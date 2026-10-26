Những mô hình sản xuất hiệu quả ở Khánh An

Hội Cựu chiến binh xã Khánh An hiện có 455 hội viên, sinh hoạt tại 10 chi hội ấp. Bên cạnh tuyên truyền, vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu sản xuất, hội còn phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho hội viên và các hộ thuộc diện được vay tiếp cận nguồn vốn phát triển kinh tế, song song với kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo đồng vốn được sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả.

Phát triển kinh tế tổng hợp

Tại Ấp 3, bên cạnh nuôi tôm, trồng lúa, nhiều hộ dân còn tận dụng diện tích đất quanh nhà đào ao nuôi cá, trồng cây ăn trái, cây kiểng, phát triển kinh tế tổng hợp. Trong đó, mô hình nuôi cá bống tượng mang lại nguồn thu nhập đáng kể.

Là một trong những người tiên phong nuôi cá bống tượng tại địa phương, ông Hoàng Mạnh Hoạch, Ấp 3, có hơn 20 năm gắn bó với nghề.

Hội viên cựu chiến binh tham quan mô hình nuôi cá bống tượng của ông Hoàng Mạnh Hoạch, Ấp 3, xã Khánh An (bìa trái).

Năm 2003, khi địa phương có chủ trương chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi thuỷ sản, ông Hoạch bắt đầu tìm hiểu và thử nghiệm nuôi cá bống tượng. Ban đầu, ông chỉ thả vài trăm con giống trong ao nhỏ. Qua từng vụ nuôi, nhận thấy hiệu quả kinh tế, ông mạnh dạn mở rộng diện tích, dần tích luỹ kinh nghiệm chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh để đảm bảo năng suất.

Ông Hoạch chia sẻ: “Nuôi cá bống tượng không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhất là cá dễ mắc bệnh, hao hụt nếu chăm sóc không đúng kỹ thuật. Quá trình nuôi, tôi dần tích luỹ kinh nghiệm nên duy trì mô hình đến nay".

Cùng với nuôi cá bống tượng, ông Hoạch còn kết hợp trồng lúa, nuôi tôm, cua. Với khoảng 10 công đất tầm lớn, ông bố trí từng khu vực sản xuất phù hợp, đồng thời tận dụng diện tích quanh nhà hơn 1.000 m² trồng mai kiểng. Những gốc mai vàng được ông chăm chút qua nhiều năm không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn mang lại nguồn thu nhập khá. Ðến nay, tổng số tiền bán mai của gia đình hơn 200 triệu đồng.

Theo ông Hoạch, việc kết hợp nhiều mô hình sản xuất giúp gia đình chủ động nguồn thu. Khi giá cá hoặc tôm giảm, vẫn còn nguồn thu từ lúa, cua và cây kiểng. Tổng nguồn thu của gia đình bình quân hơn 200 triệu đồng/năm, tuỳ tình hình giá cả và năng suất từng loại.

Liên kết sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi nhuận

Từ cách làm của ông Hoạch, nhiều hội viên trong ấp đã tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm, phát triển mô hình nuôi cá bống tượng. Những ao nuôi tại nhà phù hợp với điều kiện lao động của cựu chiến binh lớn tuổi, giúp tạo thêm nguồn thu nhập ổn định cho gia đình.

Ông Lê Văn Thường, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh Ấp 3, cho biết, mô hình nuôi cá bống tượng được hình thành từ sự tự tìm tòi của một số hộ dân, trong đó ông Hoạch là người tiên phong. Nhận thấy mô hình mang lại lợi nhuận, các hội viên bắt đầu trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về con giống, kỹ thuật và cách chăm sóc.

Bên cạnh nuôi thuỷ sản, ông Hoàng Mạnh Hoạch (bìa trái) còn tận dụng hơn 1.000 m² đất quanh nhà trồng mai vàng, vừa tạo cảnh quan vừa có thêm nguồn thu nhập từ bán kiểng.

Từ những hộ nuôi riêng lẻ, đến nay địa phương đã hình thành tổ hợp tác nuôi cá bống tượng với 10 hộ tham gia. Ðây là điều kiện thuận lợi để các thành viên chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, từng bước giảm chi phí đầu vào và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Ông Thường cho biết: “Trước đây, giá cá bống tượng tương đối ổn định, có lúc 350-400 ngàn đồng/kg, người nuôi lợi nhuận khá. Tuy nhiên, khoảng 2 năm gần đây, giá cá giảm mạnh, có loại chỉ còn hơn 200 ngàn đồng/kg. Vì vậy, các thành viên tổ hợp tác phải tính toán kỹ chi phí, tận dụng nguồn cá giống tự sản xuất và chủ động tạo nguồn thức ăn để giảm vốn đầu tư”.

Không chỉ ở Ấp 3, hội viên Chi hội Cựu chiến binh Ấp 5 cũng tích cực tận dụng đất vườn, diện tích quanh nhà trồng cây, phát triển các mô hình kinh tế phù hợp. Quy mô sản xuất của mỗi gia đình khác nhau, nhưng điểm chung là tinh thần chịu khó lao động, chủ động tìm hướng sản xuất.

Hội viên cựu chiến binh Ấp 5, xã Khánh An, tận dụng diện tích đất vườn phát triển các mô hình trồng trọt, đa dạng hóa sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập gia đình.

Ông Võ Văn Thi, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Khánh An, cho biết: “Mô hình nuôi cá bống tượng của hội viên Ấp 3 là cách làm đáng khuyến khích. Nhiều hội viên tuy lớn tuổi nhưng vẫn tích cực lao động sản xuất, tận dụng diện tích đất, mặt nước sẵn có để tăng thu nhập. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, giới thiệu những mô hình phù hợp để hội viên toàn xã học hỏi, nhân rộng, góp phần cải thiện đời sống gia đình”.

Từ những ao nuôi cá bống tượng, vườn mai kiểng đến các mô hình trồng trọt, chăn nuôi kết hợp, nhiều cách làm phù hợp từng bước được nhân rộng, giúp nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân, tạo thêm sức sống cho vùng quê. Dù vẫn còn khó khăn về giá cả, thị trường tiêu thụ, nhưng tinh thần dám nghĩ, dám làm và sự gắn kết giữa các hội viên tạo động lực để những mô hình sản xuất hiệu quả tiếp tục được duy trì, lan toả./.