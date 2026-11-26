Ở tầm giá khoảng 400 triệu đồng, thị trường xe SUV đã qua sử dụng có nhiều lựa chọn dành cho người mua cần một mẫu xe gầm cao phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày, đồng thời có thể sử dụng cho những chuyến đi xa.

Với ngân sách này, khách hàng có thể tham khảo các mẫu SUV cỡ nhỏ đã qua sử dụng như Hyundai Kona, Kia Seltos và Mazda CX-3 đời 2021-2022.

Hyundai Kona, Kia Seltos và Mazda CX-3.

Cả ba đều có lợi thế về kiểu dáng trẻ trung, kích thước phù hợp với đô thị và được trang bị những công nghệ hỗ trợ người lái, giải trí cũng như an toàn. Tuy nhiên, giá bán trên thị trường xe cũ có sự chênh lệch tùy phiên bản, năm sản xuất và tình trạng thực tế.

Các mẫu Hyundai Kona đời 2021 - 2022 hiện có giá khoảng 399 - 532 triệu đồng, Kia Seltos cùng đời dao động 415-585 triệu đồng, trong khi Mazda CX-3 được rao bán khoảng 425-550 triệu đồng.

Với mức giá khởi điểm quanh 400 triệu đồng, người mua có thể tìm kiếm những chiếc SUV đã qua sử dụng thuộc các mẫu xe này, nhưng cần kiểm tra kỹ lịch sử bảo dưỡng, tình trạng vận hành và trang bị trước khi quyết định.