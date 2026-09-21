Những mẫu ô tô điện EREV chuẩn bị đổ bộ thị trường Việt

Thị trường ô tô trong nước thời gian tới sẽ đón nhận làn sóng phương tiện sử dụng công nghệ xe điện mở rộng quãng đường (REEV - Range-Extended Electric Vehicle).

Điểm đặc thù của hệ truyền động này là bánh xe nhận toàn bộ sức kéo từ mô-tơ điện, còn động cơ đốt trong đặt dưới nắp ca-pô chỉ vận hành như máy phát để nạp pin hoặc cấp điện vận hành, hoàn toàn không kết nối cơ khí trực tiếp xuống hệ thống bánh xe. Cấu trúc này vừa duy trì lực kéo tức thời đặc trưng của xe điện, vừa giải tỏa áp lực phụ thuộc trạm sạc cho người dùng đường dài.

Volkswagen ID. Era 9X

Mẫu SUV cỡ lớn Volkswagen ID. Era 9X sử dụng công nghệ REEV với tầm hoạt động hỗn hợp hơn 1.600 km.

Volkswagen Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc cho mẫu SUV cao cấp ID. Era 9X với mức giá dự kiến dưới 3 tỷ đồng, thời gian bàn giao dự kiến từ tháng 10 tới. Mẫu xe cỡ lớn này sử dụng bộ pin 65,2 kWh đi kèm động cơ xăng 1.5L tăng áp làm máy phát điện. Cấu hình này mang lại cho ID. Era 9X tầm hoạt động hỗn hợp tối đa lên tới 1.651 km sau mỗi lần nạp đầy năng lượng theo chu trình CLTC, hướng đến nhóm khách hàng gia đình cao cấp có nhu cầu di chuyển đường dài liên tục.

VinFast VF Wild

Bán tải VinFast VF Wild trang bị hệ truyền động EREV phục vụ công năng chở hàng đường dài.

Ở phân khúc xe bán tải thương mại, VinFast chuẩn bị tung ra thị trường mẫu VF Wild sử dụng hệ truyền động điện mở rộng quãng đường.

Việc đưa công nghệ REEV lên xe bán tải được đánh giá là bước đi thực dụng, đáp ứng trực tiếp nhu cầu chuyên chở hàng nặng, leo dốc và hoạt động tại các địa bàn ngoại thành hay vùng sâu, vùng xa chưa có trạm sạc công cộng dày đặc. Cụm pin cỡ vừa kết hợp máy phát xăng giúp VF Wild xóa bỏ tâm lý lo ngại cạn kiệt năng lượng giữa hành trình, đồng thời hỗ trợ tốt tính năng cấp nguồn điện ngoài V2L cho các hoạt động dã ngoại ngoài trời.

iCaur V27

SUV việt dã iCaur V27 sở hữu phom dáng khối hộp cơ bắp đi kèm kế hoạch lắp ráp nội địa.

Thương hiệu iCaur cũng lên kế hoạch giới thiệu mẫu SUV gầm cao V27 sử dụng hệ thống REEV tới người tiêu dùng trong nước vào giai đoạn cuối năm. Mẫu xe này trang bị máy xăng 1.5L Turbo làm nhiệm vụ sạc pin, kết hợp hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian bằng mô-tơ điện. Đáng chú ý, iCaur V27 được định hướng lắp ráp trực tiếp tại Việt Nam nhằm chủ động nguồn cung và tối ưu chi phí tiếp cận thị trường.

Sự xuất hiện đồng loạt của các dòng xe từ bán tải cho đến SUV cỡ lớn cho thấy REEV đang nổi lên như chiếc cầu nối chuyển dịch năng lượng thực tế, phù hợp với điều kiện hạ tầng giao thông tại Việt Nam hiện nay