vật nuôi phát triển tốt. Đàn gà đã quay vòng được hai lứa, còn bò sinh sản đang chuẩn bị sinh bê đầu tiên. Những kết quả ban đầu tiếp thêm động lực để chị tiếp tục đầu tư công sức, từng bước xây dựng nguồn thu ổn định hơn.

Chị Lan phấn khởi cho biết: “Trước đây, cuộc sống của mẹ con tôi rất chật vật, làm lụng quanh năm nhưng thu nhập không ổn định. Được Nhà nước hỗ trợ gà giống và bò sinh sản, tôi có thêm điều kiện để phát triển chăn nuôi ngay tại nhà. Tôi cố gắng chăm sóc đàn vật nuôi, học hỏi thêm kinh nghiệm để hạn chế dịch bệnh, nâng cao hiệu quả. Hiện gia đình tôi đã thực sự được thụ hưởng kết quả mà mô hình sinh kế đem lại”.

Bò sinh kế của gia đình chị Lan cũng chuẩn bị sinh con bê đầu tiên.

Sau sáp nhập, xã Kỳ Khang có địa bàn rộng, số hộ nghèo và cận nghèo còn nhiều, nhu cầu hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện sinh kế vẫn rất lớn. Trước thực tế đó, địa phương xác định giảm nghèo không chỉ dừng lại ở việc trao con giống hay hỗ trợ một phần kinh phí sản xuất, mà phải hướng đến tạo dựng sinh kế phù hợp với điều kiện, khả năng và nhu cầu của từng hộ dân.

Theo đó, việc triển khai các mô hình sinh kế được gắn với công tác rà soát, phân loại đối tượng. Với những hộ còn khả năng lao động, địa phương ưu tiên lựa chọn vật nuôi, cây trồng phù hợp với điều kiện đất đai, chuồng trại, nguồn thức ăn và kinh nghiệm sản xuất của gia đình. Việc hỗ trợ được tính toán theo hướng thiết thực, tránh dàn trải, bảo đảm nguồn lực đến đúng đối tượng và có khả năng phát huy hiệu quả.

Không chỉ hỗ trợ kịp thời và đúng đối tượng, xã Kỳ Khang còn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn người dân áp dụng kỹ thuật để phát triển đàn vật nuôi phát triển tốt.

Bên cạnh hỗ trợ ban đầu, xã chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao ý thức chủ động vươn lên. Các hộ được khuyến khích áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn, giữ gìn vệ sinh môi trường, chủ động phòng, chống dịch bệnh và sử dụng hiệu quả nguồn lực được hỗ trợ. Thôn, các tổ chức đoàn thể và cán bộ phụ trách tiếp tục nắm bắt tình hình, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện mô hình.

Ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kỳ Khang cho biết: “Quan điểm của địa phương là hỗ trợ sinh kế phải phù hợp với hoàn cảnh từng gia đình, bảo đảm người dân có điều kiện tiếp nhận, chăm sóc và phát triển sản xuất. Bên cạnh trao con giống, chúng tôi chú trọng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ áp dụng khoa học - kỹ thuật, chủ động phòng bệnh và sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ. Mục tiêu không chỉ giúp người dân có thêm tư liệu sản xuất trước mắt mà quan trọng hơn là tạo động lực, hình thành ý thức tự lực vươn lên, từng bước thoát nghèo bền vững”.

Tại lễ phát động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, xã Kỳ Khang đã trao hàng trăm triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho người nghèo.

Sau gần 5 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, công tác giảm nghèo trên địa bàn Kỳ Khang đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Theo số liệu địa phương, giai đoạn 2020 - 2025, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều của xã duy trì mức giảm hằng năm từ 0,6% đến 1,03%. Hiện nay toàn xã còn 162 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 2,71%; 255 hộ cận nghèo, chiếm 4,27% và các đối tượng yếu thế khác.

Đằng sau những con số ấy là nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự vươn lên của người dân. Tuy nhiên, hiện Kỳ Khang vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Địa bàn rộng, số hộ nghèo và cận nghèo còn nhiều, trong khi nhu cầu hỗ trợ vốn, vật tư, con giống và phương tiện sản xuất vượt quá khả năng đáp ứng của một số chương trình.

Ông Nguyễn Thế Anh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Kỳ Khang cho biết thêm, thời gian tới, xã xác định tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân phát huy tinh thần tự lực, chủ động lựa chọn mô hình sản xuất phù hợp. Cùng với đó, địa phương hướng đến tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, khuyến khích hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã, từng bước gắn sản xuất với nhu cầu thị trường để nâng cao giá trị sản phẩm và bảo đảm đầu ra ổn định hơn.

Lãnh đạo xã Kỳ Khang tham gia trao bò sinh kế cho người dân

Từ những con bò sinh sản, đàn gà giống đến sự đồng hành của chính quyền, đoàn thể và quyết tâm của từng hộ gia đình, hành trình giảm nghèo ở Kỳ Khang đang được tạo dựng từ những việc làm cụ thể, thiết thực. Để sinh kế thực sự trở thành điểm tựa lâu dài, điều quan trọng không chỉ là trao cho người dân một cơ hội mà còn giúp họ có đủ kiến thức, điều kiện và niềm tin để phát triển sản xuất. Đây chính là nền tảng để Kỳ Khang tiếp tục nâng cao chất lượng giảm nghèo, hướng tới mục tiêu cải thiện đời sống và phát triển kinh tế bền vững.