Bước sang năm 2027, bản đồ ngành công nghiệp ô tô thế giới sẽ chứng kiến một cuộc tái cơ cấu quy mô lớn, không chỉ những mẫu xe có doanh số ảm đạm bị loại bỏ mà ngay cả những dòng xe từng làm nên tên tuổi cũng buộc phải ngừng sản xuất nhằm thích ứng với kỷ nguyên công nghệ với các tiêu chuẩn khí thải khắt khe.

Nhiều hãng ô tô lớn trên thế giới đã xác nhận danh sách các mẫu xe chính thức ngừng sản xuất (khai tử) cho đời xe 2027 hoặc chấm dứt dây chuyền vào cuối năm 2026 - giữa năm 2027. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự sụt giảm doanh số của dòng xe gầm thấp, quá trình chuyển dịch sang xe điện/xe tự hành hoặc tái cơ cấu danh mục sản phẩm.

Danh sách các mẫu xe ngừng sản xuất từ năm 2027 phản ánh rõ nét thực tế của ngành công nghiệp ô tô hiện đại: Không còn chỗ cho sự dàn trải. Các nhà sản xuất đang dồn toàn lực vào những dòng xe chủ lực, công nghệ tự hành và điện hóa thế hệ mới, chấp nhận khép lại những chương lịch sử huy hoàng của quá khứ.

Dưới đây sẽ là 10 mẫu xe trong hàng loạt cái tên đình đám, thậm chí là những biểu tượng một thời, sẽ chính thức nói lời chia tay với dây chuyền sản xuất. Mỗi mẫu xe dừng lại đều để lại ít nhiều tiếc nuối, nhất là với những người yêu cảm giác lái truyền thống.

Là mẫu SUV crossover hạng sang cỡ nhỏ (5 chỗ) của thương hiệu Acura thuộc tập đoàn Honda. Ra mắt lần đầu vào năm 2006 (đời xe 2007), RDX nằm dưới phân khúc của mẫu SUV cỡ trung Acura MDX và cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Lexus NX, BMW X3, Audi Q5 và Infiniti QX50.

Ban đầu được giới thiệu dưới dạng xe concept Acura RD-X, chiếc RDX được sản xuất đã ra mắt tại Triển lãm Ô tô ở New York năm 2006 và được bán ra vào ngày 11/8/2006 cho mẫu xe năm 2007. Mẫu xe được nâng cấp đã bán ra vào tháng 8/2009 cho mẫu xe năm 2010 với điểm nhấn là lưới điện của Acura và thời gian cầu dẫn tùy chọn trước đó.

Acura đã chính thức kết thúc việc sản xuất RDX thế hệ thứ 3 vào tháng 5/2026. Mẫu xe này không có phiên bản đời 2027 (bỏ qua năm 2027 trong danh mục sản phẩm). Hãng xác nhận, sẽ ra mắt thế hệ hoàn toàn mới (dự kiến giới thiệu cuối năm 2027 cho đời xe 2028).

RDX mới sẽ chuyển sang sử dụng hệ truyền động Hybrid 2 mô-tơ điện lần đầu tiên xuất hiện trên xe Acura.

Audi RS7 được phát triển bởi phân nhánh hiệu suất cao Audi Sport GmbH và sản xuất trực tiếp tại nhà máy của Audi ở thành phố Neckarsulm, bang Baden-Württemberg, Đức. Toàn bộ các phiên bản Audi RS7 đều được lắp ráp tại tổ hợp nhà máy Audi Neckarsulm - nơi chuyên sản xuất các dòng xe đầu bảng và xe thể thao hiệu suất cao (dòng RS và R8) của hãng.

Hai phiên bản tiêu chuẩn là A7 và S7 đã bị loại bỏ sớm hơn từ đời xe 2026. Riêng biến thể hiệu năng cao RS7 Performance được giữ lại bán nốt trong năm 2026 trước khi chính thức dừng dây chuyền vào đời xe 2027.

Được biết, Audi đang tái cơ cấu và tinh gọn danh mục sản phẩm để tránh chồng chéo phân khúc, đồng thời dồn nguồn lực cho chiến lược điện hóa và đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe. Doanh số sụt giảm của dòng xe coupe 4 cửa truyền thống trước xu hướng SUV cũng góp phần dẫn đến quyết định này.

Khoảng trống của RS7 Sportback sẽ được lấp đầy bởi Audi RS6 thế hệ mới ra mắt trong năm 2027. Thay vì chỉ có bản wagon (Avant) như trước, RS6 mới sẽ bổ sung thêm biến thể RS6 sedan trang bị hệ truyền động plug-in hybrid (hơn 700 mã lực) để cạnh tranh trực tiếp với BMW M5.

Bên cạnh đó, mẫu Audi RS5 thiết kế mới cũng đảm nhận một phần phân khúc xe fastback thể thao của hãng.

