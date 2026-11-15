Những mẫu xe hybrid nào đang bán chạy nhất thị trường Việt Nam hiện nay?

Báo cáo mới nhất của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, dòng xe hybrid tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, đã có tổng cộng 17.948 chiếc xe hybrid được các thành viên VAMA bán ra trong 10 tháng đầu năm 2026, tăng 61% so với cùng kỳ năm ngoái (11.182 chiếc).

Riêng trong tháng 10, doanh số xe hybrid đạt 1.891 chiếc, giảm khoảng 13% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 35% so với cùng kỳ năm 2025.

Diễn biến này cho thấy sức mua xe hybrid có phần chững lại trong tháng vừa qua, song xu hướng tăng trưởng dài hạn vẫn khá rõ nét.

Trong bối cảnh giá nhiên liệu còn nhiều biến động, cùng với xu hướng giảm phát thải và điện hóa phương tiện, xe hybrid đang trở thành lựa chọn đáng cân nhắc nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu mà không phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng trạm sạc.

Với lợi thế gia nhập sớm, danh mục sản phẩm đa dạng và kinh nghiệm phát triển công nghệ hybrid, các thương hiệu Nhật Bản tiếp tục chiếm ưu thế tại Việt Nam. Trong top 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất sau 10 tháng đầu năm, Toyota có 3 đại diện, bên cạnh một mẫu xe của Honda và một mẫu xe của Suzuki.

Dưới đây là thống kê chi tiết 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất sau 10 tháng đầu năm 2026:

1. Toyota Corolla Cross HEV: 4.762 chiếc

Toyota Corolla Cross HEV tiếp tục dẫn đầu thị trường hybrid Việt Nam với doanh số cộng dồn 4.762 chiếc sau 10 tháng đầu năm 2026. Riêng trong tháng 10, mẫu xe này bán được 587 chiếc, tăng tổng doanh số lũy kế thêm đáng kể so với tháng trước.

Đáng chú ý, phiên bản hybrid đóng góp tới khoảng 74,6% tổng doanh số 6.382 chiếc của dòng Toyota Corolla Cross trong 10 tháng đầu năm. Điều này đồng nghĩa cứ 4 chiếc Corolla Cross bán ra tại Việt Nam thì có gần 3 chiếc thuộc phiên bản hybrid. Đây cũng là mẫu xe có tỷ trọng phiên bản hybrid cao nhất trong nhóm những dòng xe có cả lựa chọn động cơ xăng và hybrid.

Toyota Corolla Cross HEV tiếp tục dẫn đầu thị trường xe hybrid tại Việt Nam. Ảnh: TMV

Toyota Corolla Cross thuộc phân khúc SUV/crossover cỡ B+, gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2020 và được làm mới vào tháng 5/2024. Hiện xe có hai phiên bản V và HEV, với giá niêm yết lần lượt 820 triệu và 865 triệu đồng.

Phiên bản Corolla Cross HEV sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 1.8L với một mô-tơ điện, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT. Đây là một trong những mẫu xe góp phần phổ cập công nghệ hybrid tại thị trường Việt Nam nhờ mức giá tương đối dễ tiếp cận trong nhóm SUV điện hóa.

2. Toyota Innova Cross HEV: 4.344 chiếc

Toyota Innova Cross HEV đứng thứ hai với 4.344 chiếc bán ra trong 10 tháng đầu năm 2026. Xét trên tổng doanh số khoảng 10.037 chiếc của dòng Innova Cross trong cùng giai đoạn, phiên bản hybrid chiếm khoảng 43,3%.

Như vậy, cứ 10 chiếc Innova Cross bán ra có hơn 4 chiếc sử dụng hệ truyền động hybrid. Đây là tỷ lệ khá cao đối với một mẫu MPV vẫn có phiên bản sử dụng động cơ xăng truyền thống.

Toyota Innova Cross HEV từng là mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong năm 2025. Ảnh: TMV

Toyota Innova Cross ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10/2023 với 3 phiên bản G, 2.0 V và 2.0 HEV, có giá bán ban đầu lần lượt 730 triệu, 825 triệu và 1,005 tỷ đồng. Toàn bộ xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Đầu năm 2026, phiên bản hybrid 2.0 HEV được điều chỉnh giảm 45 triệu đồng, xuống còn 960 triệu đồng.

Innova Cross HEV sử dụng động cơ xăng 2.0L công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 188 Nm, kết hợp mô-tơ điện công suất 111 mã lực, mô-men xoắn 206 Nm. Sự kết hợp này giúp mẫu MPV có khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu di chuyển của gia đình đông người.

3. Honda CR-V e:HEV: 2.694 chiếc

Honda CR-V e:HEV đạt doanh số 2.694 chiếc sau 10 tháng đầu năm 2026, tiếp tục đứng thứ ba trong danh sách xe hybrid bán chạy nhất thị trường. Riêng tháng 10, phiên bản này bán được 277 chiếc.

