Những mô hình chăn nuôi hiệu quả

Trại dúi giống của anh Huỳnh Lê Việt, xã Đại Lộc có tổng đàn 350 con mỗi năm. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Sau một vài lần thất bại từ chăn nuôi, anh Phan Thanh Hòa (thôn Ô Gia, xã Vu Gia) quyết định dốc số vốn ít ỏi còn lại để đầu tư nuôi lươn không bùn trong bể xi măng. Tự học qua sách báo và internet, anh Hòa vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm để xây dựng một quy trình nuôi cuốn chiếu, giúp trang trại luôn có sản phẩm xuất bán quanh năm.

“Trại lươn của tôi nuôi theo hình thức cuốn chiếu nên có sản phẩm bán quanh năm. Thị trường tiêu thụ chủ yếu là các tỉnh miền Trung với giá bán giống dao động 120-130 nghìn đồng/kg”, anh Hòa chia sẻ.

Gần đây, khi nhận thấy phân khúc thị trường cung ứng lươn giống dần bão hòa và rớt giá, có thời điểm chỉ còn 70-80 nghìn đồng/kg, anh Hòa lập tức chuyển sang nuôi lươn thương phẩm. “Gần đây, do các nơi đã chủ động được nguồn giống nên việc xuất bán giống không được nhiều và giá không cao, tôi chuyển hẳn sang nuôi và cung ứng lươn thương phẩm để tăng hiệu quả kinh tế”, anh Hòa nói.

Anh đầu tư 3 bể nuôi lươn thương phẩm với số lượng hàng chục nghìn con, đảm bảo thời điểm nào cũng có lươn bán ra thị trường. Anh cho biết, việc nuôi lươn không bùn trong bể lót bạt hoặc lót gạch men phía dưới giúp người nuôi rất dễ vệ sinh, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, tiết kiệm diện tích, ít tốn công chăm sóc. Mỗi năm, sau khi trừ các khoản chi phí, cơ sở của anh thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng.

Khách hàng đến mua giống tại trại dúi giống của hộ anh Huỳnh Lê Việt, xã Đại Lộc. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Tại xã Đại Lộc, mô hình trại dúi của chàng kỹ sư công nghệ thông tin Huỳnh Lê Việt đang cho thấy hiệu quả kinh tế khá tốt. Cuối năm 2020, anh Việt cùng người bạn đầu tư hơn 100 triệu đồng để xây dựng hệ thống nhà nuôi bài bản, trang bị máy cấp ẩm và quạt gió chuyên dụng.

Điểm độc đáo ở trại dúi của chàng kỹ sư IT chính là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào khâu quản lý. Toàn bộ dữ liệu về đàn vật nuôi như vòng đời, phả hệ và lịch sử ghép đôi của từng cá thể đều được số hóa, theo dõi chặt chẽ theo từng ô chuồng. Anh Việt cho biết: “Để mô hình nuôi dúi thành công thì khâu nhân giống là quan trọng nhất. Mỗi ô chuồng phải được đánh số, ghi chép cụ thể thời gian giao phối để theo dõi”.

Bắt đầu cung ứng giống từ năm 2022, đến nay quy mô tổng đàn dúi của anh Việt đạt 350 con. Trung bình mỗi năm, sau khi trừ chi phí, trang trại thu lãi hàng trăm triệu đồng từ việc xuất bán dúi giống. Mỗi cặp dúi bán giống có giá từ 1,5-3 triệu đồng và dúi thương phẩm là 450 nghìn đồng/kg.

Hiện tại, anh Việt tiếp tục phát triển các trang trại vệ tinh có liên kết, đứng ra cung ứng con giống chuẩn có giấy tờ nguồn gốc rõ ràng, chuyển giao kỹ thuật và bao tiêu đầu ra là sản phẩm dúi bán giống và một phần thương phẩm, tạo nguồn thu nhập ổn định cho người nuôi.