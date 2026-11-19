Những tấm thiệp 20/11 tự làm cùng lời chúc chân thành là món quà giản dị, ý nghĩa giúp học sinh bày tỏ lòng biết ơn và tri ân thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2026.

Những mẫu thiệp 20/11 đơn giản, dễ thực hiện

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để học sinh bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô. Bên cạnh hoa tươi và những món quà, một tấm thiệp tự làm kèm lời chúc chân thành cũng là cách thể hiện tình cảm giản dị nhưng ý nghĩa.

Không cần quá khéo tay hay chuẩn bị nhiều vật liệu, học sinh có thể tạo ra những tấm thiệp đẹp từ giấy màu, bìa cứng, kéo, keo dán và bút trang trí.

Tùy theo sở thích, các em có thể lựa chọn nhiều cách trang trí khác nhau như thiệp hình hoa, thiệp trái tim, thiệp nổi hoặc thiệp gấp đơn giản. Những họa tiết như bó hoa, bảng đen, phấn trắng, quyển sách hay hình ảnh người thầy, người cô sẽ giúp tấm thiệp thêm sinh động và phù hợp với chủ đề ngày 20/11.

Dưới đây là một số mẫu thiệp 20/11 dễ thực hiện, có thể tham khảo để dành tặng thầy cô trong năm 2026.

Những mẫu thiệp 20/11 đẹp chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Bên cạnh hình thức trang trí, lời chúc là phần không thể thiếu trong mỗi tấm thiệp. Những câu chúc không cần quá dài, chỉ cần xuất phát từ sự chân thành cũng đủ truyền tải tình cảm và lòng biết ơn của học sinh đối với thầy cô.

Những lời chúc 20/11 ngắn gọn, ý nghĩa dành tặng thầy cô

Dưới đây là một số lời chúc 20/11 ngắn gọn dành tặng thầy cô, có thể viết trong những tấm thiệp tự làm.

- Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, em kính chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết với nghề.

- Em cảm ơn thầy cô đã luôn tận tình dạy dỗ, chỉ bảo và giúp em trưởng thành hơn mỗi ngày. Chúc thầy cô có một ngày 20/11 thật vui vẻ và ý nghĩa.

- Kính chúc cô luôn vui tươi, mạnh khỏe và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Em sẽ luôn ghi nhớ những điều cô đã dạy.

- Nhân ngày 20/11, em xin gửi đến thầy cô lời tri ân sâu sắc nhất. Chúc thầy cô luôn thành công trong sự nghiệp trồng người và hạnh phúc trong cuộc sống.

- Cảm ơn thầy cô đã trao cho chúng em kiến thức, niềm tin và những bài học quý giá. Chúc thầy cô luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy nhiệt huyết.

Một tấm thiệp 20/11 được chuẩn bị bằng sự chân thành, dù đơn giản hay cầu kỳ, đều có thể trở thành món quà tinh thần ý nghĩa. Đây cũng là dịp để mỗi học sinh thể hiện lòng biết ơn, sự kính trọng và lưu giữ những tình cảm đẹp dành cho thầy cô.