Đáng chú ý, phiên bản hybrid chiếm khoảng 54,7% tổng doanh số 4.927 chiếc của dòng Honda CR-V trong 10 tháng đầu năm. Như vậy, bản e:HEV đã bán chạy hơn phiên bản sử dụng động cơ xăng thông thường, cho thấy sức hút ngày càng lớn của công nghệ hybrid ngay cả ở phân khúc crossover cỡ C, nơi giá bán xe thường ở mức trên 1 tỷ đồng.

Honda CR-V hybrid hiện được lắp ráp tại Việt Nam. Ảnh: HVN

Honda CR-V thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam từ cuối tháng 10/2023. Đây cũng là lần đầu tiên phiên bản hybrid RS e xuất hiện tại Việt Nam dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.

Từ đầu năm 2026, Honda Việt Nam chuyển sang lắp ráp CR-V hybrid tại nhà máy ở Phú Thọ, với hai phiên bản e:HEV L và e:HEV RS, giá bán lần lượt 1,17 tỷ và 1,25 tỷ đồng. Xe sử dụng hệ truyền động hybrid kết hợp động cơ xăng 2.0L với hai mô-tơ điện, cho tổng công suất khoảng 204 mã lực.

4. Toyota Yaris Cross HEV: 2.251 chiếc

Toyota Yaris Cross HEV đạt doanh số 2.251 chiếc sau 10 tháng đầu năm 2026. Riêng trong tháng 10, mẫu SUV cỡ B này bán được 274 chiếc, tiếp tục góp mặt trong nhóm xe hybrid bán chạy nhất thị trường với vị trí thứ 4.

Tuy nhiên, trái ngược với Corolla Cross, phiên bản hybrid của Yaris Cross chỉ chiếm khoảng 16,1% tổng doanh số 13.973 chiếc của cả dòng xe trong 10 tháng đầu năm. Điều đó cho thấy phần lớn khách hàng mua Yaris Cross vẫn ưu tiên phiên bản sử dụng động cơ xăng thông thường, dù bản hybrid có lợi thế về khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Toyota Yaris Cross HEV là mẫu SUV hybrid có giá bán dễ tiếp cận trong danh mục sản phẩm của Toyota Việt Nam. Ảnh: TMV

Toyota Yaris Cross được đưa về Việt Nam từ tháng 9/2023 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Xe có hai phiên bản V sử dụng động cơ xăng và HEV sử dụng hệ truyền động hybrid.

Phiên bản Yaris Cross HEV có giá niêm yết 728 triệu đồng sau đợt điều chỉnh giá trong năm 2026. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện, cho tổng công suất 111 mã lực, đi kèm hộp số tự động vô cấp CVT.

5. Suzuki XL7 Hybrid: 1.386 chiếc

Suzuki XL7 Hybrid đạt doanh số 1.386 chiếc sau 10 tháng đầu năm 2026, trong đó riêng tháng 10 bán được 65 chiếc. Mặc dù lượng tiêu thụ không quá nổi bật so với các đối thủ, XL7 Hybrid vẫn là mẫu xe du lịch bán chạy nhất của Suzuki tại Việt Nam.

Cuối tháng 10 vừa qua, Suzuki XL7 2026 chính thức ra mắt Việt Nam với hai phiên bản là GL và GLX cùng giá bán 569,9 và 599,9 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid mới được nâng cấp và tăng thêm 1 phiên bản so với trước. Ảnh: Hoàng Hiệp

Cả hai phiên bản của Suzuki XL7 đều sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp hệ thống hybrid nhẹ (mild-hybrid) SHVS, gồm máy phát điện khởi động tích hợp (ISG) và bộ pin lithium-ion, cho công suất 103 mã lực, mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Động cơ đi kèm hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Khác biệt chủ yếu giữa GL và GLX nằm ở trang bị tiện nghi: bản GL hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên chi phí, trong khi GLX có màn hình giải trí 10 inch, điều hòa tự động và một số tiện nghi cao hơn.

Nhìn chung, kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm 2026 tiếp tục cho thấy ưu thế của các thương hiệu Nhật Bản trên thị trường Việt Nam. Toyota không chỉ dẫn đầu về số lượng đại diện trong top 5 mà còn chiếm hai vị trí cao nhất với Corolla Cross HEV và Innova Cross HEV.

Đáng chú ý, dù doanh số tháng 10 của nhiều mẫu xe hybrid giảm so với tháng trước, tổng lượng tiêu thụ cộng dồn vẫn tăng trưởng mạnh. Điều này cho thấy nhu cầu đối với dòng xe tiết kiệm nhiên liệu đang dần hình thành một nền tảng ổn định hơn tại Việt Nam.

(*) Danh sách trên được xếp hạng theo doanh số báo cáo của VAMA. Số liệu không bao gồm các thương hiệu không công bố doanh số cụ thể hoặc nằm ngoài phạm vi thống kê của hiệp hội.