Cadillac CT4 và CT5 là bộ đôi sedan hạng sang cỡ nhỏ và cỡ trung của thương hiệu Mỹ, nổi bật với thiết kế góc cạnh, hệ dẫn động cầu sau (RWD) và các biến thể hiệu suất cao V-Series trứ danh.

Cả 2 mẫu xe đều thuộc thương hiệu xe sang Cadillac (thành lập năm 1902 tại Detroit, Michigan) và trực thuộc tập đoàn ô tô hàng đầu của Mỹ là General Motors (GM). Đối với thị trường Bắc Mỹ và xuất khẩu toàn cầu, cả CT4 và CT5 đều được sản xuất và lắp ráp trực tiếp tại nhà máy Lansing Grand River Assembly ở thành phố Lansing, bang Michigan, Mỹ.

Cadillac đã ngừng sản xuất cả 2 mẫu sedan chạy xăng CT4 và CT5 hiện tại trong năm 2026, tuy nhiên số phận của 2 dòng xe này có sự khác biệt rõ rệt từ năm 2027 theo thông báo chính thức từ Phó chủ tịch toàn cầu của Cadillac, ông John Roth. Cadillac CT4 sẽ bị “khai tử” hoàn toàn, dây chuyền sản xuất mẫu sedan cỡ nhỏ này đã kết thúc vào tháng 6/2026 và không có thế hệ kế nhiệm sử dụng động cơ đốt trong.

Trước khi dừng sản xuất, doanh số của CT4 đã giảm mạnh tới 32% trong năm 2024, trở thành mẫu xe bán chậm nhất của hãng. Cadillac sẽ lên kế hoạch ra mắt các mẫu sedan thuần điện hoàn toàn mới (dựa trên nền tảng pin Ultium, lấy cảm hứng từ siêu xe Celestiq) vào giai đoạn cuối thập kỷ này để thay thế dần vị trí của CT4/CT5 trước đây.

Là mẫu SUV hạng sang đến từ thương hiệu xe hơi Jaguar của Anh Quốc. Được thành lập tại Anh vào năm 1922 với trụ sở chính đặt tại Coventry, từ năm 2008, Jaguar thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Tata Motors (Ấn Độ) nhưng toàn bộ khâu thiết kế, kỹ thuật cốt lõi và bản sắc xe vẫn mang đậm dấu ấn của ngành công nghiệp ô tô Anh.

Jaguar F-Pace thực tế đã ngừng sản xuất từ cuối tháng 12/2025. Chiếc Jaguar F-Pace cuối cùng đã chính thức rời dây chuyền lắp ráp tại nhà máy Solihull (Anh), khép lại vòng đời 10 năm của mẫu SUV này. Quyết định nằm trong chiến lược tái định vị thương hiệu "Reimagine" của tập đoàn JLR, nhằm loại bỏ hoàn toàn các dòng xe sử dụng động cơ đốt trong để chuyển mình thành hãng xe thuần điện siêu sang.

Dù dây chuyền sản xuất đã đóng cửa từ cuối năm 2025, một số đại lý toàn cầu có thể vẫn còn lượng xe tồn kho sản xuất từ năm 2025 để bán nốt trước khi chuyển giao hoàn toàn sang thế hệ xe điện mới (mở đầu bằng mẫu xe phát triển từ bản concept Jaguar Type 00).

Discovery Sport là mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ của thương hiệu Land Rover đến từ Vương quốc Anh.

Land Rover là hãng xe sang trực thuộc tập đoàn Jaguar Land Rover (JLR), hiện thuộc sở hữu của tập đoàn Tata Motors (Ấn Độ) nhưng trụ sở chính, trung tâm thiết kế và kỹ thuật vẫn đặt tại Anh. Land Rover Discovery Sport sẽ chính thức ngừng sản xuất vào tháng 12/2026 (tức là sẽ không còn xuất xưởng từ năm 2027), khép lại vòng đời hơn 11 năm kể từ khi ra mắt vào năm 2014.

Từ năm 2026, Liên minh châu Âu (EU) áp dụng bộ quy định an toàn chung GSR2 mới yêu cầu nhiều công nghệ hỗ trợ bắt buộc. Do Discovery Sport đã có tuổi đời thiết kế lâu và biên lợi nhuận thấp, việc nâng cấp phần cứng để đạt chuẩn không còn hiệu quả về mặt kinh tế.

Từng là mẫu xe bán chạy nhất của thương hiệu, doanh số Discovery Sport đã giảm sâu trong những năm gần đây khi thị hiếu khách hàng chuyển dịch sang các dòng xe khác như Defender. Nhà máy Halewood (Anh) sẽ chuyển đổi dây chuyền lắp ráp sang nền tảng EMA (Electrified Modular Architecture) để sản xuất các mẫu SUV thuần điện mới.

