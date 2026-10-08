Những mẫu xe điện mở rộng sắp 'đổ bộ' vào Việt Nam

EREV kết hợp mô-tơ điện dẫn động bánh xe với động cơ xăng làm máy phát, giúp xe vận hành như ô tô điện nhưng giảm phụ thuộc vào hạ tầng sạc.

Xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV/REEV) lần đầu được đưa vào hệ thống phân loại phương tiện giao thông đường bộ tại Việt Nam từ ngày 1/7/2026. Việc chính thức định danh công nghệ này được xem là bước tiến trong hoàn thiện khung pháp lý cho các loại xe điện hóa, đồng thời tạo cơ sở để nghiên cứu các chính sách về thuế, phí và quản lý phù hợp.

EREV là gì, khác gì xe điện và hybrid?

EREV (Extended-Range Electric Vehicle) hay REEV (Range-Extended Electric Vehicle) là loại xe sử dụng mô-tơ điện làm nguồn động lực duy nhất truyền mô-men tới bánh xe. Điểm khác biệt nằm ở động cơ đốt trong được bổ sung trên xe. Động cơ này không trực tiếp kéo bánh xe mà chủ yếu vận hành máy phát để tạo điện cung cấp cho hệ thống truyền động hoặc nạp cho pin.

Volkswagen ID. ERA 9X có cấu trúc pin 800V được bảo vệ 9 lớp vật liệu. Dung lượng pin 65,2 kWh, cung cấp năng lượng cho Mô-tơ truyền động trước và sau. Xe có phạm vi hoạt động đến 1.651 km sau mỗi lần nạp đầy năng lượng xăng và điện. Ảnh: BNEWS/TTXVN phát

Nhờ đó, EREV có cách vận hành gần với xe thuần điện (BEV). Khi pin còn đủ năng lượng, xe di chuyển bằng điện. Khi pin giảm xuống ngưỡng nhất định, động cơ đốt trong tự động kích hoạt để phát điện, giúp xe tiếp tục hành trình mà không phải ngay lập tức tìm trạm sạc.

Theo quy định mới, người lái không thể chủ động kích hoạt động cơ đốt trong khi pin vẫn đủ để xe vận hành thuần điện, ngoại trừ những trường hợp phục vụ bảo dưỡng, an toàn hoặc kiểm định theo thiết lập của nhà sản xuất.

Dựa trên chu trình thử nghiệm NEDC, khi pin đầy và động cơ đốt trong chưa hoạt động, EREV được chia thành hai nhóm. EREVeb (Electric Based) là xe có phạm vi chạy thuần điện từ 250 km trở lên; EREVep (Electric Priority) có phạm vi chạy thuần điện từ 150 km đến dưới 250 km.

Lợi thế lớn của EREV là giải quyết đồng thời hai vấn đề thường khiến người dùng cân nhắc xe BEV: quãng đường và hạ tầng sạc. Người dùng vẫn có thể sạc pin từ nguồn điện bên ngoài như xe điện thông thường, nhưng khi đi đường dài, động cơ đốt trong đóng vai trò máy phát giúp kéo dài hành trình.

EREV cũng khác PHEV (plug-in hybrid) ở cách truyền động. Với PHEV, động cơ đốt trong có thể trực tiếp truyền lực tới bánh xe, độc lập hoặc phối hợp với mô-tơ điện. Trong khi đó, ở EREV, bánh xe được dẫn động bởi mô-tơ điện, còn động cơ xăng đảm nhận vai trò tạo điện.

Công nghệ này nằm giữa xu hướng điện hóa và nhu cầu sử dụng ô tô đường dài. So với việc trang bị bộ pin rất lớn cho BEV, EREV có thể sử dụng pin dung lượng vừa phải, kết hợp máy phát chạy nhiên liệu để mở rộng phạm vi hoạt động. Đây cũng là lý do công nghệ này đang được nhiều hãng xe Trung Quốc và một số thương hiệu quốc tế quan tâm.

Thông tư 45/2026 của Bộ Xây dựng, sửa đổi, bổ sung Thông tư 53/2024 về phân loại phương tiện giao thông đường bộ, đồng thời làm rõ hệ thống công nghệ điện hóa gồm MHEV, FHEV, PHEV, BEV và EREV. Việc chuẩn hóa cách gọi được kỳ vọng tạo nền tảng để chính sách quản lý, ưu đãi đối với từng loại phương tiện sát hơn với thực tế thị trường.

Những mẫu EREV nào gia nhập thị trường Việt Nam?

Sau khi công nghệ EREV được quan tâm, một số mẫu xe sử dụng hệ truyền động này đang chuẩn bị xuất hiện tại Việt Nam, trải rộng từ bán tải đến SUV cỡ lớn và SUV địa hình.

Đáng chú ý là VinFast VF Wild, mẫu bán tải điện được hãng xe Việt Nam công bố với định hướng sử dụng công nghệ mở rộng phạm vi vừa chính thức ra mắt thị trường Việt với giá bán 860 triệu đồng. Mô-tơ điện đảm nhiệm việc dẫn động bánh xe, trong khi động cơ đốt trong có thể đóng vai trò phát điện khi cần.

