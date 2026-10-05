Những mẫu xe EREV sắp bán tại Việt Nam

Công nghệ EREV là gì?

Sau khi VinFast chính thức công bố VF Wild, công nghệ xe điện mở rộng phạm vi (EREV) được nhắc đến nhiều hơn trên thị trường. Đây là kiểu xe vẫn sử dụng mô-tơ điện để dẫn động nhưng có thêm động cơ đốt trong, đóng vai trò tạo điện khi cần thiết.

Ngày 19/9, VinFast chính thức công bố VF Wild là mẫu xe điện chạy pin thuộc phân khúc bán tải, đồng thời là mẫu xe điện mở rộng phạm vi đầu tiên tại thị trường Việt Nam.

Theo cách vận hành này, mô-tơ điện là bộ phận trực tiếp tạo lực kéo cho bánh xe. Khi nguồn năng lượng trong pin cần được bổ sung, động cơ đốt trong sẽ vận hành máy phát để tạo điện cung cấp cho hệ thống. Động cơ đốt trong không truyền lực cơ khí trực tiếp xuống bánh xe.

Điểm khác biệt cốt lõi của EREV nằm ở cách phân chia vai trò giữa động cơ điện và động cơ đốt trong. Xe điện thuần túy sử dụng năng lượng tích trữ trong pin để cấp điện cho mô-tơ, nên khi pin cạn, xe cần được sạc từ nguồn điện bên ngoài.

Với EREV, động cơ đốt trong có thể đóng vai trò như một nguồn phát điện bổ sung, giúp xe tiếp tục vận hành và giảm sự phụ thuộc vào việc tìm điểm sạc trong những hành trình dài.

Có thể hình dung đơn giản EREV như một chiếc xe điện mang theo một máy phát điện sử dụng động cơ đốt trong. Người dùng vẫn vận hành xe chủ yếu bằng mô-tơ điện, trong khi nhiên liệu được sử dụng để tạo thêm điện khi cần.

Với EREV, động cơ đốt trong có thể đóng vai trò như một nguồn phát điện bổ sung, giúp xe tiếp tục vận hành và giảm sự phụ thuộc vào việc tìm điểm sạc trong những hành trình dài.

Công nghệ này cũng xuất hiện trong câu chuyện về VF Wild. Trước khi mẫu bán tải được công bố, VinFast từng nhắc đến EREV khi úp mở về một mẫu xe mới.

Các mẫu xe EREV mới dự kiến ra mắt thời gian tới

Không chỉ VF Wild, một số mẫu EREV khác cũng đang được lên kế hoạch đưa vào thị trường Việt Nam.

Trong đó, Volkswagen ID. Era 9X là mẫu SUV cỡ lớn đã bắt đầu được Volkswagen Việt Nam nhận đặt cọc, với thời gian bàn giao dự kiến từ tháng 10.

Mẫu xe sử dụng bộ pin 65,2 kWh cùng động cơ xăng 1.5L tăng áp làm máy phát điện. Tầm hoạt động hỗn hợp tối đa được công bố ở mức 1.651 km theo chu trình CLTC.

Volkswagen ID. Era 9X sử dụng bộ pin 65,2 kWh cùng động cơ xăng 1.5L tăng áp làm máy phát điện.

Ở một hướng khác, iCaur V27 là mẫu SUV gầm cao dự kiến được giới thiệu tại Việt Nam vào giai đoạn cuối năm. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L Turbo để sạc pin, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian bằng mô-tơ điện. Mẫu xe này cũng được định hướng lắp ráp trực tiếp tại Việt Nam.

Như vậy, từ một công nghệ còn được nhắc đến trong những thông tin dự đoán xung quanh VF Wild, EREV đang dần xuất hiện trên nhiều mẫu xe thuộc các phân khúc khác nhau tại Việt Nam.

VF Wild ở nhóm bán tải, ID. Era 9X ở nhóm SUV cỡ lớn và iCaur V27 ở nhóm SUV gầm cao cho thấy công nghệ mở rộng phạm vi đang bắt đầu có thêm lựa chọn trên thị trường.