Những mẫu xe đáng chú ý nhất tại Paris Motor Show 2026

Triển lãm Paris Motor Show lần thứ 91 quy tụ hơn 60 thương hiệu lớn như Renault, Peugeot, Citroën, BYD hay Volkswagen. Khác với những kỳ triển lãm trước đây ưu tiên về siêu xe xa xỉ, nhà trưng bày Porte de Versailles năm nay đặt trọng tâm vào các dòng xe điện thực dụng, xe cỡ nhỏ và những mẫu xe mang tính định hình tương lai.

Citroën 2CV

Citroën mang huyền thoại 2CV trở lại dưới dạng concept thuần điện với phong cách hoài cổ kết hợp hiện đại. Hướng tới mục tiêu trở thành mẫu xe bình dân phục vụ số đông như thế hệ tiền nhiệm, phiên bản thương mại dự kiến trình làng vào năm 2028 với mức giá kỳ vọng dưới 15.000 Euro (quy đổi ~434 triệu VNĐ).

Renault E-Space Concept

Renault hồi sinh tinh thần dòng xe gia đình Espace bằng một mẫu MPV concept chạy điện. Không gian nội thất gây ấn tượng với cấu hình 6 chỗ ngồi bố trí đối diện nhau như khoang tàu cao tốc, đi kèm dải màn hình toàn cảnh OpenR Panorama kéo dài ngang bảng táp-lô.

Audi A2 e-tron

Mẫu xe cỡ nhỏ mang tính biểu tượng của Audi tái xuất dưới dạng hatchback gia đình thuần điện, được phát triển trên nền tảng MEB của tập đoàn Volkswagen. Xe được tối ưu hóa tính khí động học, mang lại phạm vi hoạt động ấn tượng lên tới 645 km cho mỗi lần sạc.

BYD ATTO 8

Mẫu SUV điện đầu bảng của BYD sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi cùng công suất tối đa lên đến 764 mã lực. Xe có tầm vận hành hơn 640 km và tương thích với công nghệ sạc siêu tốc Flash Charging, cho phép sạc từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút.

Peugeot e-T16 concept

Peugeot gây bất ngờ khi giới thiệu mẫu xe ý tưởng e-T16 lấy cảm hứng từ huyền thoại đua rally Group B những năm 1980. Sở hữu 3 mô-tơ điện cho tổng công suất lên tới 805 mã lực, mẫu hyper-hatch này được xem là bản thử nghiệm trước khi hãng phát triển thế hệ tiếp theo của e-208.

Smart #2

Smart #2 chính thức được giới thiệu tại Triển lãm ô tô Paris, đánh dấu sự kế thừa của dòng xe đô thị 2 chỗ Fortwo nổi tiếng một thời. Xe trang bị hệ dẫn động điện và có đường kính quay vòng chỉ 6,95 mét, giúp xe xoay xở linh hoạt trong phố đông.

Xe dự kiến ​​sẽ là chiếc xe nhỏ nhất châu Âu khi ra mắt vào năm tới.

Hyundai BAYON

Thương hiệu xe Hàn Quốc Hyundai vừa giới thiệu mẫu SUV cỡ nhỏ BAYON hoàn toàn mới với thiết kế góc cạnh tại triển lãm Paris Motor Show 2026. Không gian nội thất xe được trang bị cụm màn hình kép 12,3 inch, chìa khóa kỹ thuật số thông minh Hyundai Digital Key 2 và hệ thống âm thanh 8 loa Bose.

Volkswagen ID.Tiguan

Volkswagen ID.Tiguan được giới thiệu để thay thế mẫu ID.4 trong phân khúc SUV điện cỡ trung. Mẫu xe mang thiết kế vuông vức, cải tiến chất liệu nội thất và đưa các nút bấm vật lý trở lại vô lăng và bảng điều khiển trung tâm.