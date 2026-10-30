Những mẫu ô tô gồng gánh doanh số thương hiệu

Thị trường ô tô Việt Nam tiêu thụ gần 499.000 xe sau 9 tháng

Trong 3 quý năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận tổng cộng 498.923 xe bán ra và bàn giao.

Trong đó, các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) tiêu thụ 282.029 xe, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái; Hyundai đạt 35.412 xe, còn VinFast bàn giao 177.697 ô tô điện.

Thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận gần 499.000 xe được tiêu thụ sau 9 tháng năm 2026.

Cơ cấu doanh số cho thấy các mẫu SUV, crossover và MPV tiếp tục giữ vai trò đáng kể trong danh mục sản phẩm của nhiều hãng.

Bên cạnh đó, Ford Ranger vẫn là mẫu bán tải chủ lực của Ford. Trong khi Honda City tiếp tục là sản phẩm bán chạy nhất của Honda ở nhóm sedan.

Đáng chú ý, doanh số giữa các mẫu xe trong cùng một hãng có sự chênh lệch lớn. Một số sản phẩm không chỉ dẫn đầu về lượng xe bán ra mà còn đóng góp phần đáng kể vào tổng doanh số của thương hiệu, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của các mẫu xe chủ lực trong cuộc cạnh tranh trên thị trường.

Những mẫu xe bán chạy nhất của hãng

Ở nhóm thương hiệu phổ thông, VinFast VF 3 là một trong những mẫu xe có doanh số nổi bật nhất. Trong 9 tháng đầu năm 2026, mẫu ô tô điện cỡ nhỏ này bán được 42.272 xe, tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trong danh mục sản phẩm của hãng. Kết quả này cũng đưa VF 3 trở thành mẫu xe có lượng tiêu thụ lớn nhất trong nhóm xe được thống kê.

VinFast VF 3.

Tại Toyota, Yaris Cross đang đảm nhận vai trò chủ lực với doanh số 12.646 xe trong cùng kỳ. Mẫu crossover này dần trở thành sản phẩm quan trọng của hãng trong bối cảnh Toyota có nhiều dòng xe cạnh tranh ở các phân khúc khác nhau.

Kết quả bán hàng cho thấy nhóm xe gầm cao ngày càng có vị trí đáng kể trong cơ cấu doanh số của thương hiệu Nhật Bản.

Toyota Yaris Cross.

Mazda tiếp tục dựa nhiều vào CX-5. Mẫu SUV này đạt doanh số 11.893 xe trong 9 tháng đầu năm, chiếm khoảng 53,1% tổng doanh số của hãng. Tỷ trọng trên cho thấy CX-5 không chỉ là mẫu xe bán chạy nhất của Mazda mà còn đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với kết quả kinh doanh chung.

Mazda CX-5.

Trong khi đó, Mitsubishi Xpander bán được 10.496 xe, chiếm khoảng 33% doanh số của Mitsubishi. Với vị trí chủ lực trong danh mục sản phẩm, mẫu MPV này tiếp tục là một trong những dòng xe đóng góp đáng kể vào lượng xe bán ra của hãng tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander.

Với thương hiệu Ford, Ranger vẫn giữ vai trò đầu tàu với 9.835 xe được tiêu thụ, tương đương khoảng 32% doanh số thương hiệu. Vì thế Ranger tiếp tục là sản phẩm quan trọng của thương hiệu xe Mỹ.

Ford Ranger.

Tại KIA, Seltos dẫn đầu doanh số với 7.109 xe, chiếm khoảng 30% lượng xe bán ra của thương hiệu. Mẫu crossover này tiếp tục đóng vai trò đáng kể trong danh mục sản phẩm của KIA, bên cạnh các dòng xe ở những phân khúc khác.

KIA Seltos.

Hyundai cũng có một mẫu xe gầm cao giữ vai trò chủ lực là Creta. Trong 9 tháng đầu năm 2026, mẫu xe này đạt doanh số 6.849 chiếc, tương đương khoảng 19% tổng lượng xe Hyundai tiêu thụ.

Kết quả trên cho thấy Creta là một trong những sản phẩm quan trọng của hãng, dù doanh số Hyundai còn được đóng góp bởi nhiều mẫu xe khác.

Hyundai Creta.

Ở Honda, City vẫn là mẫu xe bán chạy nhất với 5.452 chiếc, chiếm khoảng 34% tổng doanh số thương hiệu.

Trong bối cảnh nhóm sedan phải cạnh tranh với các mẫu xe gầm cao, City vẫn giữ được vai trò đáng kể trong danh mục sản phẩm của hãng tại Việt Nam.

Honda City

Một trường hợp đáng chú ý khác là Suzuki. Trong 9 tháng đầu năm 2026, Super Carry Pro đạt doanh số 2.106 xe, trở thành mẫu xe bán chạy nhất của hãng theo số liệu được đề cập.

Khác với các thương hiệu có mẫu xe du lịch dẫn đầu, Suzuki ghi nhận đóng góp nổi bật từ dòng xe tải nhẹ phục vụ nhu cầu kinh doanh và vận chuyển.

Suzuki Super Carry Pro.

Nhìn tổng thể, các mẫu xe dẫn đầu doanh số tại từng hãng có đặc điểm khá đa dạng, từ ô tô điện cỡ nhỏ, SUV, crossover, MPV đến bán tải và xe tải nhẹ.

Sự khác biệt về doanh số và tỷ trọng đóng góp cho thấy mỗi hãng đang dựa vào những dòng xe phù hợp với nhóm khách hàng mục tiêu riêng.

Đây cũng là cơ sở để theo dõi sự thay đổi trong cơ cấu thị trường ô tô Việt Nam trong những tháng cuối năm 2026.