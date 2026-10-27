Những mẫu ô tô điện Trung Quốc tầm giá 500 triệu đồng

Ô tô điện luôn là thế mạnh của các thương hiệu Trung Quốc. Thị trường Việt Nam hiện nay cũng đang tràn ngập các mẫu xe điện Trung Quốc với đủ giá bán, phân khúc.

Ở tầm giá bình dân khoảng 500 triệu đồng, các thương hiệu Trung Quốc vẫn đang cạnh tranh mạnh tại Việt Nam.

Bộ ba ô tô điện Trung Quốc trong tầm giá 500 triệu đồng hiện nay (Ảnh: AI).

Cạnh tranh ở tầm giá này hiện có các mẫu xe Trung Quốc gồm BYD Dolphin, Wuling Bingo 2026 và Geely EX2. Cả 3 mẫu xe đều có phiên bản mới tại Việt Nam vào năm 2026.

Giá bán và thông số

Trong số ba mẫu xe kể trên, BYD Dolphin có giá bán cao nhất (569 triệu đồng), chưa bao gồm ưu đãi. Nhiều đại lý hiện vẫn đang ưu đãi cho mẫu xe này, đưa giá bán thực tế xuống chỉ còn 499 triệu đồng, tương đương bản cao nhất của Geely EX2 (499 triệu đồng bản cao nhất) và Wuling Bingo (499 triệu đồng bản cao nhất).

Giá bán ưu đãi bằng với giá niêm yết của Geely EX2 và Wuling Bingo cho thấy định vị cao hơn của BYD Dolphin. Mẫu xe này cũng có chiều dài cơ sở lớn hơn hai mẫu xe cùng tầm giá nên về lý thuyết sẽ có không gian nội thất rộng rãi hơn đôi chút.

Tuy nhiên xét về kích thước bên ngoài, Geely EX2 mới là mẫu xe thực sự to lớn hơn khi các thông số đều nhỉnh hơn Bingo hay Dolphin. Khoảng sáng gầm của mẫu xe cũng ấn tượng nhất, lên tới 160mm (Bingo là 150mm còn Dolphin là 130mm). Điều này giúp EX2 di chuyển trong phố hay địa hình phức tạp linh hoạt hơn.

Nguồn gốc xuất xứ của ba mẫu xe cũng khác nhau dù đều là ô tô Trung Quốc, khi BYD Dolphin nhập khẩu từ Thái Lan. Trong khi Geely EX2 nhập khẩu Trung Quốc còn Wuling Bingo lắp ráp tại Việt Nam.

Hạ tầng trạm sạc cũng đang được ba hãng xe này đẩy mạnh. Đáng chú ý Tasco Auto, đơn vị phân phối chính hãng Geely tại Việt Nam đã tham gia vào liên minh trạm sạc, phục vụ các mẫu xe của thương hiệu.

BYD Dolphin và Geely EX2 tỏ ra vượt trội hơn về trang bị, tiện nghi (Ảnh minh họa).

Trang bị, tiện nghi và an toàn

Xét về trang bị, dù cả ba mẫu xe đều trang bị hai màn hình song Geely EX2 sở hữu màn hình trung tâm lớn nhất. Mẫu xe cũng nhỉnh hơn khi có hệ thống camera 540 độ và tính năng cấp nguồn điện ngoài (V2L). Thêm vào, mẫu xe còn có cốp trước dung tích 70L tăng không gian chứa đồ.

BYD Dolphin ghi điểm bằng màn hình cảm ứng 12,8 inch có khả năng xoay ngang/dọc 90 độ độc đáo cùng hàng ghế thứ hai rộng rãi nhất nhờ trục cơ sở dài. Bên cạnh đó, Dolphin cũng có tính năng V2L và camera 360 độ.

So với hai mẫu xe kể trên, Wuling Bingo 2026 trang bị kém hơn khi chỉ có điều hòa chỉnh cơ, không phải tự động. Nhưng bù lại, mẫu xe có ghế lái chỉnh điện và màn hình đôi 10,25 inch nối liền.

Xét về an toàn, cũng chỉ có hai mẫu xe BYD Dolphin và Geely EX2 cùng có các tính năng hỗ trợ lái xe nâng cao (ADAS), còn Wuling Bingo chỉ dừng lại ở các trang bị cơ bản.

Wuling Bingo 2026 là mẫu xe điện phù hợp vận hành đô thị nhờ thiết kế nhỏ gọn hơn nhưng phạm vi hoạt động tương đối lớn, giúp khách hàng ít phải sạc (Ảnh minh họa).

Khả năng vận hành

Về mặt sức mạnh, Geely EX2 sở hữu động cơ công suất lớn nhất (113 mã lực), cho khả năng tăng tốc lướt và bốc trên đường trường cùng bộ pin 39,4 kWh cho tầm di chuyển khoảng 395km (NEDC).

BYD Dolphin tối ưu tốt nhất cho các chuyến đi xa nhờ khối pin Blade 44,9 kWh cho tầm hoạt động đạt hơn 435km. Tuy nhiên công suất mẫu xe thấp hơn, chỉ khoảng 94 mã lực.

Wuling Bingo có cấu hình khiêm tốn nhất với công suất tối đa chỉ 67 mã lực và pin 38 kWh. Nhưng bản Max cao nhất cũng có phạm vi hoạt động lên tới 410km/ lần sạc đầy. Có thể thấy, mẫu xe thiên về vận hành đô thị nhiều hơn khi công suất thấp, kích thước nhỏ gọn linh hoạt.

Có thể thấy, việc lựa chọn mẫu xe điện nào là tùy sở thích của mỗi người. Geely EX2 và Wuling Bingo có thiết kế bo tròn, nữ tính hơn trong khi BYD Dolphin vuông vức hơn, phù hợp với nam giới. Nhưng nếu thích trải nghiệm công nghệ đầy đủ, Geely EX2 và BYD Dolphin vẫn tỏ ra vượt trội hơn.