Khoảng trống mà Discovery Sport để lại dự kiến được lấp đầy bởi mẫu SUV địa hình cỡ nhỏ thuần điện mang tên Defender Sport. Mẫu xe này sử dụng nền tảng EMA, mang thiết kế vuông vức đặc trưng của dòng Defender và dự kiến trình làng vào năm 2027.

McLaren 750S có xuất xứ từ Anh Quốc, được nghiên cứu - thiết kế và lắp ráp thủ công tại Trung tâm Sản xuất McLaren (McLaren Production Centre) đặt ở Woking, hạt Surrey, Anh trước khi xuất khẩu đi toàn cầu.

Ra mắt toàn cầu vào năm 2023 để thay thế cho dòng McLaren 720S, xe sử dụng động cơ V8 4.0L tăng áp kép, đạt công suất 740 mã lực (tương đương 750 PS). McLaren đã chính thức xác nhận sẽ ngừng sản xuất dòng siêu xe 750S vào năm 2027, khép lại hành trình kéo dài một thập kỷ của nền tảng siêu xe thuần động cơ V8 danh tiếng bắt đầu từ thế hệ 720S (ra mắt năm 2017).

Hãng xe Anh Quốc hiện đã mở cổng nhận những đơn đặt hàng cuối cùng cho McLaren 750S trước khi dây chuyền lắp ráp khép lại hoàn toàn trong năm 2027. Để thay thế cho 750S và mở ra kỷ nguyên mới cho dòng Super Series, McLaren cũng đã hé lộ thế hệ kế nhiệm có tên chính thức là McL 820, đánh dấu sự thay đổi trong cách đặt tên sản phẩm của hãng.

Thay vì sử dụng động cơ V8 tăng áp kép thuần túy (750 mã lực) như trên 750S, McL 820 sẽ trang bị hệ truyền động hybrid mới do McLaren tự phát triển. Mẫu xe dự kiến ra mắt chính thức vào năm 2027 với công suất đạt khoảng 809 mã lực (tương đương 820 PS), trở thành mẫu xe sản xuất thương mại hàng loạt mạnh nhất của McLaren tính đến thời điểm công bố.

Lexus là phân hiệu xe hạng sang thuộc tập đoàn ô tô Toyota (Nhật Bản), được khởi xướng vào năm 1983 (dự án F1) và ra mắt thế hệ đầu tiên (LS 400) vào năm 1989.

Dù Lexus đã mở rộng dây chuyền lắp ráp một số dòng xe phổ biến (như ES, RX, NX) sang Mỹ và Canada, toàn bộ các phiên bản của dòng Lexus LS (bao gồm cả bản chạy xăng và bản Hybrid) từ trước đến nay đều chỉ được chế tạo tại nhà máy Tahara để đảm bảo tiêu chuẩn thủ công và độ hoàn thiện khắt khe nhất. Trên số khung (VIN) của mọi mẫu Lexus LS xuất xưởng đều bắt đầu bằng ký tự "J" - biểu thị xe sản xuất tại Nhật Bản.

Tại Mỹ và nhiều thị trường quốc tế, Lexus đã xác nhận dừng phân phối dòng sedan LS sau đời xe 2026. Để tri ân di sản hơn 35 năm của mẫu xe này, hãng chỉ tung ra phiên bản giới hạn LS Heritage Edition 2026 (với số lượng 250 chiếc tại Mỹ) trước khi chính thức rút lui khỏi danh mục sản phẩm. Trái ngược với tin đồn khai tử toàn cầu, Lexus Nhật Bản vẫn duy trì và tung ra bản nâng cấp nhẹ cho mẫu Lexus LS 2027. Xe được bán duy nhất dưới cấu hình hybrid LS 500h (động cơ V6 3.5L) với 3 phiên bản là F Sport, Version L và Executive.

Dưới áp lực sụt giảm doanh số của phân khúc sedan truyền thống trước xu hướng xe gầm cao và xe điện, Lexus đang tái cơ cấu dòng sản phẩm. Dòng Lexus ES thế hệ mới được kỳ vọng sẽ đảm nhận vai trò sedan chủ lực của hãng, trong khi tên gọi LS có thể được tái định vị cho các phân khúc mới (như SUV cỡ lớn hoặc MPV hạng sang) dựa trên các mẫu xe ý tưởng gần đây.

Polestar có trụ sở chính đặt tại thành phố Gothenburg, Thụy Điển. Tiền thân của hãng là đội đua và bộ phận nâng cấp xe hiệu suất cao cho Volvo từ năm 1996, sau đó tách thành thương hiệu xe điện độc lập vào năm 2017.

Thương hiệu này thuộc quyền kiểm soát của tập đoàn ô tô đa quốc gia Geely Holding Group (Trung Quốc) thông qua sự hợp tác phát triển cùng Volvo Cars. Polestar 4 cũng sử dụng nền tảng khung gầm SEA (Sustainable Experience Architecture) do Geely phát triển.

