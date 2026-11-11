Những mô hình kinh tế hiệu quả ở xã Liên Minh

Nhiều hội viên nông dân đã mạnh dạn đổi mới tư duy, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển nông nghiệp xanh và xây dựng chuỗi liên kết giá trị bền vững.

Thu hoạch trứng gà tại Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất thực phẩm CHC (xã Liên Minh). Ảnh: Tạ Thái

Đến trang trại trồng cây ăn quả của ông Trần Văn Dũng (xã Liên Minh), ai cũng ấn tượng trước không gian sản xuất xanh, sạch và hiện đại. Trên diện tích 1,5ha, ông Dũng tập trung canh tác các loại cây ăn quả như: Táo, ổi, đu đủ...

Tuy nhiên, khác với cách làm truyền thống, ông Trần Văn Dũng đã mạnh dạn áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP/hữu cơ kết hợp hệ thống tưới nhỏ giọt tự động, giúp tối ưu chi phí, nâng cao chất lượng nông sản.

Mô hình trang trại này mang lại lợi nhuận 500 triệu đồng/năm và tạo việc làm cho 5 lao động thường xuyên, 30 lao động thời vụ với thu nhập bình quân 7 triệu đồng/người/tháng.

Với tâm huyết lan tỏa giá trị tới cộng đồng, ông Dũng đã vận động 20 hộ dân tham gia Chi hội nghề nghiệp cây ăn quả, tổ chức các buổi tập huấn thực tế, hướng dẫn kỹ thuật cho các hộ cận nghèo vươn lên làm giàu, đồng thời tích cực đóng góp hàng chục triệu đồng mỗi năm cho các quỹ từ thiện xã hội.

​Bên cạnh mô hình trồng trọt công nghệ cao, ngành chăn nuôi tại xã Liên Minh cũng ghi nhận bước bứt phá nhờ ứng dụng an toàn sinh học, tiêu biểu là trang trại nuôi lợn khép kín của chị Phan Thị Thúy tại thôn Địch Vỹ. Khởi nghiệp từ năm 2011 chỉ với 10 con lợn nái trong điều kiện thị trường và dịch bệnh nhiều biến động, chị Thúy kiên trì học hỏi, từng bước mở rộng quy mô. Đến nay, trang trại của chị đã phát triển lên gần 2.000m², duy trì thường xuyên 30 lợn nái, 300 lợn thương phẩm và lợn con.

Chị Thúy cho biết, trang trại chú trọng kiểm soát nguồn nước, thức ăn và môi trường. Toàn bộ khu vực chăn nuôi được đầu tư hệ thống chuồng kín, quạt thông gió, quy trình vệ sinh sát trùng, tiêm phòng và kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt. Trang trại cung cấp nguồn thịt lợn an toàn, chất lượng cao cho thị trường và mang lại lợi nhuận khoảng 570 triệu đồng mỗi năm, tạo việc làm cho 4 đến 5 lao động địa phương.

Đặc biệt, dấu ấn chuyển đổi số và hiện đại hóa nông nghiệp tại xã Liên Minh được khẳng định rõ qua mô hình chăn nuôi gà đẻ trứng ứng dụng công nghệ cao của Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất thực phẩm CHC.

Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất thực phẩm CHC Trần Tuấn Đạt cho biết, trên diện tích 5.000m² tại bãi La Thạch Phương Đình, anh xây dựng trang trại quy mô nuôi 50.000 con gà đẻ trứng giống ISA Brown (ISA nâu) - giống gà chuyên đẻ trứng có nguồn gốc từ Hà Lan và đang được sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Trang trại được vận hành khép kín với hệ thống điều hòa nhiệt độ tự động, lồng nuôi, hệ thống thu gom trứng tự động và xử lý chất thải bằng chế phẩm sinh học…

Sản phẩm “Trứng gà tươi CHC” đạt chứng nhận ISO 22000:2018, khẳng định uy tín trên thị trường và có mặt tại nhiều chuỗi siêu thị, đại lý lớn. Mô hình không chỉ mang lại lợi nhuận khoảng 10-15% tổng doanh thu mỗi năm mà còn tạo việc làm cho 15 đến 17 lao động tại chỗ.

​Sự đa dạng trong bức tranh kinh tế ở xã Liên Minh còn được tiếp nối bởi sắc màu tươi thắm từ mô hình trồng hoa cúc, hoa loa kèn của gia đình anh Nguyễn Đắc Chiến và chị Nguyễn Thị Hoa (cụm 4 Thọ Xuân).

Từ 3 sào cúc trồng thử nghiệm ban đầu năm 2012, đến nay anh Chiến, chị Hoa đã mở rộng diện tích trồng hoa cúc lên 20 sào Bắc Bộ và 10 sào hoa loa kèn. Trang trại áp dụng phương thức trồng gối vụ khoa học: Mùa hè trồng cúc vàng Đài Loan chịu nhiệt, mùa thu đông chuyển sang cúc Tàu, cúc cánh dài, cúc mai cam..., cho tổng thu nhập gần 800 triệu đồng/năm.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Liên Minh Phạm Thị Lâm khẳng định, sự thành công của các mô hình trồng trọt, chăn nuôi và ứng dụng công nghệ cao của các hội viên nông dân xã đã tạo sức bật mới cho địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội. Hội cũng tích cực hỗ trợ các hội viên nông dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Tính đến nay, dư nợ Quỹ Hỗ trợ nông dân thành phố đạt 9,6 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội Đan Phượng hơn 58 tỷ đồng, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 8,5 tỷ đồng, cho hơn 1.151 hộ hội viên nông dân xã vay, không phát sinh nợ quá hạn.

Thời gian tới, Hội Nông dân xã tiếp tục hỗ trợ hội viên ứng dụng công nghệ hiện đại, vốn và kết nối tiêu thụ sản phẩm để đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập, nâng cao hơn nữa chất lượng đời sống.