Những mẫu máy hút bụi công nghiệp 4000W nổi bật và lưu ý khi sử dụng

TOP 3 máy hút bụi công nghiệp 4000W đáng đầu tư

Đừng bỏ qua 3 model máy hút công nghiệp 4000W sau nếu bạn đang có ý định đầu tư.

Máy hút bụi nhà máy Kumisai KMS 400 chuyên dụng

Kumisai KMS 400 sở hữu thiết kế công nghiệp chắc chắn. Thân máy được làm bằng thép sơn tĩnh điện, thùng chứa inox chống gỉ, đảm bảo độ bền trong quá trình sử dụng. Bên cạnh đó, hệ thống bánh xe chịu lực kết hợp tay đẩy chắc chắn giúp việc di chuyển và vận hành máy trở nên thuận tiện hơn.

Kumisai KMS 400

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 4000W

Lưu lượng khí: 88 L/s

Dung tích: 100L

Lực hút chân không: 290mbar

Lưu lượng hút: 320m³/h

Điện áp: 380V - 50Hz

Độ ồn: 86 dB

Kích thước sản phẩm: 630 x 1075 x 1480 mm

Trọng lượng sản phẩm: 158 Kg

Máy được trang bị công suất 4000W, lực hút chân không 290mbar cùng lưu lượng hút đạt 320m³/h. Quá trình thu gom bụi khô, chất lỏng và các loại bụi bẩn công nghiệp diễn ra nhanh chóng. Thùng chứa dung tích lớn 100L hạn chế số lần đổ rác, phù hợp với các công việc vệ sinh liên tục.

Máy hút bụi vệ sinh nhà máy Kumisai KMS40J

Máy hút bụi KumisaiKMS40J sở hữu thiết kế hiện đại với thân máy chắc chắn. Thùng chứa inox 100L, hệ thống bánh xe chịu lực, đáp ứng yêu cầu làm việc trong môi trường công nghiệp. Các chi tiết được bố trí khoa học, người dùng thao tác và di chuyển thiết bị thuận tiện.

Kumisai KMS40J

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 4000W

Điện áp: 380V - 50Hz

Số động cơ: 1

Lưu lượng khí: 88 L/s

Dung tích: 100L

Độ ồn: 75 dB

Kích thước khi đóng gói: 1300 x 650 x 1520mm

Trọng lượng sản phẩm: 158 Kg

Máy sử dụng động cơ công suất 4000W kết hợp lưu lượng khí 88L/s, hỗ trợ hút khô, hút nước và nhiều loại bụi bẩn công nghiệp. Ngoài ra, thiết bị còn vận hành với độ ồn chỉ 75dB, góp phần giảm tiếng ồn trong quá trình vệ sinh. Máy phù hợp với các khu vực làm việc thường xuyên.

Máy hút bụi cao cấp 4000W Kumisai KMS 01

Máy hút bụi công nghiệp 4000W Kumisai KMS 01 gây ấn tượng với công suất lớn kết hợp lực hút chân không lên đến 290mbar, cho khả năng thu gom bụi bẩn nhanh chóng và hiệu quả. Thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu vệ sinh tại nhà xưởng, kho bãi, gara ô tô hay các khu vực có lượng bụi phát sinh lớn.

Kumisai KMS 01

Thông số kỹ thuật:

Công suất: 4000W

Điện áp: 220V-50Hz

Lực hút chân không: 290mbar

Dung tích thùng chứa bụi: 30L

Độ ồn: 68dB

Cấp bảo vệ: IP54

Kích thước khi đóng gói: 940x480x760mm

Trọng lượng sản phẩm : 70kg

Không chỉ mạnh mẽ, máy còn sở hữu thùng chứa bụi 30L, cấp bảo vệ IP54 cùng độ ồn chỉ 68dB. Kumisai KMS 01 vận hành ổn định và an toàn trong thời gian dài. Đây là giải pháp lý tưởng giúp doanh nghiệp tối ưu hiệu suất vệ sinh, giảm chi phí nhân công và tiết kiệm thời gian làm sạch.

Một số điều cần lưu ý trong quá trình sử dụng máy hút bụi công nghiệp 4000W

Để đảm bảo hiệu quả làm sạch và an toàn khi sử dụng, bạn nên ghi nhớ những lưu ý sau.

Dùng nguồn điện phù hợp với thông số của máy 4000W vì công suất lớn dễ gây sụt áp hoặc chập cháy nếu dây dẫn nhỏ.

Không nên bật máy chạy liên tục trong thời gian quá dài để tránh làm motor bị nóng quá mức và cháy động cơ.

Khi di chuyển máy, hãy cầm tay nắm trên thân máy, tuyệt đối không giật dây điện hay kéo căng ống hút mềm.

Nên làm sạch hoặc đổ rác khi thùng chứa đầy khoảng 2/3 dung tích, không để rác đầy tràn làm giảm lực hút và tắc nghẽn.

Thường xuyên giũ sạch hoặc giặt túi lọc bụi, màng lọc định kỳ để đảm bảo luồng gió lưu thông tốt.

Thường xuyên giũ sạch hoặc giặt túi lọc bụi, màng lọc định kỳ để đảm bảo luồng gió lưu thông tốt.

Máy hút bụi công nghiệp 4000W chính là khoản đầu tư thông minh và kinh tế giúp tối ưu quy trình vệ sinh cho mọi nhà xưởng, công trình hay doanh nghiệp. Đừng để bụi bẩn và rác thải làm chậm tiến độ công việc của bạn.