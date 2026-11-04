Những mẫu sedan tốt nhất dành cho gia đình năm 2026

Trong những năm gần đây, phân khúc sedan đang thu hẹp nhanh chóng, chủ yếu do sự bùng nổ của các dòng crossover và SUV. Mặc dù SUV hiện đang chiếm ưu thế với nhiều mẫu xe gia đình xuất sắc, cảm giác lái đặc trưng và thiết kế thanh lịch của sedan vẫn khó có thể được tái tạo trên các mẫu xe gầm cao. Tuy nhiên, đến năm 2026, một số nhà sản xuất lớn vẫn kiên trì duy trì và phát triển dòng sedan, mang đến cho người tiêu dùng những lựa chọn đáng cân nhắc.

Honda Accord

Honda Accord là một trong những mẫu sedan cỡ trung toàn diện nhất trong tầm giá, nổi bật với công nghệ thực dụng. Phiên bản Touring Hybrid cao cấp là cấu hình duy nhất sở hữu đầy đủ gói Honda Sensing, nhưng ngay cả bản tiêu chuẩn cũng rất cạnh tranh về công nghệ an toàn với các tính năng như hỗ trợ kẹt xe và phanh giảm thiểu va chạm. Accord 2025 đạt chứng nhận 5 sao từ Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NHTSA). Không gian cabin rộng rãi, đặc biệt phù hợp cho gia đình có trẻ nhỏ. Giá khởi điểm từ 28.295 USD (744 triệu đồng).

Toyota Camry

Là đối thủ truyền kiếp của Accord, Toyota Camry tiếp tục khẳng định vị thế với giá trị sử dụng toàn diện. Camry 2026 chuyển sang sử dụng hệ truyền động hybrid trên toàn bộ các phiên bản, với động cơ hybrid 2.5L bốn xi-lanh, công suất khoảng 230 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của bản LE tiêu chuẩn đạt 51 mpg kết hợp. Camry cũng đạt xếp hạng an toàn 5 sao từ NHTSA. Giá khởi điểm khoảng 29.000 USD (762 triệu đồng).

Kia K5

Kia K5 nổi bật với thiết kế bắt mắt và trang bị công nghệ giải trí hiện đại. Phiên bản LXS có giá từ 27.390 USD (720 triệu đồng) với màn hình trung tâm 12,3 inch. K5 cũng cung cấp điều hòa tự động hai vùng độc lập ngay từ bản tiêu chuẩn. Không gian nội thất rộng rãi với thể tích khoang hành khách gần 3 mét khối. Phiên bản GT có giá 33.490 USD (880 triệu đồng) được trang bị động cơ 2.5L tăng áp, công suất 290 mã lực.

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata mang phong cách thiết kế trung tính, điềm đạm hơn so với K5. Sonata sử dụng động cơ 2.5L cho các bản động cơ đốt trong và có thêm phiên bản hybrid với mức tiêu thụ nhiên liệu 51 mpg kết hợp. Giá khởi điểm từ 27.300 USD (717 triệu đồng) cho bản động cơ xăng và 29.050 USD (764 triệu đồng) cho bản Hybrid Blue. Sonata cũng đạt chứng nhận 5 sao từ NHTSA.

Nissan Altima

Trong bối cảnh nhiều hãng xe chuyển hướng sang SUV, Nissan Altima sẽ ngừng sản xuất sau năm 2025. Mặc dù vậy, Altima 2025 vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu của một chiếc sedan gia đình với giá khoảng 27.000 USD (710 triệu đồng). Xe được trang bị nhiều tính năng an toàn như cảnh báo va chạm và cảnh báo lệch làn. Động cơ 2.5L cho công suất 188 mã lực, cùng mức tiêu thụ nhiên liệu 32 mpg kết hợp.