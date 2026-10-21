Những mẫu xe nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam

Thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận sự chênh lệch về tốc độ tăng trưởng giữa xe nhập khẩu nguyên chiếc và xe lắp ráp trong nước trong 9 tháng đầu năm 2026. Theo số liệu bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số của các thành viên hiệp hội đạt 282.029 xe, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 9 tháng đầu năm, xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 160.164 xe, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xe nhập khẩu nguyên chiếc đạt 160.164 xe, tăng 22%. Ngược lại, xe lắp ráp trong nước tiêu thụ 121.865 xe, tăng 2%. Như vậy, lượng xe nhập khẩu bán ra đã vượt xe lắp ráp trong nước gần 38.300 chiếc.

Xét theo từng mẫu xe, Toyota và Mitsubishi là hai thương hiệu có nhiều đại diện trong nhóm 5 ô tô nhập khẩu bán chạy nhất. Ford góp mặt với mẫu SUV 7 chỗ Everest, trong khi vị trí dẫn đầu thuộc về Toyota Yaris Cross.

Toyota Yaris Cross dẫn đầu

Toyota Yaris Cross đứng đầu danh sách với 12.646 xe bán ra trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng gần 3.000 xe so với cùng kỳ năm trước. Mẫu crossover cỡ B này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Toyota Yaris Cross.

Yaris Cross có thiết kế gầm cao, kích thước phù hợp với nhu cầu di chuyển trong đô thị và mức giá thuộc nhóm dưới 750 triệu đồng. Tại Việt Nam, mẫu xe được phân phối với các phiên bản sử dụng động cơ xăng và hệ truyền động hybrid, đáp ứng nhu cầu khác nhau của người mua.

Giá bán của Toyota Yaris Cross hiện dao động từ 650 - 765 triệu đồng. Với doanh số hơn 12.600 xe, mẫu xe này tạo khoảng cách đáng kể so với những cái tên còn lại trong nhóm dẫn đầu.

Mitsubishi Xforce xếp thứ hai

Đứng ở vị trí thứ hai là Mitsubishi Xforce, đạt doanh số 9.456 xe sau 3 quý đầu năm 2026, tăng 1.422 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự Yaris Cross, mẫu crossover này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Mitsubishi Xforce.

Xforce hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu xe gầm cao cỡ nhỏ phục vụ nhu cầu đi lại hằng ngày. Thiết kế trẻ trung, kích thước gọn gàng cùng các trang bị tiện nghi là những yếu tố tạo nên sức cạnh tranh của mẫu xe trong phân khúc.

Mitsubishi Xforce hiện có 3 phiên bản tại Việt Nam, với giá bán từ 605 đến 720 triệu đồng. Mức giá này giúp xe cạnh tranh trong nhóm crossover cỡ B, nơi người mua có nhiều lựa chọn trong cùng tầm tiền.

Toyota Innova Cross đạt 8.959 xe, tăng 3.549 xe

Toyota Innova Cross đứng thứ ba với 8.959 xe bán ra trong 9 tháng đầu năm 2026. So với cùng kỳ năm trước, doanh số mẫu xe tăng 3.549 chiếc, thuộc nhóm có mức tăng đáng chú ý trong danh sách.

Toyota Innova Cross.

Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, Innova Cross hướng đến khách hàng gia đình và những người có nhu cầu sử dụng xe đa dụng. Mẫu xe sở hữu không gian nội thất rộng rãi, thiết kế hiện đại và có phiên bản hybrid dành cho khách hàng quan tâm đến mức tiêu thụ nhiên liệu.

Tại thị trường Việt Nam, Toyota Innova Cross được phân phối với 3 phiên bản, giá bán từ 730 - 960 triệu đồng. So với hai mẫu xe xếp trên, Innova Cross có mức giá cao hơn, đồng thời hướng đến nhu cầu sử dụng rộng rãi hơn của các gia đình.

Ford Everest là mẫu SUV 7 chỗ nhập khẩu bán chạy nhất trong danh sách

Ford Everest đạt doanh số 8.761 xe trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 371 xe so với cùng kỳ năm ngoái, qua đó đứng thứ tư trong nhóm ô tô nhập khẩu bán chạy nhất.

Ford Everest.

Mẫu SUV 7 chỗ này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Everest có thiết kế mạnh mẽ, không gian nội thất rộng rãi và nhiều phiên bản, hướng đến khách hàng cần một mẫu xe đa dụng phục vụ cả gia đình lẫn những hành trình dài.

Giá bán của Ford Everest tại Việt Nam dao động từ 1,129 tỷ đồng đến 1,629 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với các mẫu xe còn lại trong danh sách. Dù nằm ở nhóm giá trên một tỷ đồng, Everest vẫn đạt doanh số 8.761 xe sau 9 tháng, duy trì sức hút trong phân khúc SUV 7 chỗ.

Mitsubishi Xpander khép lại top 5

Mitsubishi Xpander đứng thứ năm với 8.545 xe nhập khẩu được tiêu thụ trong 9 tháng đầu năm 2026. Điểm đáng chú ý là mẫu MPV này đồng thời được phân phối dưới hình thức nhập khẩu nguyên chiếc và lắp ráp trong nước.

Mitsubishi Xpander.

Tổng doanh số Xpander trong giai đoạn trên đạt 10.496 xe, trong đó lượng xe nhập khẩu chiếm 8.545 chiếc. Phần lớn doanh số của mẫu xe vì vậy đến từ xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia.

Xpander được định vị ở nhóm MPV phổ thông, với cấu hình 5+2 chỗ ngồi và khả năng đáp ứng nhu cầu di chuyển của gia đình. Giá bán của Mitsubishi Xpander và Xpander Cross hiện dao động từ 560 - 699 triệu đồng.

Với kết quả này, Xpander tiếp tục góp mặt trong nhóm xe nhập khẩu bán chạy nhất Việt Nam, dù thị trường có thêm nhiều lựa chọn ở phân khúc xe đa dụng.

Nhìn chung, 5 mẫu xe dẫn đầu doanh số nhập khẩu sau 3 quý năm 2026 đều đến từ các thương hiệu Nhật Bản và Mỹ, với nguồn nhập khẩu chủ yếu từ Indonesia và Thái Lan. Các mẫu xe gầm cao và xe đa dụng chiếm ưu thế, trải dài từ nhóm giá khoảng 560 triệu đồng đến hơn 1,6 tỷ đồng.