Những mẫu xe chất chơi của năm 2026

Ngoài những mẫu xe quen thuộc với công chúng, thị trường ô tô tại Việt Nam vẫn luôn có một nhóm sản phẩm được tạo ra để thể hiện cá tính và dấu ấn riêng biệt của chủ xe. Hạng mục cho nhóm sản phẩm này có 5 đề cử tới từ nhiều phân khúc khác nhau như: Mazda MX-5, Lotus Emira, Toyota Land Cruiser FJ, Ford Ranger Raptor V6 và Volkswagen Golf.

Mazda MX-5

Mazda MX-5 hiện được phân phối chính hãng tại Việt Nam với 3 phiên bản. Khách hàng có thể lựa chọn giữa 2 hệ truyền động khác nhau: Phiên bản mui mềm ST sử dụng hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp có giá 1,339 tỷ đồng, phiên bản RF mui cứng sử dụng hộp số tự động có giá 1,439 tỷ đồng. Cả ba đều sử dụng động cơ xăng SkyActiv-G 2.0L và hệ dẫn động cầu sau.

MX-5 được thiết kế xoay quanh triết lý Jinba-Ittai, nhấn mạnh sự kết nối giữa người lái và phương tiện của Mazda. Xe mang cấu trúc roadster truyền thống, ưu tiên sự nhỏ gọn và linh hoạt.

Lotus Emira

Lotus Emira là mẫu coupe thể thao động cơ đặt giữa hiện được Lotus Việt Nam giới thiệu với ba phiên bản gồm Turbo, Turbo SE và V6 SE, giá khởi điểm từ 7,888 tỷ đồng. Phiên bản Turbo và Turbo SE sử dụng động cơ 2.0L tăng áp 4 xi-lanh kết hợp hộp số ly hợp kép 8 cấp, phiên bản V6 SE dùng động cơ V6 3.5L siêu nạp đi cùng hộp số sàn 6 cấp.

Cấu trúc của Emira tập trung vào vận hành với động cơ đặt giữa, khung gầm trọng lượng thấp và hệ thống treo tay đòn kép. Dải sản phẩm tại Việt Nam gồm các cấu hình động cơ 2.0L tăng áp và V6 3.5L siêu nạp, đi cùng hộp số khác nhau tùy phiên bản.

Toyota Land Cruiser FJ

Toyota Land Cruiser FJ được Toyota Việt Nam giới thiệu từ cuối tháng 7 với một phiên bản duy nhất, giá 1,198 tỷ đồng. Xe mang thiết kế hoài cổ gợi nhớ tới mẫu FJ Cruiser trước đây, có 5 chỗ ngồi, nhập khẩu từ Thái Lan và sử dụng động cơ xăng 2.7L 2TR-FE.

Mẫu SUV này sử dụng khung gầm dạng thang và được trang bị các tính năng phục vụ vận hành địa hình như chế độ khởi hành từ số 2, hỗ trợ đổ đèo và bán kính quay vòng 5,5 m. Trang bị an toàn gồm 7 túi khí, camera 360 độ, cảnh báo điểm mù và một số tính năng thuộc gói hỗ trợ người lái.

Ford Ranger Raptor V6

Ford Ranger Raptor V6 tại Việt Nam nổi bật với trang bị giảm xóc FOX 2,5 inch điều khiển điện tử cùng 7 chế độ lái gồm Normal, Sport, Slippery, Mud/Ruts, Sand, Baja và Rock Crawl. Xe còn có hệ thống ống xả chủ động với bốn chế độ âm thanh và Trail Control hỗ trợ kiểm soát tốc độ khi vận hành địa hình.

Ranger Raptor V6 hiện được phân phối với cấu hình động cơ xăng EcoBoost V6 3.0L tăng áp kép, công suất 397 PS và mô-men xoắn 583 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 10 cấp, hệ dẫn động bốn bánh và có giá khuyến nghị từ 1,448 tỷ đồng.

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf đang được phân phối tại Việt Nam với 6 phiên bản, dao động từ 798 triệu đến 1,898 tỷ đồng. Ba phiên bản Life, Style và R-Line sử dụng động cơ 1.5 eTSI mild-hybrid, hai phiên bản GTI Lite và GTI Performance dùng động cơ 2.0 TSI và cao nhất là phiên bản hiệu suất cao Golf R Performance 4Motion.

Khối động cơ 1.5 eTSI có công suất 150 PS và mô-men xoắn 250 Nm. Trong khi đó, khối động cơ 2.0 TSI có công suất 245 PS, mô-men xoắn 370 Nm. Động cơ 2.0 TSI của phiên bản hiệu suất cao Golf R Performance 4Motion đạt 320 PS và 420 Nm, kết hợp hệ dẫn động bốn bánh 4Motion. Xe mang kiểu dáng hatchback 5 cửa.

Theo thể lệ, hoạt động bình chọn cộng đồng và chấm điểm hội đồng diễn ra từ ngày 20/8 đến 20/9/2026. Kết quả sẽ được công bố trong khuôn khổ các hoạt động Better Choice Awards từ ngày 1 đến 3/10. Độc giả Báo Điện tử VTC News có thể bình chọn cho Lăn bánh 247 tại hạng mục Top 5 nội dung ngành xe 2026 trên cổng Car Choice Awards.