Toyota Corolla Cross HEV

Tháng 10/2026, báo cáo từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, Toyota Corolla Cross HEV là mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường với 587 xe bán ra. Đáng chú ý, bản hybrid doanh số cao hơn rất nhiều so với bản động cơ thuần xăng.

Toyota Corolla Cross HEV.

Theo đó trong tháng 10, doanh số bản hybrid chiếm tới 77% tổng lượng xe Corolla Cross bán ra. Tính từ đầu năm, tổng doanh số bản Corolla Cross HEV đạt 4.762 xe, chiếm tới 74% doanh số dòng xe tại Việt Nam.

Tuy giá bán Corolla Cross HEV cao hơn so với bản máy xăng 45 triệu đồng song lại bán chạy hơn, cho thấy khách hàng ngày càng quan tâm đến việc sử dụng xe tiết kiệm nhiên liệu.

Ngoài ra theo đại lý, doanh số bản HEV của Corolla Cross tháng 10 tiếp tục cao do đang được hưởng ưu đãi hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, đưa giá bán thực tế của bản HEV chỉ còn cao hơn khoảng 40 triệu đồng so với bản máy xăng. Mức chênh lệch không cao mà khách hàng sẽ tiết kiệm được chi phí sử dụng trong thời gian dài.

Toyota Land Cruiser HEV. Ảnh: TMV

Toyota Land Cruiser HEV

Tuy mới ra mắt song 2 tháng liên tiếp, doanh số Toyota Land Cruiser HEV đều cao hơn bản động cơ đốt trong. Trong tháng 10 vừa qua, Land Cruiser HEV bán ra 70 chiếc, nhiều hơn bản máy xăng tới 62 xe.

Với mức chênh lệch kể trên doanh số Land Cruiser HEV chiếm tới gần 90% doanh số dòng xe Land Cruiser bán ra trong tháng 10, cho thấy sức hút không hề nhỏ.

So với bản máy xăng, phiên bản HEV của Land Cruiser có giá cao hơn 130 triệu đồng. Số tiền này không hề nhỏ song tính theo giá xe hai bản có giá bán chỉ chênh nhau khoảng 3%.

Tuy nhiên, Toyota Land Cruiser vốn là dòng xe được các đại gia rất ưa chuộng, luôn phải ký đặt cọc chờ nhận xe nên việc chênh lệch giá bán với những người mua mẫu xe này không phải là vấn đề.

Toyota Land Cruiser HEV ngoài việc công suất lớn hơn bản máy xăng thông thường còn sử dụng mô-tơ điện bổ trợ khi di chuyển tốc độ thấp, mang lại sự êm ái hơn cho người ngồi trong. Đây có lẽ cũng là điều nhiều người sở hữu dòng xe "chủ tịch" này mong muốn khi sở hữu Land Cruiser.

Honda CR-V e:HEV RS.

Honda CR-V hybrid

Ngoài hai mẫu xe Toyota, Honda cũng góp mặt một mẫu xe hybrid có doanh số tốt hơn bản máy xăng thông thường là CR-V.

Theo đó, tháng 10/2026, Honda CR-V sử dụng hệ truyền động hybrid đạt doanh số 277 xe, nhiều hơn bản máy xăng. Doanh số bản hybrid chiếm tới 66% tổng số xe Honda CR-V bán ra trong tháng 10.

Nhân viên kinh doanh đại lý nhận định, dòng xe CR-V hybrid êm ái, tiết kiệm nhiên liệu hơn nên ngày càng được khách hàng ưa chuộng.

Bên cạnh đó thời gian qua, CR-V dùng công nghệ hybrid cũng đã bổ sung thêm phiên bản có giá bán hợp lý hơn, dễ tiếp cận khách hàng hơn, cũng giúp doanh số bản hybrid của dòng xe CR-V có doanh số tốt hơn.