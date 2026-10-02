Những mô hình hay của Công an xã ở Đồng Nai

Bảo đảm an ninh để phát triển kinh tế

Từ khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, lãnh đạo Công an TP.Đồng Nai đã chỉ đạo lực lượng Công an xã, phường ngoài công tác chuyên môn, cần chủ động, mạnh dạn hơn nhằm xây dựng những mô hình, sáng kiến hay đưa vào sử dụng để tăng thêm các biện pháp phòng ngừa, bảo vệ ANTT cho từng địa phương hiệu quả, sâu sát và thiết thực hơn. Vì vậy, thời gian gần đây lực lượng Công an xã, phường và đồn CA các KCN trên địa bàn Đồng Nai đã có những cách làm mới mẻ, thực tiễn.

Điển hình như mới đây, vào ngày 25/9, Đồn CA KCN Nhơn Trạch cho ra mắt mô hình "Kết nối bình yên Khu công nghiệp". Mô hình được xây dựng nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa Đồn Công an KCN Nhơn Trạch với Ban Quản lý các KCN, các công ty đầu tư, kinh doanh hạ tầng, các doanh nghiệp và lực lượng bảo vệ cơ sở trong công tác bảo đảm ANTT tại khu vực trọng điểm phát triển kinh tế. Mô hình vận hành trên nguyên tắc kết nối thường xuyên, trao đổi thông tin hai chiều, phối hợp xử lý kịp thời và phát huy tối đa trách nhiệm của từng chủ thể.

Trọng tâm của mô hình này là thiết lập các kênh thông tin kết nối nhanh chóng, đa chiều giữa lực lượng Công an Đồn KCN với Ban giám đốc doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn, cán bộ nhân sự và người lao động. Thông qua các nền tảng số, mạng xã hội, lực lượng Công an kịp thời tiếp nhận, xử lý các nguồn tin phản ánh về tình hình ANTT, mâu thuẫn trong lao động, nguy cơ mất an toàn lao động, cũng như các hành vi vi phạm pháp luật phát sinh từ cơ sở. Đây cũng là kênh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực quan, hiệu quả đến đông đảo công nhân, người lao động. Thông qua mô hình, lực lượng Công an chủ động thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm (trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, "tín dụng đen", tệ nạn xã hội...); hướng dẫn các kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và chấp hành quy định về an toàn giao thông.

Phường Hố Nai ra mắt mô hình khu nhà trọ an toàn

Theo Trung tá Nguyễn Vương Khang, Phó Trưởng Đồn Công an KCN Nhơn Trạch, mô hình "Kết nối bình yên Khu công nghiệp" sẽ là cầu nối vững chắc gắn kết mối quan hệ giữa "Công an - Doanh nghiệp - Công đoàn - Người lao động". Qua đó, góp phần nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm, phát động mạnh mẽ phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" tại các doanh nghiệp, quyết tâm giữ vững môi trường sản xuất kinh doanh an toàn, ổn định và phát triển bền vững.

Trước đó, vào ngày 23/9, Đồn Công an KCN Nhơn Trạch phối hợp với Công ty TNHH Hualon Việt Nam và Công đoàn cơ sở tổ chức Lễ ra mắt mô hình "Tổ tự quản về an ninh, trật tự". Mô hình được thành lập nhằm phát huy tối đa vai trò tự quản của doanh nghiệp và người lao động trong việc chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, phòng ngừa và giải quyết các mâu thuẫn ngay từ cơ sở, bảo đảm môi trường sản xuất an toàn, ổn định.

Tương tự, vừa qua Đồn Công an KCN Biên Hòa phối hợp Công ty Taekwang Vina tổ chức ra mắt mô hình "Tổ An ninh trật tự cơ sở", nhằm tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, doanh nghiệp và người lao động trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở. Tổ An ninh trật tự cơ sở có nhiệm vụ phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong cán bộ, công nhân viên. Nội dung tập trung vào những vấn đề thiết thực như phòng, chống tệ nạn về ma túy, trộm cắp tài sản, lừa đảo, cố ý gây thương tích, phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm an toàn giao thông.

Được biết, Công ty Taekwang Vina có đông công nhân lao động, hoạt động sản xuất với quy mô lớn. Do đó, việc chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý từ sớm các nguy cơ ảnh hưởng đến ANTT có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo đảm an toàn tài sản, duy trì môi trường làm việc ổn định, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Việc ra mắt mô hình cũng góp phần phát huy vai trò của doanh nghiệp và người lao động trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tạo cơ chế phối hợp thường xuyên giữa lực lượng Công an với doanh nghiệp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại KCN.