Thông tin Polestar 4 ngưng sản xuất trên toàn cầu là không chính xác; thực chất mẫu xe này chỉ bị cấm bán và ngừng phân phối tại thị trường Mỹ kể từ đời xe 2027. Quyết định này bắt nguồn từ quy định siết chặt an ninh công nghệ mới của Mỹ đối với các phương tiện có liên quan đến Trung Quốc, khiến Polestar phải rút lui khỏi thị trường này nhưng vẫn duy trì hoạt động bình thường ở các khu vực khác.

Hãng xe điện Thụy Điển xác nhận sẽ không kháng cáo và chính thức rút khỏi Mỹ. Polestar chỉ được phép bán nốt lượng xe Polestar 3 và Polestar 4 còn tồn kho, đồng thời cam kết vẫn duy trì dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng cho các khách hàng hiện tại.

Macan được phát triển bởi thương hiệu xe thể thao hạng sang Porsche và có trụ sở chính đặt tại thành phố Stuttgart, Đức. Toàn bộ các phiên bản của dòng xe Macan (từ động cơ xăng đến xe thuần điện thế hệ mới) đều được lắp ráp và xuất xưởng tại nhà máy Porsche Leipzig thuộc bang Sachsen, phía đông nước Đức.

Porsche chỉ ngừng sản xuất phiên bản Macan chạy xăng (động cơ đốt trong) từ cuối tháng 7/2026, khép lại vòng đời 12 năm của mẫu xe này trong khi dòng Macan thuần điện (Macan Electric) vẫn tiếp tục được duy trì. Mốc năm 2027 thực chất là thời điểm các đại lý tiếp tục bán nốt lượng xe Macan máy xăng tồn kho tại một số thị trường trước khi hết hẳn.

Tại một số thị trường ngoài châu Âu (nơi xe xăng đã dừng bán từ năm 2024 do quy định an ninh mạng GSR2), lượng xe sản xuất trước đó vẫn đủ cung ứng sang năm 2027 tùy thuộc vào nguồn hàng từng quốc gia. Tên gọi "Macan" không bị khai tử mà từ nay được dùng độc quyền cho thế hệ Macan Electric đang bán song song trên thị trường.

Để bù đắp khoảng trống doanh số, Porsche đang phát triển một mẫu SUV cỡ trung hoàn toàn mới (tên mã nội bộ M1) dùng động cơ xăng/hybrid trên nền tảng PPC chung với Audi Q5, dự kiến trình làng vào đầu năm 2028 dưới một tên gọi khác.

Là mẫu xe thể thao mang thương hiệu Nhật Bản nhưng được hợp tác phát triển cùng BMW (Đức) và sản xuất trực tiếp tại Áo.

Mẫu xe thuộc dòng sản phẩm thể thao hiệu suất cao của Toyota Gazoo Racing (bộ phận xe đua và xe thể thao của hãng xe Nhật Bản Toyota). Thế hệ thứ 5 (mã A90/J29) là sản phẩm hợp tác giữa Toyota và BMW. Xe sử dụng chung khung gầm, động cơ (2.0L và 3.0L tăng áp) cùng nhiều linh kiện nội thất với mẫu BMW Z4. Toàn bộ xe Toyota GR Supra (cùng với BMW Z4) được lắp ráp tại nhà máy của hãng gia công ô tô Magna Steyr đặt tại thành phố Graz, nước Áo.

Toyota GR Supra thế hệ thứ 5 (Mk5) đã chính thức ngừng sản xuất từ tháng 3/2026, do đó mẫu xe này hoàn toàn biến mất khỏi danh mục sản phẩm năm 2027 của hãng cùng với mẫu xe "anh em" BMW Z4, khép lại gần 7 năm hợp tác giữa Toyota và BMW. Trước khi dừng sản xuất, Toyota đã tung ra phiên bản giới hạn Final Edition với hiệu năng nâng cấp như lời tri ân dành cho người hâm mộ.

Ngoài việc kết thúc chu kỳ hợp tác nền tảng với BMW, mẫu xe này cũng chịu áp lực cạnh tranh doanh số đáng kể từ đối thủ đồng hương Nissan Z tại các thị trường lớn như Mỹ. Dù biến mất khỏi đội hình xe thương mại năm 2027, nhiều nguồn tin nội bộ cho biết Toyota đang tự phát triển một thế hệ Supra hoàn toàn mới (Mk6). Mẫu xe kế nhiệm này dự kiến giữ cấu trúc động cơ đặt trước, dẫn động cầu sau nhưng chuyển sang sử dụng động cơ tăng áp 2.0L do chính Toyota chế tạo với công suất khoảng 400 mã lực.