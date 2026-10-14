Những mô hình kinh tế nông nghiệp hiệu quả

Nông dân xã Thu Bồn làm giàu từ mô hình nuôi ốc bươu đen thương phẩm kết hợp chế biến sâu. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Đến thôn Xuân Quê (xã Quế Sơn), nhiều người ngỡ ngàng trước khu vườn rộng, xanh ngắt của ông Phan Văn Huệ. Nổi bật là hàng trăm gốc tiêu Vĩnh Linh trĩu quả nhờ hệ thống tưới tự động và nông nghiệp tuần hoàn.

Không phụ thuộc vào phân bón hóa học, ông Huệ tận dụng tối đa nguồn phụ phẩm chăn nuôi ở làng quê để ủ tạo phân vi sinh, sử dụng chế phẩm sinh học để bảo vệ đất và cây trồng. Ông còn trồng và thu hoạch nhiều loại trái cây sạch (ổi, mít, bưởi) và hàng trăm gốc cau trên tổng diện tích 2ha.

Tại khu vực hồ điều tiết Phước Lý, ông Thái Văn Công (trú tổ 102, phường Hòa Khánh) chọn hướng phát triển kinh tế với mô hình “Trồng hoa mini treo công nghệ cao”. Từ diện tích ban đầu 500m2, cơ ngơi của ông nay đã mở rộng lên đến 5.000m2.

Phía sau những giỏ hoa rực rỡ phục vụ thị trường là cả một quy trình chăm sóc đòi hỏi sự tỉ mỉ, chuẩn xác. Mô hình này không chỉ đem lại doanh thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm, mà còn góp phần tạo sinh kế cho 5-7 lao động lớn tuổi tại địa phương...

Nói về lão nông có tầm nhìn dài hạn, không thể không nhắc đến ông Bùi Cam tại xã Bà Nà. Chọn đất rừng đồi làm bệ phóng, từ mười mấy năm về trước, ông Cam đã đầu tư bài bản mô hình kinh tế tổng hợp: trồng 51ha rừng keo lá tràm kết hợp với trang trại chăn nuôi gia súc.

Hơn 15 năm bám trụ với mô hình trồng và khai thác gối đầu rừng keo lá tràm, cứ 2-3 năm, ông Cam thu hoạch một lứa keo tầm 25ha, thu về lợi nhuận hàng tỷ đồng sau khi trừ các khoản chi phí đầu tư. Với trang trại rộng lớn, ông nuôi 40 con bò, mỗi năm, gia đình thu cả trăm triệu đồng từ tiền bán bò giống...

Nhìn vào bức tranh tổng thể, phong trào “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” tại Đà Nẵng đã lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống nông thôn. Toàn thành phố hiện có hơn 51.900 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Con số này không chỉ phản ánh quy mô, mà còn minh chứng cho một sự dịch chuyển chất lượng trong phong trào.

Bà Lê Thị Minh Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố cho rằng, phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi” đã đánh thức và khơi dậy được bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, đổi mới tư duy của nông dân thời đại mới. Những hội viên nông dân thời đại ngày nay không còn canh tác theo thói quen cũ, mà đã chủ động khai thác tiềm năng đất đai, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển nông nghiệp, vươn lên làm giàu chính đáng.