"Giáo xứ, giáo họ bình an, không ma túy"

Đó là mô hình do CAP Bảo Vinh, TP.Đồng Nai chủ động xây dựng trong quá trình quản lý địa bàn vừa được công bố quyết định thành lập và ra mắt Ban Điều hành tại Giáo xứ Bàu Cối (khu phố 3, phường Bảo Vinh), được các ban ngành, đoàn thể khu phố 3 cùng Linh mục Đặng Quốc Thịnh - Chánh xứ Giáo xứ Bàu Cối, đông đảo bà con giáo dân hưởng ứng. Trong mô hình này, CAP Bảo Vinh giữ vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND phường xây dựng kế hoạch, quy chế hoạt động và phối hợp chặt chẽ với các cơ sở tôn giáo nhằm phát huy sức mạnh của đồng bào Công giáo trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy.

Ban Điều hành mô hình do Linh mục Đặng Quốc Thịnh làm Trưởng ban, đại diện CAP làm Phó Trưởng ban cùng các thành viên là đại diện Ban Hành giáo và cán bộ khu phố. Mô hình tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, như: đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, vận động giáo dân nâng cao cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm, đồng thời tăng cường trao đổi thông tin giữa lực lượng Công an và giáo xứ để kịp thời giải quyết các vấn đề ANTT từ cơ sở. Ngay tại buổi lễ ra mắt mô hình, đại diện 3 Giáo họ thuộc Giáo xứ Bàu Cối đã tiến hành ký cam kết thực hiện mô hình, thể hiện quyết tâm chung tay xây dựng địa bàn an toàn, không có tệ nạn ma túy.

Công an và chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi người dân trong khu nhà trọ công nhân ở phường Hố Nai

Tương tự, trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua, CAX Bom Bo phối hợp Hội Cựu chiến binh xã đẩy mạnh xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa CAX Bom Bo và Hội Cựu chiến binh xã trong công tác bảo đảm ANTT năm 2026 trên địa bàn xã. Được biết, từ đầu năm đến nay, CAX Bom Bo phối hợp với các cấp Hội Cựu chiến binh tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội được 17 đợt với hơn 850 lượt người tham dự, tham gia tuần tra canh gác 15 đợt với 185 lượt hội viên tham gia, hội viên cựu chiến binh đã cung cấp 5 tin báo có giá trị cho Công an và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; hỗ trợ CAX giải quyết các vụ gây rối trật tự công cộng, tham gia hòa giải các vụ mâu thuẫn trong nhân dân, tuần tra bảo vệ bình yên thôn, xóm.

Cựu chiến binh xã Bom Bo đã triển khai thực hiện nhiều mô hình hoạt động mang lại hiệu quả, thiết thực như các mô hình "Đoạn đường Cựu chiến binh tự quản"; "Tổ dân cư tự quản"; "Cổng trường an toàn giao thông"; "Tổ xung kích Cựu chiến binh bảo vệ an ninh trật tự"; "Tổ Cựu chiến binh tham gia phòng ngừa, phát hiện và tố giác tội phạm"; "Tổ an ninh Cựu chiến binh tự quản"... Vào ngày 25/9, CAX Bom Bo phối hợp Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức ra mắt Mô hình "Khu dân cư tự quản, an toàn, không ma túy". Thông qua mô hình, CAX tiếp tục thực hiện phương châm "gần dân, sát địa bàn", hướng dẫn người dân nâng cao cảnh giác, tích cực cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, tham gia phòng ngừa ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật.

Mặt trận và các tổ chức thành viên phát huy vai trò tập hợp, vận động, giám sát; người dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư an toàn, không ma túy. Với phương châm "mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài, mỗi khu dân cư là một địa bàn tự quản", mô hình sẽ phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tăng cường phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng Công an và cộng đồng dân cư trong giữ gìn ANTT, xây dựng khu dân cư an toàn, không ma túy, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở, giữ vững ANTT, xây dựng xã Bom Bo ngày càng bình yên, văn minh, hạnh phúc.

Ngoài ra, trong ngày 23/9 vừa qua, CAP Hố Nai cũng đã tổ chức Lễ ra mắt mô hình "Khu nhà trọ an toàn về ANTT, không vi phạm pháp luật". Đây là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, chủ động phòng ngừa tội phạm và giữ vững ANTT tại khu vực tập trung đông công nhân, người lao động thuê trọ. Việc triển khai xây dựng mô hình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chủ cơ sở kinh doanh và người thuê trọ trong chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội. Mô hình cũng góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa chính quyền địa phương, lực lượng Công an và quần chúng Nhân dân trong công tác nắm tình hình, quản lý cư trú, kịp thời xử lý các sự cố về ANTT, PCCC; đồng thời phát huy tối đa tinh thần tự quản, tự phòng, tự bảo vệ ngay từ cơ sở.