VF Wild được định hướng phục vụ đồng thời nhu cầu di chuyển hằng ngày, chở hàng và các hành trình dã ngoại, khám phá. Văn Xuyên/BNEWS/TTXVN

VinFast VF Wild có tải trọng 750 kg, pin LFP 46,4 kWh và hệ thống REEV cho phạm vi di chuyển lên tới 1.000 km cho một lần sạc. Xe có thể chạy hoàn toàn bằng điện hơn 250 km cho mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn NEDC. Sự xuất hiện của VF Wild góp phần đưa khái niệm EREV đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước.

Trong nhóm SUV cỡ lớn, Volkswagen là hãng xe nước ngoài đầu tiên đưa Volkswagen ID. ERA 9X về Việt Nam. Ngày 3/8, Volkswagen Việt Nam công bố bắt đầu nhận đặt cọc mẫu SUV cỡ lớn Volkswagen ID. ERA 9X có thể mở rộng phạm vi hoạt động đến 1.651 km với giá dự kiến dưới 3 tỷ đồng và sẽ giao xe vào cuối tháng 10/2026. Đây là con số đáng chú ý nếu đặt cạnh phạm vi hoạt động phổ biến khoảng 500-800 km của nhiều mẫu xe thuần điện.

Volkswagen ID.ERA 9X đạt mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp 4,57 lít/100 km, giành được Kỷ lục Guinness Thế giới cho Mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất đối với một chiếc SUV chạy trên đường cao tốc Thanh Hải - Tây Tạng. Ảnh: BNEWS/TTXVN phát

Volkswagen ID. ERA 9X sử dụng pin 65,2 kWh, động cơ xăng 1.5L EA211 EVO II làm máy phát và hệ dẫn động AWD. Hai mô-tơ điện trên cầu trước và cầu sau cho tổng công suất tối đa 510 mã lực, mô-men xoắn kết hợp 660 Nm. Phạm vi hoạt động khi pin đầy và bình nhiên liệu đầy đạt tối đa 1.651 km theo chu trình CLTC. Mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp được công bố ở mức 4,57 lít/100 km. Pin sử dụng kiến trúc 800V, hỗ trợ sạc nhanh DC 10-80% trong khoảng 16,5 phút.

Mẫu SUV này có kích thước dài hơn 5,2 m, hướng tới nhóm khách hàng gia đình với cấu hình 6 chỗ và hàng loạt trang bị cao cấp như ghế massage, sưởi và làm mát, màn hình giải trí hàng ghế sau 21,4 inch, hệ thống âm thanh 27 loa, điều hòa 3 vùng và các công nghệ hỗ trợ lái.

SUV gầm cao iCaur V27. Ảnh: BNEWS/TTXVN phát

Ở phân khúc SUV gầm cao, iCaur V27 cũng được lên kế hoạch giới thiệu tại Việt Nam vào cuối năm 2026. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L Turbo làm máy phát, trong khi hệ dẫn động 4 bánh được thực hiện bằng mô-tơ điện. Đáng chú ý, mẫu xe này được định hướng lắp ráp tại Việt Nam, qua đó có thể chủ động nguồn cung và tối ưu chi phí.

Thị trường Việt Nam cũng được dự kiến đón Li Auto, thương hiệu chuyên các mẫu xe công nghệ cao với hệ truyền động REEV. Theo kế hoạch của nhà phân phối, Li Auto có thể đưa các mẫu i6, L6, L7 và L9 vào Việt Nam cuối năm 2026.

Trong số này, i6 sử dụng hệ truyền động thuần điện, còn L6, L7 và L9 đều là xe REEV. Li Auto L9 thuộc nhóm SUV cỡ lớn, có phạm vi hoạt động kết hợp được công bố lên tới hơn 1.400 km theo các thông tin từ nhà sản xuất, trong khi khả năng chạy thuần điện đáp ứng đáng kể nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Như vậy, EREV đang dần hình thành một nhánh mới trong quá trình điện hóa ô tô tại Việt Nam. Nếu BEV đặt trọng tâm vào loại bỏ động cơ đốt trong và PHEV kết hợp khả năng truyền động của cả động cơ xăng lẫn mô-tơ điện, thì EREV lựa chọn cách tiếp cận khác: để mô-tơ điện đảm nhiệm lực kéo, còn động cơ xăng đóng vai trò như một nguồn phát điện dự phòng.

Với sự xuất hiện của VF Wild, Volkswagen ID. ERA 9X, iCaur V27 và các mẫu Li Auto, EREV có thể trở thành lựa chọn đáng chú ý đối với nhóm khách hàng muốn trải nghiệm cảm giác vận hành bằng điện nhưng vẫn cần khả năng di chuyển đường dài trong bối cảnh hạ tầng sạc tại Việt Nam tiếp tục được mở rộng.