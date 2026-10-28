Những mẫu ô tô tầm giá 200 triệu đồng tại Việt Nam

Với số tiền 200 triệu đồng tại Việt Nam trước đây, khách hàng khó có thể trải nghiệm những mẫu ô tô mới. Nhưng hiện nay, câu chuyện hoàn toàn khác khi một số hãng bán ra ô tô điện cỡ nhỏ, có giá bán chỉ khoảng 200 triệu đồng.

Bên cạnh đó do ô tô điện vẫn đang được miễn lệ phí trước bạ nên chi phí sau khi làm thủ tục đăng ký không bị đẩy lên cao.

Wuling Macaron có thiết kế 5 cửa giúp người ngồi sau dễ dàng ra vào xe.

Wuling Macaron

Trong tầm giá 200 triệu đồng, Wuling Macaron là mẫu xe mới nhất, đồng thời có giá bán cao nhất, lên tới từ 269 triệu đồng sau ưu đãi (bao gồm trạm sạc 7kW tại nhà và 1 năm bảo hiểm thân vỏ).

Tuy nhiên, đây cũng là mẫu xe duy nhất trong tầm giá này được trang bị cấu hình 5 cửa, 4 chỗ ngồi. Với thiết kế 5 cửa, ưu điểm của Macaron là giúp khách hàng có thể dễ dàng ra vào hàng ghế sau mà không ảnh hưởng đến người ngồi phía trước.

Wuling Macaron 5 cửa có kích thước dài x rộng x cao lần lượt đạt 3.256 x 1.510 x 1.578 mm, chiều dài cơ sở là 2.190 mm.

Xe được trang bị động cơ điện mạnh 40 mã lực đặt ở trục sau, kết hợp với pin LFP Shenlian do SGMW tự phát triển, dung lượng pin 16,2 kWh. Tốc độ tối đa của xe đạt 100km/h, có khả năng tăng tốc từ 0-50km/h trong 4,9 giây.

Với phiên bản giá 269 triệu đồng, Wuling Macaron sẽ có quãng đường di chuyển tối đa sau mỗi lần sạc đầy là 205 km.

Macaron bản 205 km sẽ có camera lùi, cảm biến lùi, phanh ABS/EBD. Xe cũng được hỗ trợ sạc nhanh (DC) với khả năng nạp năng lượng 30-80% pin trong 35 phút. Đây là điểm nâng cấp đáng chú ý so với Wuling Mini EV trước đây.

Bestune Xiaoma tại Việt Nam.

Bestune Xiaoma

Có giá bán thấp hơn, Bestune Xiaomao hiện được bán tại Việt Nam khởi điểm từ 199 triệu đồng. Bản cao cấp nhất cũng chỉ 258 triệu đồng.

Bestune Xiaoma nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, có cấu hình 2 cửa, 4 chỗ ngồi. Kích thước dài x rộng x cao của xe đạt 3.000 x 1.510 x 1.630 mm, chiều dài cơ sở đạt 1.953 mm. Kích thước này nhỏ hơn Wuling Macaron.

Bestune Xiaoma tại Việt Nam được chia thành 2 dòng theo quãng đường vận hành, lần lượt là 170 km và 222 km. Trong đó, bản 170 km có giá bán 199 triệu đồng, với công suất tối đa 20 kW. Bản 222 km có công suất tối đa lớn hơn là 30 kW. Tốc độ tối đa đều đạt đến 100 km/h.

Do có giá bán rẻ nên không thể đòi hỏi các trang bị hiện đại xuất hiện trên mẫu xe Xiaoma. Tuy nhiên, xe vẫn có màn hình giải trí kết hợp hiển thị thông tin ở trung tâm, ABS/EBD, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến lùi…

VinFast VF 2.

VinFast VF 2/ Minio Green

Trong tầm giá 200 triệu đồng, bộ đôi VinFast VF 2/ Minio Green có giá bán thấp nhất, cùng ở mức 188 triệu đồng.

Xe sở hữu thiết kế 2 cửa và 4 chỗ ngồi nhỏ gọn. Kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.663,2 mm, trục cơ sở dài 2.065 mm, được thiết kế vừa đủ rộng rãi cho 4 người ngồi. Kích thước VF 2/ Minio Green được xem là nằm ở giữa Wuling Macaron và Bestune Xiaoma.

VinFast VF 2 sở hữu điểm nhấn như cụm đèn LED chiếu sáng phía trước, màn hình thông tin 7 inch (giống Bestune Xiaoma), hệ thống điều hòa, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng cùng 2 loa tích hợp radio FM…

Xe có động cơ điện dẫn động cầu sau, công suất tối đa 30kW, tốc độ tối đa 80km/h cùng hai chế độ lái Eco và Normal.

Bộ pin dung lượng khả dụng 18,3kWh cho quãng đường di chuyển tới 210km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC). Với công suất sạc nhanh tối đa từ 24kW, VF 2 chỉ mất khoảng 34 phút để sạc từ 10% lên 70% pin.

Các tính năng an toàn trên VF 2 cũng rất được chú trọng với túi khí cho người lái cùng loạt công nghệ hỗ trợ như chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS và phân phối lực phanh điện tử EBD.