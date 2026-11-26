Những ngày cuối mùa lũ, nước bắt đầu rút dần trên nhiều cánh đồng ở thành phố Cần Thơ để lộ những bờ ruộng, bờ bao và những khoảng đất phù sa vừa trải qua nhiều tháng ngâm mình trong nước. Thời điểm này, nông dân tranh thủ thu hoạch những lứa cá đồng cuối mùa, tận dụng nguồn lợi thủy sản tự nhiên trước khi bước vào vụ sản xuất lúa Đông Xuân 2026 - 2027.

Người dân tranh thủ đặt lưới, giăng câu cả ngày lẫn đêm, bởi nếu chậm chân, khi nước tiếp tục rút, cá có thể đi sang những tuyến kênh bên ngoài. Duy Khương – TTXVN

Người dân tranh thủ đặt lưới, giăng câu cả ngày lẫn đêm, bởi nếu chậm chân, khi nước tiếp tục rút, cá có thể đi sang những tuyến kênh bên ngoài. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Dưới ánh đèn trong đêm, những chiếc xuồng nhỏ len lỏi trên đồng, người dân kéo lưới, gỡ cá. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Khi mùa lũ dần khép lại, những mẻ cá cuối mùa cũng đánh dấu thời điểm người nông dân chuyển sang một chu kỳ sản xuất mới. Duy Khương – TTXVN

Khi nước rút sâu, nông dân khẩn trương thu hoạch những sản vật cuối mùa. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Khi mùa lũ dần khép lại, những mẻ cá cuối mùa cũng đánh dấu thời điểm người nông dân chuyển sang một chu kỳ sản xuất mới. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Đối với người dân miền Tây, mùa cá đồng cuối lũ không chỉ là hoạt động khai thác thủy sản mà còn là một phần sinh kế gắn bó với đồng ruộng. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Đối với người dân miền Tây, mùa cá đồng cuối lũ không chỉ là hoạt động khai thác thủy sản mà còn là một phần sinh kế gắn bó với đồng ruộng. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Cá đồng được thu hoạch sau nhiều tháng sinh trưởng trên ruộng ngập nước. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Trên cùng một cánh đồng, người nông dân vừa tranh thủ khai thác nguồn lợi thủy sản mùa nước, vừa chuẩn bị cho một chu kỳ sản xuất nông nghiệp mới. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Cá đồng được thu hoạch sau nhiều tháng sinh trưởng trên ruộng ngập nước. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Nhịp sống trên đồng ruộng chuyển mình theo mùa vụ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN

Mùa lũ đi qua để lại lớp phù sa và nguồn lợi thủy sản tự nhiên trên đồng ruộng. Ảnh: Duy Khương – TTXVN